5 veidi, kā tehnoloģijas laika gaitā izmanījušas Ziemassvētkus Ieteikt







Laika pavadīšana kopā ar mīļajiem, eglītes rotāšana un bagātīga svētku galda klāšana mums joprojām ir svarīgas Ziemassvētku laika nodarbes, tomēr internets, viedtālruņi, sociālie tīkli un citas tehnoloģiju laikmeta inovācijas ir mainījušas šo ierasto Ziemassvētku tradīciju norisi un mūsu izpratni par svētku svinēšanu. Zemāk apkopoti 5 veidi, kā tehnoloģiju iespaidā mainījušās mūsu svētku paražas, un, iespējams, pat kā tehnoloģijas svētku laiku padarījušas baudāmākus.

Dāvanu iegāde un palīdzība citiem – bez satraukuma un ar vienu klikšķi

Izmantojot internetu, mēs varam iegādāties visu, ko vēlamies, no jebkuras vietas pasaulē, un vēl nekad agrāk tas nav bijis tik vienkārši. Šī tehnoloģiskā attīstība ir ietekmējusi arī svētku iepirkšanos – kaut gan došanās dāvanu meklējumos nav nekas jauns, pateicoties tehnoloģijām, šis process ir piedzīvojis neticamas pārmaiņas. Piemēram, jau izsenis cilvēkus var iedalīt divās kategorijās: tie, kuri iepērkas krietni pirms svētkiem, un tie, kuri dāvanu iegādi atstāj uz pēdējo brīdi. Taču šodien tehnoloģijas, konkrētāk, labāka piekļuve internetam un mobilo ierīču ieviešana, ir radījušas arī trešo Ziemassvētku pircēju tipu – cilvēkus, kuri dāvanas vēlas iegādāties tiešsaistē un par vislabāko iespējamo cenu.

Taču svarīgi atcerēties, ka Ziemassvētku laikā par dāvanām var kļūt ne tikai materiālās vērtības, bet arī dažādi labie darbi ar mērķi palīdzēt dabai, ilgtspējīgai nākotnei un apkārtējiem cilvēkiem. Piemēram, tehnoloģiju uzņēmumi ir kļuvuši par sava veida labo darbu vēstnešiem, izrādot savu iniciatīvu dažādos projektos. “Ziemassvētku laikā svarīgi dalīties ar citiem un vairot labo. Arī mēs uzņēmumā Huawei ik gadu novirzām gan materiālus līdzekļus, gan praktisku palīdzību sieviešu izglītošanai par jaunākajām tehnoloģijām, apdraudētu dzīvnieku sugu glābšanai, kā arī cilvēkiem no reģioniem ar ierobežotu piekļuvi tehnoloģijām. Ceram ar šādām iniciatīvām iedvesmot arī citus,” stāsta Huawei Technologies Latvia komunikācijas vadītāja Inese Šuļžanoka. Pateicoties digitalizācijai, tagad ikviens no mums var ziedot sirdij tuvākajam labdarības mērķim, pat neizejot no mājas.

Svētku apsveikums mīļajiem – ātri, ērti un no jebkuras vietas pasaulē

Ziemassvētku apsveikuma kartīšu sūtīšana jau sen ir bijusi ikgadēja tradīcija lielā daļā ģimeņu visā pasaulē, taču šodien, kad par iecienītu veidu, kā dalīties ar jaunumiem, kļuvuši sociālie tīkli, piemēram, Facebook vai Instagram, šī tradīcija ir zaudējusi savu vērtību. Saziņa ar ģimeni vai laba vēlējumu sūtīšana tagad ir digitālāka un vienkāršāka – nosūtīt ziņu vai sazvanīties ar kādu cilvēku kaut pāri zemeslodei var uzreiz, nevis gaidot vairākas dienas vai pat nedēļas. Nevar noliegt, ka taustāmam apsveikumam ir cita pievienotā vērtība, taču iespēja sveicienu nodot acumirklī ir ļoti lietderīga.

Gaiši un ekonomiski svētki – ar tehnoloģisko risinājumu palīdzību

Pateicoties tehnoloģiju izaugsmei, viss, kas mums nepieciešams gaišu svētku uzburšanai, ir mūsu viedtālrunis, kuru var izmantot kā tālvadības pulti Ziemassvētku lampiņu kontrolēšanai, lai kur mēs arī atrastos. Arī lampiņas ir attīstījušās, piemēram, tagad mēs varam izmantot LED Ziemassvētku lampiņas, kas patērē mazāk enerģijas un var kalpot ilgāk nekā tradicionālās spuldzītes, tādējādi padarot tās energoefektīvākas. Papildu priekšrocība, ko sniedz jaunākās tehnoloģijas, ir, piemēram, tādi viedie risinājumi kā Huawei Smart Home, sniedzot iespēju savienot dažādas tehnoloģiskās ierīces un ar vienu klikšķi telefonā izslēgt citas elektroniskās ierīces, ļaujot baudīt mirkļus ar ģimeni un neraizēties par ieslēgtām ierīcēm, kas patērē elektrību.

Kavēšanās atmiņās – bez smagiem foto albumiem

Brīvdienas ir īstais laiks, lai uz mirkli apstātos un atcerētos aizvadītos gadus un to neaizmirstamākos mirkļus. “Gadu desmitiem šī nodarbe nozīmēja pārlapot fotoalbumus vai pievienot videokameru pie televizora, bet tagad, pateicoties digitalizācijai, mēs itin viegli varam nosūtīt un kopīgot pagājušo svētku fotoattēlus, video un audioierakstus, izmantojot zibatmiņas un digitālās lejupielādes,” skaidro I.Šuļžanoka. Turklāt, ja, pazūdot fiziskam foto albumam, pazūd arī fotogrāfijas, ar digitālajām ierīcēm tam tā nav jābūt. Proti, izmantojot, piemēram, Huawei Cloud iestatījumu, varam uzņemtās fotogrāfijas apskatīt gan viedtālrunī, gan datorā vai citā pievienotā ierīcē, neuztraucoties, ka tās būs pazudušas līdz ar kādas ierīces pazušanu.

Mīļākās Ziemassvētku dziesmas – vienmēr blakus un bez ierobežojumiem

Šodien mūsu iecienītākās Ziemassvētku dziesmas un lipīgākie džingli ir tikai viena klikšķa attālumā. Tā vietā, lai visu dienu klausītos vienu un to pašu radiostaciju, ar nepacietību gaidot mīļāko Ziemassvētku dziesmu, tagad mēs varam klausīties Meraijas Kerijas balsī un radīt svētku sajūtu jebkurā laikā un vietā. Tehnoloģiju sniegtās prekšrocības palīdz mums izbaudīt arī svētku filmas – pateicoties straumēšanas pakalpojumiem, mūsu iecienītākās svētku filmas varam baudīt sev ērtā laikā un vietā.