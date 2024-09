Čakste: Ja nestrādājam ar fundamentālo zinātni, tad pēc 5-10 gadiem nekas arī nevar izaugt Ieteikt







“Pārsvarā, kad visi nāk uz universitāti, viņi grib pēdējās stadijas inovācijas, kuras uzreiz var komercializēt,” tā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” izteicās Mārtiņš Čakste, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs. Viņš arī piebilda, ka “tikpat kā neviens nestrādā ar fundamentālo zinātni. Un, ja mēs nestrādājam ar fundamentālo zinātni, tad pēc pieciem, desmit gadiem nekas arī nevar izaugt.”

Čakste uzskata, ka tā ir tā lieta, par kuru nopietni jādomā. Savukārt, runājot par kapitālsabiedrībām, “Latvenergo” priekšsēdētājs norāda uz mantas izšķērdības likumu. “Ir šis likums, kas faktiski mums neļauj investēt nekomerciālās lietās, jo tur var piesieties pie nelietderīga mantas pielietojuma, un tas mums traucē veikt investīcijas.”

Čakste skaidroja, ka pēc strat-up vidējās statistikas datiem, faktiski 10% ir tie, kas “atpelna pārējo portfeli”. Savukārt pārējie 90 % statistiski ir neveiksmīgi.

“Bet kopsummā tas portfelis spēj to atpelnīt, un tas princips ir tāds, ka tie 10 % ir tik veiksmīgi, ka viņi to atpelna. Bet, lai to darītu, 90% gadījumu ir neveiksmes,” stāsta Čakste, piebilstot “un mēs to kā valsts kapitālsabiedrība nevaram atļauties”.

Kā norādīja Čakste, šobrīd mēs atrodamies tādā situācijā, kur izveidot stabilu nākamo 10 gadu prognozi nav iespējams, jo tehnoloģiju attīstība ir ļoti strauja.

“Piemēram, saules paneļi pagājušogad bija ļoti dārgi, šogad – gandrīz vai lētāk ir uzlikt sētu no saules paneļiem nekā būvēt sētu,” neprognozējamo nākotni komentē “Latvenergo” priekšsēdētājs.

Čakste vēl min arī litija jona baterijas. Tās bija dārgas, bet šogad ļoti strauji nokritās to cena. “Latvenergo” priekšsēdētājs pieļauj, ka nākošgad to cena atkal var pieaugt, jo pamainīsies kāda tehnoloģija.

Kā pēdējo piemēru Čakste nosauca ūdeņraža tehnoloģiju.

“Šobrīd tā vēl ir “bērnu autiņos”, nekomerciāla, tikpat kā nav veikmsīgu projektu,” stāsta “Latvenergo” priekšsēdētājs, uzdodot retorisku jautājumu “kurā brīdī viņi būs veikmsīgi?”

“Un tajā brīdī, kad viņi būs veikmsīgi, tas būs milzīgs ekonomiskais izrāviens. Un tad ārī – vai mēs tur gribam būt, negribam būt…vai mēs esam gatavi riskēt agrā stadijā vai gaidīsim, kad tas vilciens jau būs aizgājis citur pa priekšu,” stāsta Mārtiņš Čakste.