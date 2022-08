Foto: Dainis Bušmanis

Akciju cenas Eiropas biržās piektdien pārsvarā kritās pēc tam, kad negaidīti labvēlīgi ASV nodarbinātības dati palielināja iespēju, ka Federālā rezervju sistēma (FRS) saglabās savu agresīvo monetāro politiku inflācijas iegrožošanai.

ASV Nodarbinātības ministrijas piektdien publiskotie dati liecina, ka bezdarbs ASV jūlijā negaidīti samazinājies līdz 3,5% pēc tam, kad iepriekšējos četrus mēnešus tas saglabājās 3,6% līmenī. ASV ekonomikā jūlijā radīti 528 000 darbavietu, salīdzinot ar 398 000 darbavietu jūnijā.

Piektdien publicēti dati arī liecināja par ASV algu pieaugumu, kas pastiprina bažas par inflāciju un var pamudināt FRS atkal agresīvi pacelt procentlikmes septembrī.

FRS iepriekš paziņoja, ka tā pieņems lēmumu, vadoties no datiem.

ASV dolāra vērtība pieauga, reaģējot uz ASV nodarbinātības datiem.

Londonas biržā akciju cenas kritās pēc tam, kad Anglijas Banka ceturtdien sesto reizi kopš pagājušā gada decembra paaugstināja bāzes procentlikmi, tai sasniedzot augstāko līmeni kopš 2008.gada decembra. Lielbritānijas centrālā banka bāzes procentlikmi palielināja no 0,5% līdz 1,75%.

ASV biržu indekss “Dow Jones Industrial Average” piektdien pieauga par 0,2% līdz 32 803,47 punktiem, indekss “Standard & Poor’s 500” saruka par 0,2% līdz 4145,19 punktiem, un indekss “Nasdaq Composite” samazinājās par 0,5% līdz 12 657,55 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 0,1% līdz 7439,74 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,7% līdz 13 573,93 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,6% līdz 6472,35 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 0,5% līdz 89,01 ASV dolāram par barelu. “Brent” markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,8% līdz 94,92 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,0246 līdz 1,0184 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2160 līdz 1,2075 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 132,89 līdz 135,00 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,26 līdz 84,32 pensiem par eiro.