“Vai, dieniņ!” Ko Maestro Pauls patiesībā domā par aktieri Andri Bērziņu 0

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kokteilis.lv
20:53, 26. jūlijs 2026
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Aktiera Andra Bērziņa dzīves notikumi un viņa spilgtā personība raisa dažādus viedokļus, taču viņa talants ir nenoliedzams. To atzīst arī Maestro Raimonds Pauls, kura Svētvakaru aktieris izpilda kā neviens cits!

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“Aktieris katru dziesmu tik emocionāli izpilda – vai, dieniņ! Nepakļaujas nekādam mūzikas ritmam, un man nākas dziesmā viņu noķert…” koncertējot ar Andri Bērziņu, savulaik žurnālam Privātā Dzīve atzina Raimonds Pauls. Arī pats Andris Bērziņš neslēpa: “Reizēm gadījās, ka aizrāvos un aizmirsu, ka arī Raimonds ir turpat pie klavierēm. Reizēm nevarēju sakoncentrēties ritmam, jo mēdzu aizdomāties. Ar mums, aktieriem, ir sarežģīti.”

Raimonda Paula populārais skaņdarbs ar Imanta Ziedoņa vārdiem Svētvakars ir kļuvusi par Andra Bērziņa firmas zīmi. To dzirdot, klausītāji nespēj valdīt asaras un ceļas kājās. Vaicāts, vai arī pašam sariešas asaras, dziedot Svētvakaru, Andris sacīja: “Jā, man sāp tas, kas notiek ar mūsu mīļo zemīti. Jūtu tai līdzi, domājot, kas ar to tiek darīts, un tad man panesas.”

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“Andri atceros vēl no septiņdesmitajiem. Viņš lieliski nofilmējās mūziklā Māsa Kerija, tad vēl bija jauno, talantīgo aktieru Andra Bērziņa, Jāņa Paukštello, Ivara Kalniņa un Vara Vētras Mūžīgais unisons,” par aktieri žurnālam Privātā Dzīve savulaik sacīja maestro Raimonds Pauls.

Savukārt Bērziņš atcerējās, kā Dailes teātrī tika iestudēta muzikālā izrāde Džons Neilands. “Pauls toreiz teica – orķestra nebūs, Mūžīgais unisons paši spēlēs! Vētra un Kalniņš – ģitāru, Paukštello grabuļus, bet Bērziņš akordeonu. Iedomājies, akordeonu! Katru vakaru bija mēģinājumi, un

Paulam, kurš tolaik jau sen kā nelietoja alkoholu, katru reizi līdzi bija franču konjaks.

Kad viņš pirmajā mēģinājumā ar to konjaku parādījās, bijām pārsteigti. Un tā mēs četri gaidījām šos mēģinājumus ar nepacietību. Tādu mēģinājumu bija prieks apmeklēt! Viņš laikam saprata, ka uzkrāvis mums kā ēzeļiem lielu darbu un ar burkānu mēģināja pielabināties,” smejot atcerējās Bērziņš.

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