Mēs ļoti daudz piena produktu ievedam no ārzemēm – no ES, sevišķi daudz siera tiek ievests no ārpus ES valstīm, bet saukt trešās valstis par konkurentiem nebūs korekti. bet jāatzīst, ka bieži vien mums nesaprotamu iemeslu dēļ daudz piena produktu, ko paši varam kaut rīt sākt ražot – piens, kefīrs, jogurti, sviests – tiek ievesti no kaimiņvalstīm, šādu neizpratni TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda Jānis Šolks, Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs.

Viņš akcentē, ka šī tēma ir ļoti būtiska nozarei un arī valstij kopumā. “Standarti produkcijai Lietuvā un Polijā nav stipri atšķirīgi, tāpēc jau nav problēmas ar importu, – šie produkti nav sliktāki vai labāki par Latvijā ražotajiem, visi ir atbilstoši pietiekami augstajām ES prasībām.”

Tomēr – jebkurš Latvijā ražotais produkts būs Labāks Latvijas ekonomikai nekā ievestie, tas gan ir fakts. “Ja runājam par ekonomiku, tad nekas datos nav mainījies – joprojām katru dienu 50% piena, ko pārdod Latvijas veikalos mazumtirgotāji, ir atvests no Igaunijas vai Lietuvas, vai Polijas, tas ir ap 200 tonnām piena dienā. Tik daudz Latvijā patērētā piena nav Latvijas izcelsmes,” situāciju ieskicē Šolks.

“Mēs maksājam algu poļu un leišu zemniekiem. Pētījumi par pozīciju skaitu veikalu plauktos, salīdzinot trīs Baltijas valstis, liecina, ka, piemēram, Lietuvas un Igaunijas veikalu plauktos vietējo produktu ir ap 80-90%, bet Latvijā tikai 50%, tādējādi secināms, ka pirmās minētās valstis rūpējas par savu ekonomiku, bet Latvijā tā tas nav,” rezumē nozares eksperts.