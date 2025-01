Publicitātes foto.

Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pulksten 15:29.

Latvijas lidsabiedrības airBaltic tīmekļa vietnē izplatīts paziņojums, ka 2025. gada vasaras sezonā tā ir spiesta atcelt kopumā 4 670 lidojumu. Lidojumi tiks atcelti saistībā ar neplānoti ilgāku dzinēju apkopi, ko veic to ražotājs Pratt & Whitney. Dzinēju ražotāja nespēja laicīgi nodrošināt dzinēju tehniskās apkopes ir ietekmējusi arī airBaltic Airbus A220-300 floti, liekot lidsabiedrībai pielāgot savu maršruta tīklu un lidojumu grafiku vasaras sezonā no visām tās bāzēm.

Pratt & Whitney ir informējis airBaltic par gaidāmajiem piegāžu kavējumiem arī 2025. gadā, kas nozīmē, ka daļa no lidsabiedrības Airbus A220-300 lidmašīnām nevarēs veikt lidojumus. Tādējādi lidsabiedrība ir spiesta pārtraukt lidojumus 19 maršrutos, kā arī samazināt reisu biežuma skaitu 21 maršrutā.

Kopumā tiks atcelti 4 670 lidojumi, ietekmējot aptuveni 67 160 pasažierus.

“airBaltic” pārstāvji informēja aģentūru LETA, ka lidsabiedrība vasaras sezonā atcels lidojumus 10 maršrutos no Rīgas – uz Aberdīnu, Belgradu, Klužu-Napoku, Erevānu, Gēteborgu, Mikonu, Prištinu, Žešuvu, Skopji un Stavangeru.

Savukārt no Tallinas vasaras sezonā tiks atcelti lidojumi uz Dubrovniku un Hamburgu, no Viļņas – uz Dubrovniku, Ibisu, Rodu, Kišiņevu, Telavivu un Valensiju, bet no Tamperes – uz Rodu.

Tāpat aviokompānijā minēja, ka “airBaltic” ir regulārā un proaktīvā saziņā ar “Pratt & Whitney” par dzinēju apkopes kavējumiem, aktīvi meklējot veidus, kā mazināt to ietekmi uz “airBaltic” lidojumu plānu. Neraugoties uz šiem centieniem, “Pratt & Whitney” prognozes ir izrādījušās ļoti mainīgas, kā arī uzņēmuma nespēja savlaicīgi izpildīt apkopes saistības ir būtiski ietekmējusi “airBaltic” “Airbus A220-300” flotes darbības iespējas.

Neraugoties uz šiem izaicinājumiem, airBaltic turpinās veikt lielāko daļu savu lidojumu uz vairāk nekā 70 galamērķiem Eiropā un ārpus tās, nodrošinot būtisku Baltijas valstu savienojamību ar pārējo pasauli.

Tāpat kā daudzas citas lidsabiedrības visā pasaulē, arī airBaltic ir saskārusies ar ārējiem faktoriem, kurus nevar pilnībā kontrolēt, tostarp ar globālo piegādes ķēžu problēmām un dzinēju tehniskās apkopes ierobežojumiem. Lidsabiedrība atvainojas par sagādātajām neērtībām un piedāvā ietekmētajiem pasažieriem iespēju mainīt lidojumu rezervāciju vai nepieciešamības gadījumā nodrošināt naudas atmaksu pilnā apmērā. airBaltic turpina cieši sadarboties ar Pratt & Whitney, lai risinātu tehniskās apkopes kavējumus un rastu ilgtspējīgu risinājumu.

Pasažieri, kuriem ir atcelti lidojumi, tiek aicināti pārbaudīt savu rezervāciju mājaslapas airBaltic.com sadaļā Mana rezervācija. Mājaslapā iespējams izvēlēties alternatīvus airBaltic lidojumus vai pieprasīt naudas atmaksu pilnā apmērā. Lai saņemtu papildu palīdzību, pasažieri var sazināties ar airBaltic zvanu centru. Ja biļetes iegādātas, izmantojot trešās puses interneta portālu, nepieciešams sazināties ar attiecīgo biļešu pārdevēju.

airBaltic nodrošina lidojumus vairāk nekā 130 maršrutos no Rīgas, Tallinas, Viļņas, Tamperes un sezonāli no Grankanārijas piedāvājot ērtus savienojumus lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un Kaukāza reģionā. Pilns airBaltic lidojumu saraksts un biļetes ir pieejamas uzņēmuma mājaslapā www.airbaltic.com.