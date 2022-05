“Abillio” valdes priekšsēdētājs Matīss Kodoliņš (no kreisās): “Lietotāja izdevīgums “Abillio” gadījumā slēpjas tieši ērtībās un laika ietaupījumā, ko mēs piedāvājam, jo izmaksu ziņā nekādu īpašu ieguvumu, salīdzinot ar saimnieciskās darbības kontu, nebūs.” Publicitātes foto

Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

2020. gada nogalē trīs draugi, kas bija iepazinušies kopīgā kaitsērfinga braucienā, – nodokļu konsultants Matīss Kodo­liņš, mārketinga speciālists Mārtiņš Viļums un IT sistēmu attīstītājs Artūrs Cirsis – nolēma izveidot platformu “abill.io”, kas piedāvā ērtu risinājumu gadījumos, kad jāsaņem ienākumi par kādu blakus projektu bez liela administratīvā sloga.

Ideja radās, kad viens no “Abillio” dibinātājiem, Mārtiņš Viļums, vērsās pie Kodoliņa pēc konsultācijas, jo bija jāsaņem ienākums par blakus projektu un jāizraksta rēķins, bet dibināt pašam savu uzņēmumu un nodarboties ar administratīviem jautājumiem alternatīvos nodokļu maksāšanas režīmos nebija ne vēlēšanās, ne laika. Tā tapa ideja par platformu, kas palīdzētu “frīlanseriem” saņemt ienākumu no gadījuma rakstura darbiem. “Frīlanseriem” jeb brīvstrādniekiem dizaina, programmēšanas, mārketinga, foto un video u. c. jomās itin bieži nākas saskarties ar dilemmu – vai nu veidot savu uzņēmumu un uzņemties ar to saistīto papildu birokrātisko un grāmatvedības slogu, vai arī meklēt alternatīvas rēķinu izrakstīšanai un apmaksas saņemšanai.

Pēc 2021. gada nodokļu reformas, kas likvidēja vairākas uzņēmējdarbības formas, kas bija saistītas ar mazāku administratīvo slogu – patentmaksu, uzņēmumus, kas izmanto mikro­uzņēmuma nodokļa režīmu, vairāk sarežģījās arī pašnodarbināto nodokļu maksāšanas režīms. Rezultātā Latvijas tirgū vairs nav pakalpojuma un uzņēmējdarbības formu, kas ļautu ērti risināt šīs problēmas.

Nenoliedzami, viens iespējams risinājums varētu būt ilgi reklamētais saimnieciskās darbības konts, kas atvieglotu vismaz nodokļu nomaksu valstij, taču komercbankas joprojām nav šo pakalpojumu ieviesušas, pieļaujams, galvenokārt ar ieviešanu saistīto izmaksu dēļ. Tā nu, aptvēruši vajadzību pēc jauna risinājuma, trīs draugi ķērās pie darba, un pēc vairākiem mēnešiem – 2021. gada aprīlī – jaunā digitālā platforma tika piedāvāta lietotājiem. “Mūsu mērķis bija radīt pēc iespējas vienkāršāku pakalpojumu, lai cilvēkam nebūtu jālauza galva par to, kādas administratīvās darbības nepieciešams veikt papildus pakalpojuma sniegšanai, lai tā vietā varētu koncentrēties tieši uz svarīgo – pašu pakalpojumu,” saka uzņēmuma vadītājs Matīss Kodoliņš. Gadu vēlāk – 2022. gada pavasarī – “Abillio” platformā jau ir 1200 lietotāju.

Uzņēmums kā pakalpojums

Kā tad darbojas “Abillio” pakalpojums? Vienkārši izsakoties, platformas lietotājam tiek piedāvāts kļūt par kooperatīvās sabiedrības biedru, kas dod iespēju veikt uzņēmējdarbību kopā, kur “Abillio” menedžments rūpējas par procesu administrēšanu un birokrātiju – uzskaita izrakstītos rēķinus, kārto lietvedību, sniedz atskaites VID, uztur platformu utt.

