Iespējams, tā ir viena no galvenajām atslēgām uz ģenialitāti: Einšteins mēdza šo ēdienu ēst pat trīs reizes dienā 7
Nobela prēmijas laureāts fizikā Alberts Einšteins bija pazīstams ne tikai ar saviem izcilajiem zinātniskajiem atklājumiem, bet arī ar visai pieticīgajiem ēšanas paradumiem. Pēc pāriešanas uz veģetāru uzturu viņš tik ļoti iecienīja sēnes, ka, kā stāstījuši viņam tuvi cilvēki, bija gatavs tās ēst pat trīs reizes dienā.
Par to raksta izdevums “The Daily Meal”, norādot, ka ārsts Einšteinam ieteicis mainīt uzturu 1928. gadā pēc vairākām nopietnām saslimšanām.
Tieši pēc šī ieteikuma zinātnieks pārgāja uz augu valsts uzturu, un par vienu no viņa iecienītākajiem produktiem kļuva baravikas.
Par Einšteina ēšanas paradumiem stāstījusi arī viņa mājkalpotāja Herta Valdova. Viņa atcerējās, ka fiziķim īpaši garšojušas baravikas brokastīs – kopā ar ceptām olām vai olu kulteni. Pēc viņas teiktā, Einšteinam šis ēdiens tik ļoti paticis, ka viņš to labprāt būtu ēdis gandrīz katrā ēdienreizē.
No 1929. līdz 1932. gadam Einšteins vasaras pavadīja Kaputas ciemā Vācijas ziemeļaustrumos. Apkārtnes priežu meži bija bagāti ar baravikām, tāpēc zinātnieks bieži devās pastaigās, kuru laikā pats lasīja sēnes. Vēlāk tās viņam tika pagatavotas.
Vēl viens no fiziķa iecienītākajiem ēdieniem bija olu nūdeles ar divsporu atmatenēm, olīveļļu un Romano sieru.
Pirms pāriešanas uz veģetāru uzturu Einšteins labprāt baudīja arī tradicionālo vācu virtuvi, īpaši ceptu cūkgaļu.
Zinātniekam patika arī itāļu ēdieni. Viņa mājkalpotāja nereti gatavoja pastu Boloņas gaumē ar parmezānu vai tomātu mērci. Vienlaikus Einšteins neatteicās arī no desertiem, lai gan priekšroku deva vienkāršiem našķiem. Viens no viņa iecienītākajiem saldajiem ēdieniem bija zemenes ar putukrējumu, turklāt svaigas ogas viņš, kā tiek apgalvots, varēja ēst lielā daudzumā.
Neraugoties uz pasaules mēroga slavu un sarežģīto zinātnisko darbu, Alberta Einšteina ikdienas ēdienkarte galvenokārt sastāvēja no vienkāršiem mājās gatavotiem ēdieniem un viegli pieejamiem produktiem.