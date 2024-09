Ilustratīvs foto. Foto: Ivars Soikāns/LETA

“Aiznes konfekšu kastes un pretī saņem pilnvaras” – kāds Balvu pusē labi zināms uzņēmējs it kā mēdzot rīkoties viltīgi, lai sasniegtu savus mērķus Ieteikt







Ar LA.LV sazinājās kāda lasītāja no Balviem, cenšoties vērst uzmanību uz kādu viņu pusē izveidojušies situāciju. Esot sajūta, ka kāds ietekmīgs vietējais uzņēmējs jūtas visu varens un zaudējis jebkādas robežas par to, ko mūsu valstī ir un ko nav ētiski darīt. Stāsts ir garš un visai samezglots, ieskatāmies dažos būtiskākajos momentos!

Stāsts ir par Tāli Korlašu, kurš Balvu pusē ir labi zināms uzņēmējs, kurš, kā liecina baumas un nostāsti, ne vienmēr rīkojoties ar sabiedrībai pieņemamām metodēm.

Sazinājāmies ar konkrētās situācijas ķīlnieci. Antra stāsta: “Kad 2014. gadā nomira mana krustmāte Paulīna, Tālim neticami ātri izdevās nokārtot visus dokumentus un saņemt nomas tiesības krustmātes palikušajai zemei. Es pat nesaprotu, kā vietējā pašvaldība to visu varēja sakārtot, jo šobrīd, skatoties notikumu hronoloģiju, ir vērojama virkne nesakritību.”

Pēc krustmātes nāves Antra sākusi kārtot mantojuma lietu, saskaņā ar kuru viņai pienācās mantot mirušās krustmātes īpašumu, kurš kaut kādu iemeslu dēļ nonācis uzņēmēja rokās. Lai gan atsavināšanas lieta vēl nav pabeigta, zeme jau ir iznomāta Tālim.

Interesanti, ka minētais Tālis nav nekāds radinieks vai draugs mirušajai krustmātei Paulīnai, tomēr zeme ir viņa rīcībā. Tālis arī ikdienā pērk zemi no vietējiem cilvēkiem, laiku pa laikam kādam izsaka piedāvājumus, tālāk jau cilvēki paši lemjot, vai piekrist tiem.

“Paralēli viņš nemitīgi staigā apkārt un lielās, cik liela ir viņa vara un ietekme, viņam tā esot krietni lielāka nekā vietējai domei. Protams, arī es devos uz domi, arī tur daļa darbinieku bija šokā, ka ir izveidojusies tāda situācija. Iepriekšējās vadības laikā nesaprotamā veidā Tālim izdevies nokārtot visus nepieciešamos dokumentus. Tā gan nav pirmā reize, viņš allaž zina, kuras pensionāres doties pansionātā apciemot, nesot līdzi konfekšu kastes un pretī saņemot pilnvaras,” savās aizdomās dalās sašutusī sieviete.

Šobrīd ar Tāli noslēgtais nomas līgums esot spēkā līdz 2025. gada martam. Antra nolēmusi pagaidīt, lai šis termiņš beidzas, līdz tam turpinās no savas puses kārtot visus nepieciešamos dokumentus. Tikmēr Tālis cenšoties panākt, lai viņa nomas līgums tiek pagarināts. Tieši šis ir iemesls, kāpēc Antra ir nolēmusi runāt ar LA.LV, jo esot sajūta, ka par tēmu ir jārunā plašāk, jo varbūt vismaz pret medijiem kādam ir respekts.

Vēl kāda sakritība? Tāļa sieva ir domes darbiniece…

Visā šajā stāstā runa ir par 3,93 hektāriem zemes, uz kuriem atrodas arī māja, kas saskaņā ar mantojumu pienākas Antrai: “Man pieder īpašums, kuru pat nevaru izmantot. 2012. gadā beidzās zemes privatizācija, krustmāte to neizpirka, līdz ar to pretendēt nevaru vairs. Taču, tā kā uz zemes atrodas arī māja, man ir tiesības lūgt pašvaldībai to atsavināt un izpirkt, uz ko esmu gatava.

