5 padomi darba cimdu izvēlē. Testējam 13 dažādus cimdus!







Autors: Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Pavasarī pēc rokām var pateikt, kuram kolēģim ir dārzs. Kuram rozes vai ērkšķogu krūmi frizēti, jo tīģeru un citu plēsīgu zvēru, kurus vainot sārtajās un sūrstošajās švīkās uz delnām, mūsu platuma grādos maz. No ādas postījumiem vismaz daļēji var pasargāt pareizi izraudzīti darba cimdi. Kādi ir labi darba cimdi? Tādi, lai strādājot tos nejūt. Ja, reiz pamēģināti, šķiet ērti un kvalitatīvi, citādus vairs negribēsies vilkt.

5 padomi darba cimdu izvēlē

1. Cimdus vienkāršoti var iedalīt divās grupās. Pirmā – vienreiz uzvelc un izmet. Tie derētu sevišķi netīriem darbiem dārzā vai turēšanai mašīnā, ja pēkšņi uz ceļa kaut kas atgadās. Šajā grupā iekļaujami plānie gumijas cimdiņi, adītie kokvilnas cimdi. Ne tie veselīgi, ne parocīgi, taču maksā lēti.

Otrā grupa – un viņi dzīvoja ilgi un laimīgi. Šie maksā samērā dārgi un ļoti dārgi. Taču daži lietojami pat vairākas sezonas.

2. Cimdus likumdošanā dēvē par darba aizsardzības līdzekļiem, un daudzām profesijām ir noteikts, tieši kādi cimdi vajadzīgi. Dārza darbiem pirkšanas vērti ir tie, uz kuriem norādīta vismaz atbilstība Eiropas Savienības prasībām – CE. Jo kvalitatīvāki un specifiskākām vajadzībām domāti cimdi, jo uz tiem un to etiķetēm vairāk informācijas. Tādēļ vērts papētīt etiķetes, uz kurām vienkāršiem, visiem saprotamiem simboliem norādīts cimdu lietojums. Tad arī kļūs skaidrs, kādēļ vieni maksā tikai centus, bet citi vairākus eiro.

3. Cimdi tiek iedalīti klasēs atkarībā no to lietojuma un specifiskajām prasībām. Piemēram, I klase ir labi dārza, saimniecības, galdniecības darbu cimdi, kas pasargā rokas no mehāniskām traumām, mitruma.

Pavasara darbiem piemēroti arī II klases cimdi, kam jau ir papildu ekstras, piemēram, izturība pret mehānisku iedarbību (apzīmē ar āmuriņu un marķējumu EN 388), pret karstumu un aizdegšanos (uguns liesmiņa – EN 407), kas sevišķi noderēs kūlas un ugunskuru dedzinātājiem, pat gaļas grilētājiem. Par skādi nenāk arī siltinājums (apzīmē ar pārsliņu), jo tradicionāli cimdi no sintētiskiem materiāliem vēsā laikā saldē, nevis silda rokas.

Ja plānots niekoties ar elektrību, piemēram, lietojot elektrisko pļaujmašīnu, būtu gudri izvēlēties cimdus, kas mazina strāvas triecienu (apzīmē ar zibenīti). Lielajos būvniecības un dārza preču veikalos var prasīt elektriķiem domātos rokas autus.

4. Īstos cimdus var nopirkt, tikai pielaikojot, jo dažādiem ražotājiem izmēri nedaudz atšķiras. Taču tieši tas mazliet var kļūt par lielu apgrūtinājumu. Piemēram, paliek tukši pirkstu gali, kas traucē veikt sīkākus darbus, tajos mēdz sakrāties zeme. No dažiem, jau uzvelkot, rodas nepatīkama sajūta, ko izraisa sintētiskais materiāls saskarē ar ādu.

5. Dārza darbiem derētu iegādāties vismaz divus cimdu pārus: vienus ar gumijotu pārklājumu plaukstas daļā ar mitrumu saistītiem darbiem, otrus – ar neslīdošu pārklājumu sausiem darbiem, piemēram, grābšanai, malkas kraušanai. Lai arī cik kvalitatīvs ir gumijai līdzīgais pārklājums, visu dienu tādos rosīties nav vēlams.