Aizsaulē devies filmas “Četri balti krekli” leģendārais aktieris Pauls Butkēvičs 0
85 gadu vecumā mūžībā devies aktieris Pauls Butkēvičs, Latvijas Televīzijai apstiprināja viņa ģimene, vēsta LTV.
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Viena no spilgtākajām P. Butkēviča lomām bija filmā “Četri balti krekli” (“Elpojiet dziļi”), kas iekļauta Latvijas Kultūras kanonā.
Savas karjeras laikā aktieris piedalījies vairāk nekā 150 kinofilmās un televīzijas iestudējumos.