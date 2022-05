Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce saņem balvu par muzeja izdoto rakstu krājumu “Rihards Zariņš. 1869–1939. Ko Latvijas meži šalc. What Latvia’s Forests are Whispering”. Publicitātes (Didža Grodza) foto

Aizlidojušas “Zelta ābeles” balvas Ieteikt







Anita Bormane, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 11. aprīlī svinīgā ceremonijā godināti 29. grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele” laureāti.

Šogad 54 izdevēji žūrijas vērtēšanai bija iesnieguši 133 grāmatas, no kurām 40 tika izvirzītas nominācijām, bet par konkursa laureātēm kļuva astoņas.

Žūrija lēma, ka kategorijā “Dzeja” galveno balvu kā skaistākā un mākslinieciski augstvērtīgākā grāmata ieguva Žebera “Ceļš pie patērētāja” (mākslinieks – Andris Breže, grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā, izdevējs – “Neputns”).

Kategorijā “Proza” par labākajām atzītas autoru kolektīva veidotās grāmatas “Tas nav domāts tev. Tas domāts ēkai” un “It’s not for you. It’s for the building” (dizains – Aleksejs Muraško, ilustrācijas – Ivars Veinbergs. Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā, izdevējs – NRJA).

Dokumentālo izdevumu kategorijā kā labākā balvu saņēma Finna Skorderuda grāmata “Nemiers” (dizains – Ilze Kalnbērziņa-Prā, “Kolektīvs”, ilustrācijas – Ernests Kļaviņš, iespiesta Jelgavas tipogrāfijā, izdevējs – “Valodu māja”).

“Zinātniskās literatūras” darbu vidū galveno balvu saņēma rakstu krājums “Rihards Zariņš. 1869–1939. Ko Latvijas meži šalc. What Latvia’s Forests are Whispering”, ko sastādījušas Ieva Kalnača un Māra Lāce (māk­slinieks – Mārtiņš Ratniks, fotogrāfijas – Normunds Brasliņš, Roberts Kaniņš un Valters Lācis. Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā. Izdevējs – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs).

“Uzziņu literatūras” nominācijā uzvarēja Arta Ostupa sastādītā grāmata “Manifests” (mākslinieks – Armands Zelčs, izdevējs – “Neputns”, iespiesta Jelgavas tipogrāfijā).

Par mākslinieciski augstvērtīgāko “Mākslas izdevumu” atzīta Ineses Baranov­skas un Rūtas Rinkas sastādītā “Madernieka stils”, kuras mākslinieks ir Mārtiņš Ratniks un fotogrāfiju autori – Normunds Brasliņš un Ansis Starks. Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā (izdevējs – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs).

Kategorijā “Grāmatas bērniem” galveno balvu ieguva Andras Manfeldes “Uzzīmē baltu lietu”, kura dizainere ir Anna Aizsilniece un ilustrācijas radījusi Neonilla Medvedeva (datorgrafika – Raivis Salmiņš, fotogrāfijas – Raimo Lielbriedis, iespiesta Jelgavas tipogrāfijā, izdevējs – “Aminori”).

Starp “Grāmatām jauniešiem” galveno balvu saņēma autoru kolektīvs “Netikumīgie”, kura dizainers ir Aleksejs Muraško, bet ilustrāciju autori – Pauls Rietums, Agate Lielpētere, Liāna Mihailova un Sanita Adoviča. Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā, izdevējs – “Liels un mazs”.

Balvu par Mūža ieguldījumu grāmatniecībā saņēma Dace Pugača – ilggadējā Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas izpilddirektore. Foto: Karīna Miezāja

Titulu “Gada mākslinieks” žūrija piešķīra māk­sliniekam Mārtiņam Ratnikam, bet balvu par Mūža ieguldījumu grāmatniecībā saņēma Dace Pugača – ilggadējā Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas izpilddirektore. Abiem titulu saņēmējiem piešķirta Kultūras ministrijas naudas balva, savukārt laureāti saņēma Ivara Miķelsona un Maijas Vīksnes veidoto balvu – bronzā atlieto ābolu koka kastītē.

Kategorijā “Grāmatas jauniešiem” žūrijas speciālbalvu saņēma māksliniece Gundega Muzikante par mākslinieciski iedarbīgu vēstures tēmas interpretāciju, ilustrējot grāmatu “Ir mēness zelta kuģis”, ko izdevis Jāņa Rozes apgāds.

Kategorijā “Dzeja” žūrija piešķīra speciālbalvu izdevniecībai “Valters Dakša” par darbu “DIGI-DĪGI”. “Janka”. “Gramota” netradicionālo noformējumu, ko veidojis mākslinieks Einārs Pelšs un dizainere Anete Utināne.

AS “Antalis” speciālbalvas saņēma grāmatas “Barikādēm – 30. Konference X stunda” mākslinieki Tatjana Raičiņeca un Verners Timoško (izdevējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka un “Jelgavas tipogrāfija”). Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija pasniedza speciālbalvu izdevniecībai “Liels un Mazs” par sasniegumiem starptautiskā mērogā. Bet portāla “LSM.lv” lasītāju balsojumā par 2021. gada skaistāko grāmatu tika atzīta “Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers. Solis pirms mūsdienu medicīnas” (māksliniece Baiba Lazdiņa, izdevējs – LU Akadēmiskais apgāds).

Vērtējot iesniegto grāmatu dizaina koncepciju, tā atbilstību saturam, maketu, papīra izvēli un poligrāfisko izpildījumu, vētīja žūrija, kurā strādāja Ieva Bečere, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore – žūrijas priekšsēdētāja, Aiga Dzalbe, mākslas zinātniece un kritiķe, Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas zinātnes katedras docente, Gita Treice, grāmatu ilustratore, gleznotāja, Arta Ozola-Jaunarāja, grāmatu ilustratore, stāj­grafiķe, un Ivs Zenne, LMA docents, grafiskais dizainers.