Šobrīd pat netieku klāt pie mājas, lai to sakoptu, jo man tas ir liegts – es tur traucēšot uzņēmējdarbībai.”

Ieskatāmies arī notikumu hronoloģijā!

04.06.1992. pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā Paulīnai;

01.08.2007. Kubulu pagasta padome pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Paulīnai;

01.08.2007. noslēgts zemes nomas līgums ar Paulīnu;

10.03.2014. saņemts Paulīnas iesniegums par zemes vienības izpirkšanu;

10.04.2014. pieņemts domes lēmums par zemes īpašuma nodošanu atsavināšanai;

16.09.2014. Valsts Zemes dienestā reģistrēti mērniecības dati;

25.10.2014. Paulīna mirusi;

11.12.2014. īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;

13.08.2015. pieņemts domes lēmums atcelt 10.04.2014. lēmumu par zemes īpašuma atsavināšanu.

Šobrīd spēkā savukārt ir šādi dokumenti:

09.04.2015. noslēgts zemes nomas līgums ar Tāli, tā termiņš ir 29.03.2025.;

06.03.2024. Zemesgrāmatā uz Antras vārda reģistrētas 4 ēkas ar atzīmi, ka tās saistītas ar zemes vienību;

05.03.2024. saņemts Antras iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību zem ēkām;

14.03.2024. saņemts Tāļa iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu, pamatojoties uz realizētā projekta “Augļkopības nozares attīstīšana Tāļa lauku saimniecībā” uzraudzības periodu.

Par šo stāstu raksts publicēts arī vietējā laikrakstā “Vaduguns”. Ieskatāmies dažās atziņās, ko intervijā laikrakstam patiešām emocionāli paudis pats ietekmīgais uzņēmējs Tālis!

“Mana vēlme vienmēr ir bijusi izveidot stabilu uzņēmumu, tāpēc regulāri interesējos un analizēju jaunus piedāvājumus, izvērtēju jaunas iespējas sava biznesa paplašināšanai. Tāda, manuprāt, perspektīva iespēja radās 2014.gadā, kad mana kaimiņiene, nespēdama apsaimniekot un nokārtot dokumentus uz savu gandrīz 4 ha lielo zemīti, bija piekritusi man pārdot šo īpašumu. Dzīvoja viņa pansionātā, neviens radinieks ne par viņu, ne par viņas īpašumu neizrādīja ne mazāko interesi, un es biju ar mieru uz šīs zemes attīstīt lauksaimniecisko uzņēmējdarbības virzienu. Iesniedzu Balvu novada domei iesniegumu par īpašuma atsavināšanu, kuru dome “skatīja” vairāk nekā pusgadu. Diemžēl tajā laikā zemes lietotāja pansionātā nomira un es vairs nevarēju iegādāties zemi savā īpašumā. Atkal griezos domē ar lūgumu iznomāt šo zemi, jo nevarēju noskatīties uz nekopto, novārtā atstāto īpašumu, aizaugušu ar dadžiem, krūmiem un kokiem, kas robežojās ar manu īpašumu. 2015.gada aprīlī Balvu novada pašvaldība man iznomāja šo zemi uz 10 gadiem. Līgums beigsies 2025.gada 29.martā. Ieguvis nomas tiesības, es sāku iekopt šo zemi, ieguldīju lielus finanšu līdzekļus, milzīgu darbu, lai zemi patiešām varētu uzskatīt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Tad pavērās iespēja uzrakstīt un iesniegt LAD projektu, kurš tika atbalstīts. Realizējot projektu, 1,8 ha lielā platībā iestādīju upenes un avenes.

Kādu dienu (šī gada sākumā) pie mana īpašuma redzēju piebraucam domes mašīnu, no kuras izkāpa pašvaldības darbinieki. Tad arī uzzināju, ka uz manu iekopto ogulāju lauku kāds ir “uzlicis aci”. Izrādās, ka manai bijušajai kaimiņienei pēkšņi ir uzradusies “krustmeita”, kura jau ir pat atguvusi mantojumā avārijas stāvoklī esošo mājiņu un saimniecības ēku. Un paspējusi arī informēt pašvaldību par nolūku atgūt manis iekopto zemi sev īpašumā. Cik esmu konsultējies ar šo likumu pārzinātājiem, zemi šī kundze mantojuma ceļā nevar atgūt, jo zemes reforma jau ir beigusies 2012.gadā. Vienīgais viņa var pretendēt uz pieguļošo teritoriju, uz ko tiesības ir arī man, jo manam īpašumam tā arī ir pieguļoša.

