FOTO. “Vieta, kur kāds nobeidzies, augšāmcēlies, nobijies un atkal nomiris!” Kāda dzīvokļa sludinājums Ziepniekkalnā atgādina ainu no šausmu filmas 5
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis kāds dzīvokļa sludinājums no SS.com, kurā izīrēšanai piedāvāta viena istaba piecistabu komunālā tipa dzīvoklī Rīgā, Ziepniekkalnā. Sludinājums izcēlies nevis ar pievilcīgu interjeru vai skaistiem solījumiem, bet tieši pretēji – ar ļoti tiešu brīdinājumu par koplietošanas telpu stāvokli.
Ieraksta autore sociālajā tīklā “Threads” raksta, ka uzmetusi aci jaunākajiem dzīvokļu sludinājumiem un šis šķitis vismaz ļoti godīgs. Viņa piebilst, ka kāds cits, iespējams, būtu piemetis vārdu “mājīgs”, taču šajā gadījumā apraksts ir daudz atklātāks.
Ekrānuzņēmumā redzams SS.com sludinājums ar tekstu: tiek izīrēta viena istaba piecistabu komunālā tipa dzīvoklī, istabā ir mēbeles, bet koplietošanas telpas ir sliktā stāvoklī, tāpēc lūgts apskatīt bildes.
Tieši šis formulējums arī izraisīja komentētāju reakciju. Daudzi atzina, ka sludinājuma autors vismaz nav mēģinājis situāciju izskaistināt. Kāds komentētājs ironizēja, ka šādos sludinājumos bieži mēdz parādīties frāzes “iespējams iekārtot pēc paša vēlmēm” vai “eiroremonta nesabojāts veclaicīgs šarms”.
Foto gan daudziem lika saviebties. Redzamā telpa izskatās ļoti nolietota, tumša un mitruma skarta. Komentāros cilvēki raksta, ka, skatoties uz bildi, gandrīz fiziski sajutuši pelējuma smaku. Kāds pat salīdzina telpu ar šausmu filmu dekorāciju, no kuras tūlīt varētu iznākt zombijs vai gars.
Vēl kāds komentētājs pajokoja, ka šādam sludinājumam varētu pievienot tekstu “lūdzu, durvis uz elli pēc sevis aizvērt ciet”. Citi piedāvā savu versiju: “iespējams izvākt līķi pēc iepriekšējas vienošanās”.
Diskusijā cilvēki arī mēģina saprast, kas īsti redzams attēlā. Vieni vaicā, vai tā ir vannasistaba, citi secina, ka vārds “istaba” šeit laikam ir diezgan skaļi teikts, taču tā tas izskatās sludinājuma foto galerijā.
Īpašu izbrīnu rada cena. Pēc komentāros redzamās informācijas sākumā par šo istabu prasīti 80 eiro mēnesī. Kāds komentētājs piebilst, ka ilgāk, visticamāk, neviens tur nepaliekot.
Citi savukārt norāda, ka īres tirgū šādi piedāvājumi nav nekas pilnīgi jauns. Ja sludinājums sākas ar vārdiem “gaišs un mājīgs”, nereti tālāk sekojot ļoti nolietotas mēbeles, veci paklāji un stāvoklis, kas realitātē krietni atšķiras no reklāmas valodas.
Šajā gadījumā sludinājuma autors vismaz brīdinājis, ka koplietošanas telpas nav labā stāvoklī. Tas arī kļuva par galveno diskusijas iemeslu – vai šāda atklātība ir slavējama, vai tomēr pats piedāvājums raisa jautājumu, vai šādu dzīvesvietu vispār būtu pieļaujami izīrēt.
Daļa komentētāju uzskata, ka arī par zemu cenu cilvēkam būtu jāsaņem dzīvošanai piemērota vide. Viens no komentāriem bija īpaši ass – šādu vietu varētu īrēt režisors šausmu filmas uzņemšanai, bet ne cilvēks dzīvošanai.
Citi reaģēja ar melno humoru. Kāds raksta, ka vieta esot “atmosfēriska”, cits to nosauc par “vēsturisku auru”. Vēl kāds secina, ka “izbalināsies un būs okei”.
Tomēr aiz jokiem paliek nopietnāks jautājums – kādā stāvoklī atrodas daļa lēto īres piedāvājumu un cik izmisušam jābūt cilvēkam, lai apsvērtu dzīvošanu šādos apstākļos. Komentāros izskan arī jautājums, kā vispār iespējams, ka šāds piedāvājums nonāk īres tirgū.
Šis gadījums vēlreiz parāda, ka dzīvokļu un istabu īres tirgū zemā cena ne vienmēr nozīmē tikai pieticīgus apstākļus. Dažkārt tā nozīmē vidi, kas pircējiem un īrniekiem šķiet šokējoša pat no fotogrāfijas vien.
Un, lai arī sociālajos tīklos šis sludinājums galvenokārt izraisījis ironiju, tas vienlaikus atgādina arī par ļoti praktisku lietu – pirms jebkuras īres vienošanās ir vērts apskatīt ne tikai istabu, bet arī koplietošanas telpas, virtuvi, vannasistabu un visu, kas ikdienā būs jāizmanto.