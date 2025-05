Publicitātes foto

Alūksnes putnu ferma atklāj jauno putnu novietņu, centrālās noliktavas un šķidro produktu ražotnes Ieteikt







Nozīmīgs pavērsiena punkts APF Holdings (NASDAQ: EGG) attīstībā. Viens no dinamiskākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Baltijā šodien oficiāli nodeva ekspluatācijā jaunāko infrastruktūras paplašinājumu – trīs specializētas ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 6500 kvadrātmetru, un to izbūve ļaus palielināt olu ražošanas jaudu par 60% jeb sasniegs 180 miljonus olu gadā.

Nozīmīgs posms pēc uzņēmuma akciju kotēšanas biržā – divu, tehnoloģiski modernu putnu novietņu un centrālās noliktavas un šķidro olu ražošanas kompleksa atklāšana. Šī investīciju kārta, kuras kopējais apjoms sasniedz 13 miljonus eiro, palielina APF Grupas kopējās investīcijas Alūksnē līdz aptuveni 30 miljoniem eiro. Jaunās novietnes ir aprīkotas ar modernākajām Big Dutchman (Vācija) iekārtām, tostarp klimata kontroles – dējējvistu novietnes aprīkotas arī ar izplūdes emisiju samazinošu risinājumu, barošanas un atkritumu apsaimniekošanas sistēmām, kas nodrošina augstu produktivitāti un vides ilgtspēju. Galvenais būvuzņēmējs – AIMASA ir viens no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kura pirmsākumi, līdzīgi kā APF, ir meklējami Vidzemē.

Jurijs Adamovičs, APF Holdings dibinātājs un valdes priekšsēdētājs norāda: “Šis projekts noslēdz stratēģiski būtisku investīciju posmu. Mēs esam nostiprinājuši savas pozīcijas kā viens no vadošajiem ārpus sprostiem dētu olu ražotājiem Ziemeļvalstu–Baltijas reģionā. Vēl svarīgāk – modernas papildus ražošanas jaudas veido pamatu APF kļūšanai par nozīmīgu spēlētāju Eiropas dzīvnieku izcelsmes proteīna tirgū, īpaši augstvērtīgu olbaltumu produktu segmentā, stiprinot mūsu spēju ieviest inovācijas ar ilgtermiņa fokusu.”

Ar vairāk nekā 6 500 kvadrāmetru kopējo platību jaunie objekti palielina APF ražošanas jaudu par 60%, sasniedzot 180 miljonus olu gadā. Vienlaikus tas pozicionē APF kā nozīmīgu šķidro olu produktu piegādātāju HoReCa un pārtikas ražošanas segmentā. Projektā ieguldīti 2,9 miljoni eiro ES līdzfinansējuma no Lauku atbalsta dienesta, kā arī piesaistīts privātais kapitāls – 7 miljoni eiro no obligāciju emisijas 2024.gadā un papildus 5 miljoni 2025. gadā.

Hermanis Dovgijs, SIA “Alūksnes putnu ferma” valdes priekšsēdētājs, skaidro: “Pašlaik uzņēmumā strādā vairāk nekā 60 cilvēku, un paplašināšanās rezultātā Alūksnes reģionā tiks radītas vēl vairāk nekā 20 jaunas darba vietas. 2024. gadā nodokļos samaksājām gandrīz 1,3 miljonus eiro, un 2025. gadā šis apjoms pārsniegs 3 miljonus eiro. Paredzam arī ieņēmumu pieaugumu vismaz par 10 miljoniem eiro.”

Zemkopības ministrs Armands Krauze uzsver, ka lepojas ar Alūksnes putnu fermu: “Lepojos ar Alūksnes putnu fermu, tāpat kā ar katru pārtikas ražošanas uzņēmumu, kas attīstās un dara to attālākajos Latvijas novados. Ražošanas jaudu palielināšana un jaunas darba vietas Latvijas reģionos ir tas, kas vajadzīgs Latvijas ekonomikai, bet, kas ne mazāk svarīgi, – tā vienlaikus ir garantija Latvijas pārtikas apgādes vajadzībām un iespēja palielināt eksporta apjomus. Optimisms un biznesa ambīcijas apvienojumā ar lojalitāti Latvijas laukiem ir tas, ko no Alūksnes putnu fermas var mācīties citi uzņēmēji. Lauksaimniecība ir nozare, kurai Latvijā ir īstā vieta, it īpaši, ja uzņēmums vadās pēc augstākās kvalitātes un ilgtspējas standartiem.”

Stratēģiskā izaugsme un eksporta pieaugums

Jaunie objekti ir daļa no APF ilgtermiņa stratēģijas – attīstīties no tradicionāla olu ražotāja par daudznozaru pārtikas uzņēmumu ar fokusētu pievienotās vērtības produktu portfeli un starptautisku izaugsmi. 2024.gadā eksports veidoja 47% no kopējā olu pārdošanas apjoma (2023. gadā – 37%). Galvenie eksporta tirgi ir Lietuva un Igaunija, kur APF sadarbojas ar vadošajiem mazumtirdzniecības tīkliem. Jaunā šķidro olu ražotne būtiski stiprina APF konkurētspēju HoReCa un pārtikas pārstrādes segmentos.

Inovācijas un ilgtspēja kā pamatvērtības

Zīmolu Eggjoy un Fiteg² ietvaros APF turpina attīstīt savu produktu klāstu – ieviests jauns 18 olu mazumtirdzniecības iepakojums (ārpus sprostiem dētas olas), kā arī paplašināts uz olu proteīna bāzes ražotu produktu piedāvājums veselības un sporta uztura segmentā (olu baltuma proteīna smūtiji, olu baltuma proteīna pulveri, kolagēna kapsulas), kas pieejami visā Eiropā e-komercijas platformā www.fiteg2.com

Atbilstoši ilgtspējas stratēģijai APF ir pārgājis uz 100% atjaunojamās elektroenerģijas izmantošanu savos ražošanas procesos. Sadarbībā ar Ignitis Latvija ir izbūvēta saules elektrostacija, kas vasaras mēnešos spēj nodrošināt visām APF vistu novietnēm nepieciešamo elektrības apjomu.

Skats nākotnē

Pēc šī investīciju posma noslēguma APF turpinās attīstības stratēģijas īstenošanu. 2025.–2026. gadā plānots sākt jaunu putnu novietņu projektēšanu un jauna jaunputnu audzēšanas kompleksa izveidi Preiļu novadā. Šīs iniciatīvas vēl vairāk stiprinās APF kā reģionālā līdera lomu ilgtspējīgā, mērogojamā un inovatīvā pārtikas ražošanā.