Nebrīnos par šīs pēkšņi uzradušās mantinieces vēlmi atgūt šo sakopto un labi apsaimniekoto zemi, bet brīnos par mūsu Balvu pašvaldības vadības nespēju izsvērti iedziļināties situācijā, kurā abpusēji pieņemamu risinājumu var nodrošināt tikai pašvaldības vadības nostāja un deputātu balsojums.”

Kādā no nākamajiem “Vaduguns” numuriem publicēta arī domes pārstāvju atbilde, kuru sagatavoja Ilona Blūma, Balvu novada Centrālās pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja, un Gunta Raibekaze, Balvu novada Centrālās pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja.

Viņas skaidro, ka pēc rūpīgas atbildīgo nozaru speciālistu izvaicāšanas, deputāti pārliecinoši nobalsoja ar 12 balsīm “par”, dodot iespēju bijušās lietotājas mantiniecei atsavināšanas rezultātā iegādāties piesaistīto zemes vienību zem viņai piederošām ēkā.

“Vadugunī” arī rakstīts: “Publiskas personas, tostarp pašvaldības, rīcību ar mantu nosaka “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un MK noteikumi Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”. Likuma 4.panta ceturtajā daļā ir uzskaitīti gadījumi, kuros persona var ierosināt publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu. Viens no tiem ir minēts, kad pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks.

Savukārt likuma 44.panta ceturtajā daļā noteikts, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas, var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašniekam.

No minētā secināms, ka zemesgrāmatā ierakstītās ēkas īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu, un apbūvētais zemesgabals netiek pārdots citām personām. Tostarp normatīvajā aktā noteiktais regulējums ir vērsts uz zemes un ēku kā vienota īpašuma apvienošanu.”

Nobeigumā publicējam arī krustmeitas Antras vēstuli, kas tikusi publicēta arī “Vadugunī” pēc tam, kad Antra bija izlasījusi interviju ar Tāli un pārsteigta par tajā izlasīto.

“Mana krustmāte dzīvoja pansionātā sava veselības stāvokļa dēļ. Kad nomira krusttēvs, bija pagājušas vien pāris nedēļas, kad Jūs, Tāli, jau steidzāties pie nevesela cilvēka, kurš ir apglabājis savus bērnus un vīru, lai iegūtu pilnvaru uz šo īpašumu ar saldumu kārbu rokās.

Un kā Jūs varat apgalvot, ka neviens no radiniekiem par viņu neizrādīja nekādu interesi?! Krustmāte nebija cilvēks no malas, bet gan tuva radiniece. Tas zemes gabals, par kuru Jūs cīnāties, ir piederējis mūsu dzimtai paaudžu paaudzēs! Lai sakārtotu mantojumu, ir nepieciešami līdzekļi un laiks. To es darīju, kad varēju atļauties un biju gatava

Tā kā esmu jaunā mājas īpašniece un zeme 3,93 ha platībā ir sasaistīta ar manu māju, kas rakstīts zemesgrāmatā, uzrakstīju iesniegumu par zemes izpirkšanu. Jums kā savas mājas īpašniekam jāzina, ka māja nevar karāties gaisā, būt bez zemes. Jūsu ziņkārība par maniem plāniem uz īpašuma apsaimniekošanu šoreiz paliks neapmierināta.”

Vēstulē krustmeita arī norāda, ka piefiksējusi kādu interesantu faktu, kārtojot īpašuma lietas kadastrs.lv. Tālis par saviem īpašumiem nemaksājot nekustamā īpašuma nodokli, vienlaikus publiskajā vidē allaž izceļot, cik liels sava novada patriots viņš ir. Vai patriotam nepienāktos arī godīgi maksāt nodokļus savā pašvaldībā?