Krievijas spēka struktūrām pietuvinātie kanāli platformā “Telegram” publicējuši fotogrāfiju, kurā, pēc šajos kanālos teiktā, redzama aizdomās par teroraktu Piemaskavas koncertzālē aizturētā Šamsidina Fariduni nopratināšana, kurā viņš tiek spīdzināts ar elektrisko strāvu.

Attēlā redzams vīrietis, kas guļ uz grīdas nolaistām biksēm. Pēc “Telegram” kanālos teiktā, viņš ir pieslēgts pie militārās sakaru ierīces TA-57, kas tiek izmantota spīdzināšanai ar elektrošoku. Pēc visa spriežot, vada spaile ir pielikta pie viņa ģenitālijām, lai gan daļa attēla ir izsmērēta.

“Telegram” kanālā “Grey Zone” publicētajā aprakstā teikts, ka spriegums ir līdz 80 voltiem, un aizdomās turētais tiek apliets ar ūdeni, lai pastiprinātu sāpes.

Sestdien “Telegram” kanālos parādījās videoieraksts ar cita aizdomās turētā Radžaba Alizades nopratināšanu. Tajā redzams, kā vīrietis maskēšanās apģērbā tur Alizadi zemes, pēc tam pie viņa labās auss pietuvina nazi un nogriež gabalu no tās, bet tad mēģina piespiest Alizadi to apēst.

Jau ziņots, ka piektdien bruņoti uzbrucēji atklāja uguni koncertzālē “Crocus City Hall”, kas atrodas Piemaskavas pilsētā Krasnogorskā. Apšaude sākās neilgi pirms rokgrupas “Piknik” koncerta, bet vienlaikus citā zālē notika Ļeņingradas apgabala simfoniskā orķestra koncerts.

Krievijas Izmeklēšanas komiteja svētdien apstiprināja 137 cilvēku nāvi, no viņiem identificēti 62.

Atbildību par uzbrukumu uzņēmās teroristu grupējums “Islāma valsts”.

Tikmēr Kremlis ir devis norādījumus valsts un valdībai lojālajiem jeb propagandas plašsaziņas līdzekļiem uzsvērt iespējamās “Ukrainas pēdas”, vēstot par teroraktu koncertzālē.

Informāciju par iespējamām “ukraiņu pēdām” saistībā ar teroraktu sestdienas rītā izplatīja Krievijas Federālais drošības dienests (FSB). Tas paziņoja, ka pēc nozieguma izdarīšanas četri aizdomās turētie gatavojušies šķērsot Krievijas un Ukrainas robežu un “Ukrainas pusē uzturējuši attiecīgus kontaktus”. Saskaņā ar FSB sniegto informāciju viņi tika aizturēti naktī uz sestdienu Brjanskas apgabalā ceļā uz robežu.

Jau piektdien Ukrainas Ārlietu ministrija kategoriski noraidīja Krievijas amatpersonu pēc uzbrukuma izteiktās apsūdzības par to, ka Kijiva esot saistīta ar šo teroraktu. “Šādas apsūdzības ir Kremļa plānota provokācija,” uzsvēra ministrija. Arī Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks paziņoja, ka Ukraina šajā incidentā nav iesaistīta.

Looks like the Russians have started torturing the alleged Moscow attackers.

Are those electric cables going where it looks they are going? pic.twitter.com/35XUnFg7A1

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 24, 2024