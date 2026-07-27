Elitai Drākei un Dionai Liepiņai izvēršanas nesaskaņas alā, kur dzīvo mūks Moldovā.
Elitai Drākei un Dionai Liepiņai izvēršanas nesaskaņas alā, kur dzīvo mūks Moldovā.
Ekerānuzņēmums no TV šova “Četri uz koferiem”.

“Magone pārkāpa dažas lietas…” Elita Drāke caur puķēm pasaka, ka abu draudzībai pienācis gals 0

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LA.LV
16:02, 27. jūlijs 2026
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Rakstniece, ezotēriķe un sabiedrības dāma Elita Drāke 1188.lv interviju ciklā “Un tā tas sākās” pirmo reizi atklāti izteikusies par attiecībām ar Magoni Liedeskalnu, atzīstot, ka abu draudzība ir noslēgusies.

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“Mums ar Magoni ir nobeidzies viens ļoti skaists dzīves posms,” atzīst Elita. Viņa uzsver, ka Magone viņai joprojām ir ļoti dārga kā personība un cilvēks, tomēr abu ceļi ir šķīrušies.

Pēc Elitas teiktā, attiecībās pienācis brīdis, kad Magone pārkāpusi robežas, kuras viņai bijušas svarīgas. “No mana skatījuma Magone pārkāpa dažas lietas, kas mani aizstūma malā,” viņa saka, plašāk notikušo neatklājot.

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Vienlaikus Elita neslēpj, ka priecājas par Magones izaugsmi un uzskata, ka arī viņas ieguldījums tajā bijis nozīmīgs. “Man ļoti patīk, kā Magone ir progresējusi. Es pilnīgi zinu, ka tas ir arī mans darbs. Man patīk, ka viņa runā maniem vārdiem,” pauž Elita.

Viņa arī atzīst, ka viņai nav tradicionālas izpratnes par draudzību. “Man īsti nav draudzeņu. Man ir vienkārši mani cilvēki,” skaidro Elita, piebilstot, ka pati ļoti strauji mainās un attīstās, tāpēc ne visi spēj viņai turēt līdzi.

Lai arī abu draudzība ir beigusies, Elita uzsver, ka uz Magoni netur ļaunu prātu.

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