“Negribēju nonākt grāvī.” Birmanis atklāj, kāpēc pirms 16 gadiem atmeta dzeršanu 0
Savā dzimšanas dienā modes mākslinieks Bruno Birmanis neskandinās glāzes. Tieši tāpēc, ka bija laiks, kad tā visa kļuva par daudz. Pirms 16 gadiem viņš skaidrā prātā devās uz Straupi, lai novērstu citādi nenovēršamo. Savu pieredzi viņš atklājis žurnālam KLUBS.
Esmu netipisks gadījums – izlēmu alkoholu nogriezt kā ar nazi laikus, nevis tad, kad jau būtu nonācis grāvī. Negaidīju brīdi, kad dzeršana varētu novest pie tā, ka tiktu, piemēram, atlaists no darba vai nodzertu pēdējo naudu. Protams, muļķības savā laikā esmu sastrādājis, bet kurš to nav darījis? Tāpēc jau nevajag piedzerties, lai sastrādātu ko muļķīgu.
Gribēju redzēt, cik tālu vispār var nonākt, ar ko tas var beigties.
Biju diezgan nešpetns huligāns. Ir pastrādāti visādi brīnumi, piemēram, pēc Jumpravas koncerta Cēsīs esmu lēcis no pilsdrupām. Tagad paskatos to augstumu, liekas – neprāts. Vai milicim no aizmugures piegāju un ar visu spēku pa dibenu iespēru tā, ka viņš izstiepās garšļaukus un aizslīdēja pa Antonijas ielu. Pēc tam, protams, divas diennaktis pavadīju čokā. Nav manā dabā nožēlot izdarīto. Gluži otrādi – uzskatu, ka viss, kas bijis, tajā brīdī man šķita pareizi un forši. Izdarīji un izdarīji. Ir kaut kādas lietas, kuras gribētos izdzēst, bet tam īstenībā nav tik daudz sakara ar alkoholu.
Nebija tā, ka dzēru katru dienu. Taču, ja nespēj kontrolēt izdzertā alkohola daudzumu, pašam sev godīgi jāatzīst, ka tas ir alkoholisms. Man tas laikam iedzimts, rados bijušas problēmas ar alkoholu, un arī diemžēl apkārt nav trūcis tuvu kolēģu un draugu, kas ar šo saskārušies un no kuriem dažs labs jau ir zem zemes. Tas viss summējās, lai es pieņemtu striktu lēmumu.
Man patiesībā palika žēl laika. Uzskatu, ka laiks ir pats vērtīgākais cilvēka dzīvē, mums iedots tik daudz, cik ir, tāpēc to bezjēdzīgi pakāst ir stulbi. Šā iemesla dēļ arī ļoti maz guļu, kopš jaunības ne vairāk par četrām piecām stundām diennaktī. Bet pēc tādām normālām uzdzīvēm parasti vismaz pāris dienas vajag, lai atietu, kas faktiski nozīmē, ka tās ir izsvītrotas no dzīves. Otra lieta – man vienkārši patika iedzeršana, garšoja labs šņabis,
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