Proti, tiek piedāvāts “uzņēmums kā pakalpojums” – lietotājam nav jādibina pašam savs uzņēmums, bet ir iespēja izmantot kopējā uzņēmuma priekšrocības. Izrakstītie rēķini tiek apmaksāti uz “Abillio” kopējo kontu, klients saņem paziņojumu par to. Tā kā “Abillio” ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, attiecīgi visiem rēķiniem tiek piemērots PVN. Tālāk lietotājam ir iespēja veikt savas peļņas daļas izmaksu uz privāto kontu, no kuras tiek ieturēti nodokļi – PVN un uzņēmuma ienākuma nodoklis 20% apmērā, jo peļņas izmaksa tiek pielīdzināta dividendēm. “Abillio” peļņas daļa 3% apmērā paliek uzņēmumā, lai segtu ar administrēšanu saistītās izmaksas.

Tā kā peļņas izmaksa ir pielīdzināma dividenžu izmaksai, tā netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, līdz ar to jārēķinās, ka no minētajām izmaksām netiek ieturētas Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās (VSAO) iemaksas. “Abillio” aicina savus lietotājus veikt VSAO iemaksas brīvprātīgi, ja iemaksas jau netiek veiktas, vai arī pievienoties jebkuram citam uzkrājumu veidošanas pakalpojumam savām vecumdienām. Kā ienākumu saņēmējs tiek norādīta fiziska persona, tādēļ tad, kad tiks gatavota iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) gada deklarācija, šis ienākums uzrādīsies IIN deklarācijā automātiski.

Konkurence ar valsts piedāvāto

“Saimnieciskās darbības konta ideja ir laba un atbalstāma, taču diemžēl šis pakalpojums nav ieviests reālajā dzīvē – galvenokārt izmaksu dēļ, jo bankām nav interesanti sniegt šo pakalpojumu mazam tirgum bez potenciāla. Turklāt ir dažas problēmas arī ar pašu ideju – šis konts ir domāts tikai pašnodarbinātajiem mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, bet mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji nedrīkst būt pievienotās vērtības nodokļu maksātāji, līdz ar to nav tiesīgi izrakstīt rēķinus ārzemju klientiem.

To daudzi nezina, un tas draud ar potenciālām problēmām, jo VID šādā gadījumā var uzrēķināt PVN. Otra problēma ar saimnieciskās darbības kontu ir tā, ka mikrouzņēmumu ienākuma nodokļa gadījumā papildus jādeklarē arī minimālās sociālās iemaksas, kas sarežģīs it kā vienkāršo maksāšanas režīmu. Tas viss kopā rada situāciju, ka saimnieciskās darbības konta ideja ir laba, bet realitātē tā nav ieviesta, ne visiem varētu derēt un, iespējams, nebūs tik vienkārša un saprotama, kā tika solīts.

“Abillio” saskata iespēju piedāvāt savu alternatīvu tiem, kam saimnieciskās darbības konts varētu nederēt iepriekš minēto apsvērumu dēļ. “Abillio” piedāvājums nav saimnieciskais konts, taču spēj risināt visus saimnieciskā konta uzdevumus un vēl daudz vairāk. “Abillio” platformai nav arī saimnieciskā konta ierobežojumu, piemēram, nav ierobežojuma izrak­stīt rēķinus ārvalstu klientiem.

Tā kā 2022. gada beigās par pašnodarbinātajiem būs jākļūst vairākiem desmitiem tūkstošu rakstnieku, tēlnieku, tulku, žurnālistu un daiļamata meistaru, tad šī ir viņiem pieejama alternatīva. “Mūsu galvenā mērķauditorija ir cilvēki, kuriem ir pastāvīgais darbs, taču reizi vai dažas reizes gadā viņiem ir blakusdarbi, kas saistīti ar honorāru vai citas atlīdzības formas izmaksu – tādā apjomā, lai pašam neatmaksātos dibināt savu uzņēmumu.

Cita mērķa auditorijas grupa ir sava biznesa uzsācēji, tādi, kuriem pagaidām ir vēl mazs darbības apjoms. Nepretendējam, ka viņi ilgtermiņā paliks pie mums, bet varam palīdzēt spert pirmos soļus un arī iemācīt dažas nepieciešamās lietas. Lietotāja izdevīgums “Abillio” gadījumā slēpjas ērtībās un laika ekonomijā, ko mēs piedāvājam, jo izmaksu ziņā nekādu īpašu ieguvumu, salīdzinot ar saimnieciskās darbības kontu, nebūs,” skaidro M. Kodoliņš.

