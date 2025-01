Adatu dūrieni mandarīnos – vai Latvijas veikalos tiek pārdoti sašpricēti citrusaugļi? Elza Breidaka

Mūsu uzmanību sociālajos tīklos piesaistīja dažu iedzīvotāju sūdzības par mandarīniem, kas nopērkami Latvijas veikalos. Precīzāk – cilvēkiem radās aizdomas un bažas par adatu dūrieniem mandarīnu mizās. Tā piemēram, kāds vīrietis, kurš bija iegādājies mandarīnus populārā pārtikas veikalā Limbažos, savā sociālā tīkla “Facebook” kontā pec tam publicēja video, kurā norādīja uz it kā redzamām adatas duršanas vietām – identiska izmēra, melniem punktiem. Vērsāmies ar jautājumiem pie Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD), kā arī pie dažiem pārtikas tirdzniecības tīkla veikaliem, lai kritiski izvērtētu pausto informāciju un noskaidrotu, vai ir pamats satraukumam.

Vīrietis, kurš publicēja video ar mandarīniem, kas pirkti veikalā Limbažu pusē, sacīja: “Tie sabakstīti ar sūdiem.” Viņš uzsvēra, ka mandarīni ir sapotēti, retoriski vaicājot – bet ar ko?

Vēršoties pie PVD, tiekam informēti, ka nesen sociālo mediju platformās līdzīga informācija pausta ne tikai par mandarīniem, bet arī apelsīniem.

PVD Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons norāda: “Pagājušajā nedēļā līdzīga informācija sociālajos medijos parādījās par apelsīniem. Ņemot vērā patērētāju bažas, Pārtikas un veterinārais dienests operatīvi veica pārbaudi. Pārbaudīti tika ne tikai apelsīni, bet arī citi citrusaugļi, tostarp mandarīni.

Pārbaudē dūrienu pēdas nedz augļu mizā, nedz apvalkā, kas atrodas zem mizas, ne augļa mīkstumā konstatētas netika.”

Eksperts apliecina, ka uz citrusaugļu mizām bijuši nelieli punktiņi, taču satraukumam nav pamata. “Inspektori uz augļu mizas konstatēja nelielus punktiņus, kas visdrīzāk radušies dabiski – augļa augšanas vai kukaiņu iedarbības procesā. Zem šiem punktiņiem netika konstatēti augļa mīkstuma bojājumi, kas varētu liecināt par ārēju iedarbību uz augli. Līdz ar to patērētāju aizdomas par to, ka Latvijā tiktu tirgoti citrusaugļi, kurus kāds, iespējams, sašpricējis, neapstiprinājās,” uzsver Māris Eiklons.

“Pārtikas un veterinārais dienests ikdienā veic regulāras pārbaudes pārtikas tirdzniecības vietās, tostarp pārbaudot svaigu augļu un dārzeņu atbilstību kvalitātes standartiem. Izlases veidā tiek veikti arī laboratoriskie izmeklējumi. Tāpat dienests regulāri saņem informāciju no citu Eiropas Savienības dalībvalstu uzraudzības dienestiem un nepieciešamības gadījumā atbilstoši reaģē. Līdz šim arī citu valstu pārtikas aprites uzraudzības dienesti nav ziņojuši par gadījumiem, kad citrusaugļos būtu konstatētas dūrienu pēdas,” saka PVD pārstāvis.

Arī PVD aicina iedzīvotājus ļoti kritiski izturēties pret sociālajos medijos publicēto šāda veida informāciju. “Ja ir aizdomas par pārtikas produktu kaitīgumu, aicinām informēt Pārtikas un veterināro dienestu, zvanot pa tālruni 67027402, atstājot paziņojumu automātiskajā atbildētājā, kurā norādīta konkrēta tirdzniecības vieta un produkts, par kuru radušās aizdomas. PVD informāciju pārbaudīs.

Ja ir aizdomas, ka produkti ir apzināti sabojāti, ar mērķi nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai vai radīt draudus dzīvībai, aicinām nekavējoties vērsties tiesībsargājošajās iestādēs,” uzsver PVD Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs.

Kvalitāte Latvijas pārtikas veikalos

Vaicājām “Rimi Latvia”, “Maxima Lavija” un “top!” veikalu tīklu pārstāvjiem, vai tirdzniecības vietās novēroti gadījumi ar mandarīniem, uz kuru mizām ir melni punkti, kas it kā atgādina adatu duršanas pēdas. Visi kā viens uzsvēra, ka nekas tāds – potēšanas pēdas – nav novērots. Cita lieta, stāstot par produktu kvalitāti, tika uzsvērts, ka “augļu un dārzeņu kvalitātes prasības nosaka saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, kur citrusaugļiem, ir pieļaujami nelieli krāsas defekti, tostarp neliels saules apdegums, nelieli mizas defekti, kas radušies augļa veidošanās laikā.”

Plašāk stāsta Everita Bičkova, “Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāja: “Mums ir svarīgi, lai produkti, kas tiek piedāvāti pircējiem, ir droši, kvalitatīvi, bez viltojumiem un ir ražoti atbildīgi pret cilvēkiem un apkārtējo vidi. Lai tā būtu, “Rimi” cenšas nodrošināt, lai produktu ražošanas, iepirkumu, piegādes un uzglabāšanas procesi notiek saskaņā ar labas ražošanas prakses, Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām – no to pirmavota līdz veikala plauktam. Pārliecinošākais veids, kā to nodrošināt, ir ieviest un sertificēt uzņēmuma kvalitātes un nekaitīguma sistēmu pēc kāda no starptautiski atzītiem standartiem.

