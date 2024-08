“Kristaps Zutis sita savu pirmo sievu, sita mani, sita meiteni pēc manis!” Divas bijušās draudzenes publisko stāstu par asiņaino kopdzīvi ar bokseri Ieteikt







“Es zinu, ka viņš sita savu pirmo sievu, sita mani, sita meiteni pēc manis. Varbūt viņš neaiztiek šobrīd esošo sievu, bet viņa ir ļoti jauna un naiva meitene, kura varbūt nemēģina nospraust kaut kādas savas robežas…”

Ar šādu citātu iesākas portāla LA.LV saruna ar Ingu Lupančuku. Vēlāk viņai pievienojas arī Līva Feldmane. Sievietes pašas meklēja iespēju runāt par piedzīvoto, jo vairs nespēj klusēt un turpināt “piesegt” vīrieti un viņa veiktos noziegumus, arī pret viņām pašām. Sabiedrības acīs persona, par kuru būs šo sieviešu stāsts, cenšas noturēt taisnības cīnītāja, labdara un dzīvnieku aizstāvja tēlu.

Kad publiskās skatuves priekškars aizveras, sākoties cita realitāte. Un tās realitātes cieša sastāvdaļa bija gan Inga, gan Līva. Katra četrus gadus. Tie bijuši psiholoģiska terora, pazemojumu, manipulāciju ilgi gadi, kuri atstājuši tik milzīgu iespaidu šo sieviešu dzīvēs, ka ilglaicīgi jāapmeklē psihoterapeits, lai iemācītos dzīvot tālāk.

Šis vīrietis ir ļoti labi zināms spēka cīņu pārstāvis, bokseris, influenceris Kristaps Zutis.

Portāls LA.LV gan atgādina, ka šajā stāstā minētais ir Līvas Feldmanes un Ingas Lupančukas viedoklis.

Inga Lupančuka uz portāla LA.LV jautājumu, kāpēc viņa nolēmusi runāt par savām bijušajām attiecībām ar Kristapu Zuti tieši tagad, noteic, ka ir gatava beidzot runāt cerībā, ka viņas pieredze palīdzēs citām sievietēm atpazīt tos “sarkanos karogus” attiecībās, kas signalizē, ka ir jābēg…

“Viņš nekad nevarēja iedomāties, ka es sākšu runāt, jo es neesmu sociāli aktīva, tāpēc viņš varēja brīvi melot visiem un ikvienam. Tagad es esmu nolēmusi savu klusēšanas periodu pārtraukt. Ne tāpēc, ka vēlos būt atpazīstama, bet tāpēc, lai brīdinātu citas sievietes! Nedariet, kā es! Kad es dzīvoju ar Kristapu Zuti kopā, es sev uzdevu jautājumu: ”Kas notiek? Viņam taču ar galvu kaut kas nav kārtībā! Bet mani pie viņa vilka kā atkarībnieci. Līdzīgi kā narkomānam nepieciešama kārtējā deva. Man šī deva bija Kristaps. Pēc piedzīvotā es sāku meklēt atbildes, sāku apmeklēt psihoterapeitu un sapratu, ka viņš ir narciss, abjuzers. Plus viņam ir narkotisko vielu atkarība, alkohola atkarība, atkarība arī no “Xanax”, un tie cilvēki lieliski melo! Viņi pat melo paši sev un tic saviem meliem! Tāpēc viņam tik ļoti labi padodas nestāstīt patiesību.”

Inga ar Kristapu iepazinusies 2016. gadā. Zutis bijis iemesls, lai pamestu vīrieti ar kuru kopā būvējuši māju un bijuši attiecībās 11 gadus. Arī Kristaps tajā brīdī bijis aizņemts cilvēks. Viņus savedusi kopā kāda suņa glābšana.

“Vajadzēja atrast vienam “stafam” mājas. Man ieteica Kristapu, jo viņš bija nesen iegādājies savas suņu meitenes un man viņš tika rekomendēts kā foršs čalis, kuram noteikti var uzticēt suni. Toreiz gan “stafam” tika atrastas citas mājas, bet kontakts mums bija palicis. Pēc kādas publikācijas sociālajos tīklos, kur es tiku pieminēta, Zutis man sāka rakstīt. Izrādījās, ka dzīvojam kaimiņos. Tā mēs toreiz satikāmies. Izšķīrāmies no savām otrām pusītēm un sagājām kopā.