Nākotnē – uz citām valstīm

“Abillio” piedāvātā pakalpojumu klāsta attīstība nebūt nav beigusies. Matīss Kodoliņš sola, ka jau tuvākajā laikā pašreizējam pakalpojumu klāstam tiks pievienoti vairāki citi, kas interesē lietotājus. Pirmkārt, tā būs iespēja norakstīt ar saimnieciskās darbības procesu saistītos izdevumus, kas daudziem lietotājiem ir svarīgi.

Otrkārt, uzņēmums plāno ieviest sludinājumu izvietošanas servisu – vietu, kurā varēs satikties dažādu darbu pasūtītāji ar iespējamajiem izpildītājiem. “Palīdzība dažādu darbu atrašanā tiek augstu vērtēta, un šādi uzņēmums veicinās arī savu lietotāju ienākumus,” saka M. Kodoliņš. Treškārt, “Abillio” sācis sarunas ar apdrošinātājiem un ieguldījumu sabiedrībām, lai varētu saviem klientiem piedāvāt veselības apdrošināšanas un pensiju uzkrāšanas pakalpojumus, jo nav nekāds noslēpums, ka sociālais nodrošinājums ir vairākuma brīvstrādnieku “Ahileja papēdis”.

Visbeidzot, “Abillio” šogad plāno platformu piedāvāt starptautiski. “Līdzīgas platformas jau ir Igaunijā, Somijā un Polijā, taču katrai no tām ir savas īpatnības. Mūsuprāt, “Abillio” piedāvājums ir starptautiski konkurētspējīgs. Šobrīd pakalpojums pieejams tikai Latvijas nodokļu rezidentiem, taču tiek plānots, ka to varēs izmantot arī ārvalstu nodokļu maksātāji.

Tāds bija nodoms no paša sākuma, Latvija bija tikai kā sākuma posms, lai palaistu produktu tirgū. Tieši tādēļ viss reģistrācijas process notiek internetā, sadarbībā ar igauņu uzņēmumu “GetID” tiek pārbaudīts, ka visi platformas lietotāji ir reālas personas, tāpat tiek pārbaudīts, vai pakalpojuma izmantotāji nav iekļauti sankciju sarakstos. Plānojam līdz šī gada beigām piesaistīt pirmos 5000 ārvalstu klientus,” saka Kodoliņš.

PĀRKĀPUMA BŪTĪBA

Sēkla

2020. gada beigās uzņēmuma dibinātāji – nodokļu konsultants Matīss Kodo­liņš, mārketinga speciālists Mārtiņš Viļums un IT sistēmu attīstītājs Artūrs Cirsis – apjauš problēmu – nelielu blakusdarbu finansiālās vadības slogs ir liels un nespeciālistam grūti izprotams. Tiek nolemts dibināt uzņēmumu.

Dīgsts

2021. gada aprīlī gatava platformas pirmā versija, tālāk turpinās tās pilnveide. Gada laikā – līdz 2022. gada aprīlim – iegūti pirmie 1200 klienti. Papildus – “Beta” versijā palaists jauns serviss, kas domāts uzņēmumiem, kuri vēlas ērti pārvaldīt un norēķināties ar vairākiem brīvstrādniekiem.

Augļi

2021. gada beigās “Abillio” tika uzņemts “Mastercard Lighthouse” programmā, kas sniedz atbalstu perspektīviem finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumiem no Baltijas un Skandināvijas valstīm. Jau 2022. gada nogalē uzņēmums plāno sākt darboties ārvalstu tirgos, plānota satura tulkošana un pielāgošana citu valstu likumdošanai. Tiek plānota 5000 ārvalstu klientu piesaiste līdz šī gada beigām. Tiek veidota sadarbība ar apdrošinātājiem, lai piedāvātu pakalpojuma lietotājiem pensijas uzkrājumu pakalpojumus.