“Rimi” veic rūpīgu piegādātāju atlasi, ņemot vērā noteiktus kvalitātes, sociālos un vides aspektus. Visas būtiskās prasības, kas ražotājiem jāievēro, ir detalizēti apkopotas Ilgtspējas pielikumā. Tas tiek parakstīts ar katru uzņēmumu, kas kļūst par “Rimi” piegādātāju. Tādējādi piegādātājs apliecina, ka ir gatavs noteiktās prasības ievērot.

Lai ražotājs kļūtu par ”Rimi” piegādātāju, uzņēmumā ir jābūt ieviestai un sertificētai nekaitīguma un kvalitātes vadības sistēmai pēc kāda no starptautiski atzītiem standartiem. Tas ir atkarīgs no preču grupas, ko uzņēmums ražo. Piemēram, augļu un dārzeņu audzētājiem jābūt sertificētiem pēc GlobalGAP standarta. Ļoti mazu un vietējo ražotāju gadījumā var tikt pieļauti izņēmumi, bet šādā gadījumā ”Rimi” veic kvalitātes auditu pēc ”Rimi” standarta, lai izvērtētu uzņēmuma atbilstību un piemērotību. Īpaši rūpīgi šo prasību ievērošanai tiek sekots līdzi gadījumā, ja produkts nes ”Rimi” vārdu.

Tiecoties paaugstināt kvalitātes standartus, “Rimi” pieprasa, lai korporatīvo zīmolu piegādātājiem būtu trešās puses veikta sertifikācija saskaņā ar noteiktu pasaules kvalitātes standartu (piemēram: GlobalGAP, BRC, FSSC). 2023. gadā šo prasību bija izpildījuši 98,42 % (mērķis – 90 %) piegādātāju. “Rimi” paplašināja arī esošo sertifikāciju, tostarp BIO sortimenta un procesu sertifikāciju Baltijas valstīs.

Augļu un dārzeņu kvalitātes prasības nosaka Eiropas Savienības likumdošana, kur citrusaugļiem, saskaņā ar Standartu, ir pieļaujami nelieli krāsas defekti, tostarp neliels saules apdegums, nelieli mizas defekti, kas radušies augļa veidošanās laikā, piemēram, sudrabaini skrāpējumi, augļu kaitēkļu bojājumi, nelieli sadzijuši defekti mehānisku iemeslu dēļ, piemēram, krusas bojājumi, ja vien tie neskar mīkstumu, kā arī nelieli mizas defekti no berzes vai bojājumi no apstrādes.

“Rimi” loģistikas centra kvalitātes kontroles komanda veic katras augļu un dārzeņu piegādes rūpīgu pārbaudi, pirms preču pieņemšanas pārliecinoties, ka piegādātā produkcija atbilst uzņēmuma noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Šie kritēriji ir izstrādāti, balstoties gan uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, gan uz uzņēmuma iekšējām prasībām. Tikai pēc noteikto kvalitātes prasību izpildes prece tiek pieņemta noliktavā. Noliktavas procesi ir sertificēti atbilstošo BRCGS storage and distribution standartiem.

Kamēr produkti atrodas noliktavā, tiek nodrošināti atbilstoši uzglabāšanas apstākļi. Preču kvalitātes pārbaudes noliktavas krājumos tiek veiktas katru dienu, ievērojot noteiktos kvalitātes kritērijus. Tālāk notiek preču komplektācija veikaliem, ievērojot visus pārtikas drošības un kvalitātes standartus. Tikai produkti, kas atbilst noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, tiek piegādāti uz veikaliem.

Augļu un dārzeņu piegādes veikaliem tiek veiktas katru dienu, un šo preču piegādes laikā veikalos tiek veikta atkārtota kvalitātes kontrole. Tiek pārbaudīts produkcijas vizuālais izskats, derīguma termiņš un piegādes temperatūra, nodrošinot, ka klientu rīcībā nonāk tikai augstākās kvalitātes produkti.”

Arī “Maxima Latvija” uzsver, ka produkta kvalitātei tiek rūpīgi sekots līdzi. Kā norāda “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule, “Maxima Latvija” viena no galvenajām prioritātēm ir kvalitatīvi produkti par zemām cenām, tāpēc īpašu uzmanību pievēršam produktu atbilstībai starptautiskai sertifikācijai, kā arī papildus esam izstrādājuši savus kvalitātes un drošības standartus. Tāpat sadarbojamies tikai ar pārbaudītiem piegādātājiem, kuru produkti atbilst gan likumdošanas prasībām, gan mūsu kvalitātes un drošības standartiem.

Augļu un dārzeņu kvalitātes kontrole norit nepārtraukti, rūpīgi pārbaudot katru ienākošo produktu kravu un tās atbilstību piegādātāja saskaņotājām specifikācijām, kā arī likumdošanas prasībām. “Maxima” veikalu plauktos visas augļu un dārzeņu partijas ir izgājušas šo kvalitātes kontroli.”

“Maxima” pārstāve informē, ka pēc iedzīvotāju bažām par mandarīniem, tie tika pārbaudīti.

“Attiecībā uz konkrēto gadījumu jānorāda, ka citrusaugļiem atsevišķos gadījumos var būt nelieli mizas vizuāli defekti, kas var rasties novākšanas vai transportēšanas laikā, bet tas neietekmē augļa kvalitāti. Tāpat, reaģējot uz sociālos tīklos izskanējušo informāciju, izlases kārtā esam veikuši vairāku citrusaugļu analīzi, novirzi no normas neesam konstatējuši,” uzsver Liene Dupate-Ugule.