Sākumā viņš mani nēsāja uz rokām. Pat ieteica man nestrādāt algotu darbu, bet gan pievērsties sava sapņa piepildīšanai. Man tas bija saistīts ar nelielas patversmes un audzētavas izveidi. Es pievēru acis uz tusiņiem, kuros viņš šņauca narkotikas, uz marihuānas pīpēšanu teju katru dienu. Viņš sacīja, ka ir noguris stresainā darba dēļ. Toreiz Kristaps vadīja biznesu, kas saistīts ar sprostu tīrīšanu kādā no Latvijas olu ražošanas uzņēmumiem.

Zutis man sūdzējās, ka viņš nāk no sliktas ģimenes, ka neviens viņu nemīl, nekad nav mīlējis, ka ēst viņiem nav bijis ko. Protams, tas atspēlējās arī uz mani, jo es arī nenāku no pārticīgas ģimenes, bet man likās, ka man pietiks tās mīlestības pavilkt viņu uz augšu tādā sociālā līmenī, jo es spēju to savulaik izdarīt.

Un tad palēnām viņš sāka iedragāt manu pašapziņu, pārliecību par sevi. Viņš sāka “sist” pa vājajām vietām – tēmām, kurās es neorientējos: ”Kur tu tāda glupa esi vai kur tu tāda stulba esi.“ Vai, piemēram, sāka teikt, ka man ir lielas kājas, neglītas spalviņas uz dzimumzīmes.”















Inga Lupančuka

Sieviete stāsta, ka bijusi pat samierinājusies ar zilumiem, raustīšanu, pagrūšanu, asāku vārdu, līdz 2018. gadā Inga saņēmusi spēcīgu pļauku pa seju..

“Mums bija strīds un viņam bija “athodņaks” [paģiras – red.]. Viņš mani paņēma aiz matiem un grūda pret sienas malu. Man vēl joprojām pierē ir rieva no tā spēcīgā sitiena. Tā sākās viņam tā roku palaišana. Es nevarētu teikt, ka tā bija bieži, bet man ir bijušas zilas acis, traumēti zobi… Policijā es iesniegumu nerakstīju, jo viņš vienmēr spēja mani pārliecināt, ka pie notikušā es pati esmu vainīga, ka esmu viņu izvedusi no pacietības. Tajā laikā jau es biju salūzusi, morāli sagrauta. Viņš spēlēja psiholoģiskas spēles, piemēram, pats izveidoja drāmas situācijas un pēc tam saka: “Tā ir tava vaina, tu pati to visu esi izdomājusi, es to neesmu darījis!”

Tas, ko viņš runā savās interneta tiešraidēs, arī bieži vien ir apmāns, jo viņš piesavinās citu panākumus, darbus kā savējos. Viņš ir piesavinājies arī manu darbu. Es esmu dzīvnieku glābēja, man ir dzīvnieku aizsardzības biedrība, es atvedu 57 suņus un 7 cilvēkus no Ukrainas un pēc tam man nācās klausīties no cilvēkiem, ka to ir izdarījis Kristaps! Tas man bija liels šoks, jo viņš nepalīdzēja ne finansiāli, ne morāli, ne fiziski. Viņš sevi pozicionē, ka mīl dzīvniekus un ka viņa suņu meitenes dzīvo labāk nekā citu cilvēku bērni, bet, kad viņš nodzer un nošņauc 4 – 5 dienas un nav neviena, kas izved suņus pastaigā, tad tās sunes nokārtojas pašā mājā! Suņu meitenēm ir komanda “kaķītis”, kuru Kristaps izsaka tad, kad sunēm vajag saplēst kaķi. Var jau iedomāties, cik kaķi ir dzīvi pēc šīs komandas. Es zinu vairākus kaķus, kas ir beigti. Ir saplosīti līdz nāvei divi suņi, man zināmi arī vairāki maza izmēra suņi, kas ir smagi sakosti.

