“Mēs jau iepriekš pateicām, ka spēlēsim vēlāk!” Ivo Fomina grupa atklāj, ka koncerts kavēts tikai un vienīgi organizatoru dēļ 2
Šodien soctīklos uzvirmoja pārmetumi pašmāju iemīļotajam mūziķim Ivo Fominam, kurš vakar Ciema svētkos Ragaciemā kāpis uz skatuves ar divu stundu nokavēšanos.
Sazinoties ar grupu, viņi LA.LV skaidro, ka jau laicīgi ir iesnieguši grafiku, cikos varēs uzstāties, bet organizatori to nav konkrēti minējuši pasākuma plānā, tādēļ apmeklētāji ir savā ziņā tīši maldināti.
“Nospēlējām koncertu Valmierā un pēc tam devāmies uz Ragaciemu, kur organizatori nebija saskaņojuši uzstāšanās laiku. Tā nav mūsu problēma. Mēs ļoti skaidri iepriekš jau pateicām, ka spēlēsim 20.00 vakarā Valmierā, tālāk mēs pierēķinājām ceļu līdz Ragaciemam un tā arī atbraucām. Mēs nekavējām, nekas nenotika necerēts, mēs izdarījām savu darbu un tā ir tikai un vienīgi organizatoru komunikācijas vaina ar apmeklētājiem! Mēs atvainojamies organizatoru vietā, bet nekad dzīvē mēs pret savu klausītāju tā neizturētos!” grupa sirsnīgi atklāj, lai novērstu radušos pārmetumu.
Koncerts gan noritējis tālāk bez aizķeršanās un ilgi gaidītā mūziķa uzstāšanos novērtēja simtiem fanu. Ivo Fomins aicina visus klausītājus uz pārējiem vasaras koncertiem dažādu pilsētas svētku un grupas tūres ietvaros.