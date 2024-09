Foto: Shutterstock/ Ilustratīvs attēls.

Aicina izmantot “Latvenergo” peļņu onkoloģijas pacientu atbalstam – sabiedrība iesaistās iniciatīvā Ieteikt







Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta paraktu vākšana par AS “Latvenergo” peļņas novirzīšanu onkoloģijas slimnieku ārstēšanai.

Reklāma Reklāma

Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Olga Petkeviča. Viņa skaidro, ka 2024.gada pirmajos septiņos mēnešos “Ziedot.lv” ir saņēmusi palīdzības lūgumus no 95 onkoloģijas pacientiem, kuru ārstēšanas izmaksas kopumā sasniedz 2,6 miljonus eiro. Šiem pacientiem ir nodrošināta palīdzība par gandrīz miljonu eiro, tomēr nepieciešamība pēc atbalsta turpina pieaugt.

Petkeviča pauda, ka 200 000 eiro fondam “Ziedot.lv” noziedoja valsts uzņēmums “Latvenergo” un ar šo naudu varēs palīdzēt vairākiem pacientiem, iedalot katram ne vairāk kā 10 000 eiro, kaut gan daudziem no viņiem ir vajadzīgas daudz lielākas naudas summas. Piemēram, Gabriela Mutora ārstēšanai kopumā nepieciešami 483 499 eiro.

“Visu cieņu uzņēmumam, kas apsver noziedot visu nepieciešamo summu, tomēr tas nerisina situāciju kopumā. Lielāko tiesu šīs naudas vāc Latvijas iedzīvotāji, labprātīgi ziedojot savu naudu,” secināja idejas autore.

Viņa noskaidroja, ka “Latvenergo” peļņa pagājušajā gadā bija 350,917 miljoni eiro liela, pieaugot par vairāk nekā 90%, salīdzinot ar 2022. gadu. “Būtu pieklājīgi un taisnīgi no valsts puses pieņemt lēmumu segt onkoloģijas slimnieku, it īpaši bērnu, ārstēšanu, no šā valsts uzņēmuma peļņas,” pārliecināta iniciatīvas iesniedzēja.

Šādu pārmaiņu rezultātā, Petkevičas ieskatā, cilvēkiem nevajadzētu vākt līdzekļus, lai izārstētu onkoloģijas slimniekus, kas ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nodokļu maksātāji vai viņu bērni. Šo pacientu tiesības uz veselības aprūpi nebūs atkarīgas no citu cilvēku žēlastības un tuvinieku un NVO spējas uz atbalsta kampaņām.

Jau vēstīts, ka veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) piedāvājis izveidot speciālu fondu onkoloģijā, līdzīgi kā “Cancer Fund” Igaunijā. Patlaban nav skaidrības, kur atrast finansējumu šādam fondam, tāpēc Veselības ministrijai (VM) šādi priekšlikumi ir jāsagatavo, teica Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Valsts prezidents pagājušajā trešdienā žurnālistiem pauda, ka ir vairākas idejas, par kurām ministrs ir informējis sabiedrību, taču “velns ir detaļās”. Valsts prezidents sagaida no ministra uzrakstītu, artikulētu priekšlikumu kopumu. Viņaprāt, pamatuzstādījums palielināt individuālās kompensācijas onkoloģijas medikamentiem ir pareizs solis. Pareizs solis būtu izstrādāt priekšlikumus par plašāku un caurspīdīgāku lēmumu pieņemšanas mehānismu, iesaistot pacientu organizācijas, pauda prezidents.