Pirms 2017. gada Ziemassvētkiem mums bija strīds. Es Kristapam teicu, ka es iešu projām, un viņš man pie ribām pielika nazi, piedraudot, lai es tā nedaru, ka tas slikti beigsies. Bet toreiz viņš kaut kā mani palaida un es tiku prom un pārvācos dzīvot pie draugiem. Bet Zutis nevar būt viens. Pie viņa uzreiz atgriezās bijusī sieva Ginta. Un atkal sākās manipulācijas! Pēc jaunā gada viņš tā kā atgriezās pie manis ar vārdiem, ka viņam ir kaut kas jāizdomā ar to bijušo, jo viņai kaut kas nav labi ar galvu. Tas bija tāds apburtais loks līdz pat 2020. gadam, kad mēs izšķīrāmies pavisam.“

Ar tādiem pat vārdiem, ka bijusī sieviete [Inga – red.] ir traka un ar viņu nevajag komunicēt, Kristaps vērsies pie savas nākamās dzīvesbiedres Līvas. Viņi iepazinušies jau tajā laikā, kad Kristaps vēl dzīvoja ar Ingu. Satuvināšanās laiks – 2018. gads – sakrīt ar to dzīves periodu, kad viņš, pēc Ingas vārdiem, bija sācis sievieti fiziski iespaidot. Līvas loma Kristapa dzīvē ir gana nozīmīga. Vēl pērn, kamēr zināmais bokseris piedalījās televīzijas šovā “Slavenības bez filtra” kopā ar Elīnu Zuti [tolaik Pakalni – red.], viņš Līvai esot piedāvājis roku un sirdi. Savas attiecības ar Elīnu dēvējis par televīzijas projektu.

“Viņš man solīja ļoti ilgu laiku, ka viņš grib ar mani precēties, bet viņš negribot, lai ir tā prasti. Asarām acīs viņš lūdzās, kamēr viņam ir tas šovs [“Slavenības bez filtra” – red.], lai es paciešos līdz maijam. Viņš gaudās, ka tas ir viņa vienīgais darbs un lai es neiedomājos, ka viņam ir kaut kas ar to meiteni [Elīnu Zuti (bij.Pakalni) – red.]. Viņš teica, ka viņš nevar bez manis dzīvot. Draudēja, ja nevarēs būt kopā ar mani, tad slīcināsies Daugavā. Es jau arī negribu būt par to atbildīga, ka kāds padara sev galu, bet viņš prata manipulēt diezgan labi,” atklāta ir Līva.

“Kad šova skatītāji redzēja, kā Kristaps bildina Elīnu, viņš man skaidroja, ka tas viss ir scenārijs. Zutis teica, ka televīzijas projektam ir nepieciešams “Grand finale” un viņš nevar tam nepiekrist. Pēc tam viņš man teica, ka tā ir atriebība. Kad šovs beidzās, es pat tam noticēju, jo mēs veselu mēnesi padzīvojām kopā pie Daugavas stadiona. Līdz viņš teica, ka jāizvācas, jo šajā mājoklī viņam būs “Optibet” studija, kurā dzīvosies, jo viņam atkal kaut kas ir jāfilmē… Viss bija tieši tā, kā man pirms kādiem četriem mēnešiem toreiz bija licies… es piekritīšu dzīvot kopā ar Kristapu, bet viņš galu galā to savu kolēģi, kā pats šīs attiecības dēvēja, arī apprecēs.

Kristaps jau bija apprecējies un bija par gļēvu, lai man to pateiktu. Vienīgais, uz ko viņš bija spējīgs, atrakstīt šādu frāzi – “Labāk briesmīgas beigas, nekā nebeidzamas briesmas.” Par to, ka Zutis ir apprecējies es uzzināju no mammas. Viņa atsūtīja ekrānbildi no medija, kas par šīm laulībām bija uzrakstījis.

Pēc tā visa murga, ko es esmu piedzīvojusi, es Elīnai esmu ļoti pateicīga, ka viņi apprecējās, jo es turpinātu mocīties ar to, ka viņš katru nakti grib braukt pie manis, sakot, ka es viņam esmu vienīgā un ka viņam vienkārši ir tāds sūdīgs periods dzīvē, ka viņš ir nelaimīgs un viņam riebjas tas, ko viņš dara.

