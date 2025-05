Foto: Edijs Pālens/LETA

Nesen notikušajā Rīgas skolu ēdināšanas iepirkumā uzvarētāju noteikusi nejaušība. 53 miljoni sadalīti izlozē, un tajā pārliecinoši laimējies lietuviešu uzņēmumam. Pašvaldība skaidro, ka visi piedāvājumi bijuši vienlīdz labi un tāpēc izņēmuma kārtā piemērota loterija. Konkursa rezultāti apstrīdēti Iepirkuma uzraudzības birojā, svētdienas vakarā vēsta TV3 raidījums “Nekā Personīga”.

53 miljonu (jeb precīzāk – 52,97 miljoni eiro) iepirkumā par ēdināšanu Rīgas skolās un bērnudārzos sacentās 7 pretendenti. Nolikums ļāva veidot uzņēmumu apvienības, un tāpēc tajās kvalificējās pat ar ēdināšanu nesaistītas firmas.

Šajā konkursā atšķirībā no iepriekšējiem, neprasīja nodrošināt tik augstvērtīgus produktus, padziļināti nepētīja ne pretendentus iepriekšējos līgumus, ne kompāniju patiesos labuma guvējus. Pazemināto prasību dēļ konkursā visi dalībnieki ieguva vienādu punktu skaitu, tāpēc uzvarētāju noteikšanai izvēlējās reti praktizētu metodi – izlozi.

VITA MEIMERE, RD Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes vadītāja vietniece: “Tā arī mums ir pirmā reize mums kā pašvaldībai, kad rīkojam izlozi. Un izloze bija noteikta arī nolikumā. Un izlozi nav aizliedzis ne IUB, ne tiesu prakse. Es pieļauju, ka visi pretendenti bija laika gaitā mācījušies no iepriekšējiem konkursiem, attiecīgi saslēgti līgumi ar citiem piegādātājiem, līdz ar to, viņiem tie punkti bija vienādi. Mēs kā pasūtītājs to paredzēt nevarējām.”

Kā var būt, ka septiņi pretendenti iegūst vienādu punktu skaitu? JĀNIS LANGE, Rīgas izpilddirektors atbild: “Tas ir interesanti, kā šīs cena, (nezinu vai drīkstu runāt), bet ka tā ir tik vienāda un visi nonāk līdz vienādam punktu skaitam. Tas, protams, ir interesanti.”

Pretendentus vērtēja pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma, galveno lomu tajā spēlē cena. Papildu punktus varēja iegūt, nodrošinot konkrētus produktus. Šajā iepirkumā punktu skaits gan par produktiem, gan par cenu visiem bijis identisks. Tas, ka ēdinātājus skolās turpmākajiem pieciem gadiem noteikusi nejaušība, pārsteigums bijis arī par skolām atbildīgajiem Rīgas domniekiem.

LAIMA GEIKINA, RD deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja (Par): “Pirmkārt, es nebiju informēta par šādu procedūru. Pazīstot kolēģus departamentā (Izglītības, kultūras un sporta departamentā), pilnīgi noteikti varu pateikt, ka tas nav ļauns nolūks. Kolēģi ir mēģinājuši būt maksimāli demokrātiski. Vai tas ir piemērojams šādā procedūrā, es neesmu droša.”

Iepirkumā savu piedāvājumu bija iesniegusi uzņēmumu apvienība “Aleks un V, CNC”. Laimīgā roka tai ļāva izvilkt loterijā 9 skolas par kopējo summu vairāk nekā 17 miljoni. (17, 67 miljoni) Tādējādi tai paveicās gandrīz par 40%.

Informācija “Firmas.lv” liecina, ka SIA “Aleks un V” vienādās daļās pieder Anatolijam Polovņukam un Igoram Bulatovam, un tā nodrošina ēdināšanu vairākās slimnīcās un cietumos. Savukārt kompānija SIA “CNC” uz pusēm pieder “Aleks un V” un SIA “Concord Service Group”, kuras īpašnieks ir Lietuvas pilsonis Irmantas Norkus.

Ar viņa uzņēmumu pērn aprīlī līgumu lauza Ādažu novada dome par ēdināšanu Carnikavas pamatskolā. Pašvaldība raidījumam atrakstīja, ka uzņēmums nav pildījis vairākās prasības- nav laicīgi uzstādījis iekārtas, nodrošinājis atbilstošu ēdienkarti, piegādāto pārtikas produktu izcelsme nav atbildusi piedāvājumā norādītajai un pašvaldībai zudusi ticība, ka firma spēs turpmāk godprātīgi pildīt līgumā uzņemtās saistības.

“2024. gada 12. aprīlī Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu nepagarināt līgumu ar SIA “Concord Service Group” reģ. nr. 40003375103 atbilstoši līguma 1.5. punktam, jo Izpildītājs nav godprātīgi pildījis līgumā un tā Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības (nav laicīgi uzstādījis tehniskās iekārtas, nav nodrošinājis atbilstošu darba organizāciju, kas samazinātu rindas un drūzmu, nav nodrošinājis atbilstošu ēdienkarti, bez saskaņošanas ar Pasūtītāju mainīja pārtikas piegādātājus, piegādāto pārtikas produktu izcelsme neatbilst iepirkuma tehniskajā piedāvājumā norādītajai izcelsmei tml.), par ko Izpildītājam tika sastādīti un nosūtīti akti un pretenzijas, un pašvaldībai zudusi ticība, ka Izpildītājs spētu turpmāk godprātīgi pildīt ar līgumā uzņemtās saistības. 2024. gada 15. aprīlī pašvaldība nosūtīja SIA “Concord Service Group” reģ. nr. 40003375103 vēstuli par līguma izbeigšanu.)“

Pašvaldības no jauna sludinātajā iepirkumā pērn maijā Ādažu vidusskolā savu piedāvājumu iesniedza personu apvienību “Aleks un V un Concord Service Group CNC”, taču Ādažu novada dome to izslēdza no dalības konkursā, ņemot vērā negatīvo pieredzi Carnikavas pamatskolā. Iepirkumu uzraudzības birojs pašvaldības rīcību novērtēja kā likumīgu.

Rīga savā 53 miljonu vērtajā iepirkumā pretendentu pagātni nevērtēja. Tai pietika ar pozitīvu atzinumu no jebkuras iestādes ar vismaz 300 ēdināšanas pakalpojumu saņēmējiem. Un ziņām, ka kompānijai nav nodokļu parādu vai ierosināts maksātnespējas process.

VITA MEIMERE, RD Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes vadītāja vietniece: “Nebija problēmu, kad kāds no pretendentiem neizpildītu šīs kvalifikācijas prasības. Mums komisijai nebija informācija, ka kādam no pretendentiem būtu apšaubāma reputācija.”

Intervijai konkursa faktiskā uzvarētāja nepiekrita. Rakstiskās atbildēs Personu apvienības “Aleks un V CNC” Pilnvarotā persona Ingrida Žemaitaitienė atbildēja, ka ir apmierināta ar Iepirkuma rezultātiem. Tāpat kā pārējie pretendenti, kuriem bija identisks punktu skaits, viņi piedalījušies izlozē, paļaujoties uz veiksmi. Carnikavas skolas gadījumu viņa nekomentēja.