Es ilgi par to visu nerunāju, jo Kristaps man ir parādā. Mums bija kafejnīca un viņš man neļāva sakārtot lietas, solot, ka viņš pats par visu parūpēsies. Tagad Valsts ieņēmumu dienests ir uzlicis sodu, jo laikā nav iesniegts gada pārskats un vēl ir nodokļu parāds. Man ir bloķēts bankas konts, jo VID gaida to parādu no manis. Kristaps man burtiski pirms pāris nedēļām pateica, lai es “atšujos”, ka es par daudz prasu un ka man vispār neko nedos. Sūds gan smird, ja viņu vairāk kustina, bet varbūt tas, ka es izstāstu par šo cilvēku patiesību, nevis klusēju, kā viņš bija pieradis, var aiztaupīt kādai meitenei zilumus zem acīm un to, kam mēs gājām cauri.













Līva Feldmane

Pirmo zilo aci man viņš uztaisīja, kad mums bija tā kafejnīca. Viņš sakliedza uz mani, un es runāju pretīm. Viņš man iesita tā, ka man pusotru nedēļu bija zila seja. Es par to pārdzīvoju, bet gala rezultātā mēs nonācām pie tā, ka es pati biju vainīga.

Pēc tā, kad viņi nofilmēja pirmo sezonu “Slavenības bez filtra”, kur viņš bija kopā ar Elīnu, mēs kopā aizbraucām uz Kipru. Es samaksāju par viesnīcu, un tur mēs sastrīdējāmies. Man pēc strīda uznāca panikas lēkme, kuras iespaidā ir grūti elpot, es burtiski tvēru pēc gaisa, kad viņš nevis man palīdzēja, bet teica, lai es beidzu tēlot un nomierinos. Turklāt viņš mani iegrūda vannā, lēja virsū aukstu ūdeni kā sunim un, kad es mēģināju tikt ārā, viņš mani ar plaukstu iegrūda atpakaļ pret flīzēm… es pārsitu aci. Citiem cilvēkiem es stāstīju, ka pati esmu paslīdējusi vannā un satraumējusies.

Manas attiecības ar Kristapu Zuti beidzās pagājušā gada decembrī, īsi pirms viņš apprecējās ar Elīnu. Jāteic, ka bija mirklis, kad viņš mēģināja tikties ar bijušo sievu Gintu, Ingu, mani, Elīnu… kā harēmā. Tikai šajā harēmā vīrietis nebija tas, kas uztur savas sievietes.

Turklāt viss, ko viņš liek internetā par suņu glābšanu, saimnieku meklēšanu… Kad mēs bijām kopā, es biju tā, kas darīja visu, jo viņš pat īsti par saviem suņiem nespēja parūpēties. Viņam vienkārši vajag, lai Instagrammā ir bildes vai video, kas paceltu viņa ego un Kristapu padarītu par varoni cilvēku acīs.“

Patlaban abas sievietes apmeklē psihoterapeitu. Inga atklāj, ka kopš attiecībām ar Kristapu Zuti vairs neuzticas vīriešiem, nespēj dibināt ģimeni. Šis jautājums tiek risināts ar speciālistu palīdzību. Bet viņām vairs nav bail no Kristapa atriebības, arī pēc šī raksta publicēšanas, jo viņas ir kļuvušas ne tikai imūnas pret narcisiem, bet arī stiprākas savā pārliecībā, ka šādās attiecībās viņas nekad vairs neatgriezīsies. Tāpēc sniedz padomu citām sievietēm, kā atpazīt “sarkanos karogus” pirms uzsākt kopdzīvi ar vīrieti.

– Ja jums liekas, ka kaut kas nav kārtībā, tad jums neliekas.

– Ja vīrietis no jums tikai ņem, nevis dod, tad tas nav pareizi!

– Ja vīrietis izturas slikti pret savu mammu, tad tikpat slikti viņš izturēsies arī pret jums.

– Ja vīrietis slikti runā par savām bijušajām sievietēm, tad arī pret jums viņš tā izturēsies.

Tikmēr sociālajos tīklos Kristaps Zutis nav redzēts kopš 6.augusta. Pēdējā ziņa ir atstāta platformā “X”: “Nu visa tagad tā kampaņa ir salauzusi mani! Apsveicu ragaino un pārējos, es negribu taisnoties tagad visiem, es nekad nesmu slēpis ka esmu dzīvnieks.”