Amatpersonas atskaitās par labajiem darbiem 2023.gadā: “Es esmu darījis visu, lai pozīcijai būtu vairāk jāstrādā” Ieteikt







Žurnālistiem nereti pārmeti, ka viņi ziņo par slikto un negatīvo vien. Tāpēc TV24 devās pie politiķiem, lai apjautātos par labajiem darbiem.

Lai uzzinātu vairāk par politiķu labajiem darbiem šajā gadā TV24 devās pie politiķiem. Saeimas deputāts Igors Rajevs:”Kas pirmais nāk prātā… Laikam darbs manā apakškomisijā, kur mums beidzot izdevās savest kārtībā Izglītības ministriju un Aizsardzības ministriju.”

Savukārt Saeimas deputāts Atis Švinka kā divus savus lielākos darbus min partnerattiecību regulējumu un Stambulas konvencijas pieņemšanu.

Deputāts Jānis Reirs sevi uzteic par diviem Valsts budžetiem un hipotekāro kredītņēmēju aizstāvības likumu.

“Es esmu viens no galvenajiem debatētājiem Saeimā. Līdz ar to esmu darījis visu, lai pozīcijai būtu vairāk jāstrādā, vairāk jāatskaitās,” par saviem labajiem darbiem stāsta deputāts Ainārs Šlesers.

Arī iedzīvotājiem ir viedoklis par to, ko politiķi šogad ir izdarījuši. “Godavārds grūti… Es tā uzreiz nevaru pateikt. Ja mēs esam viena no nabadzīgākajām valstīm Eiropas Savienībā,” kritisks ir kāds uz ielas sastapts kungs.

Turpretī kāda kundze ir optimistiskāka, “Kaut kādās jomās jau kaut kādi darbiņi ir. Tā nav, ka viss būtu tikai negatīvi.” Bet cits TV24 sastapts iedzīvotājs vaicā: “Ko sliktu viņi šogad ir izdarījuši? Man liekas, ka nav nemaz tik slikti.”

Kāda skolotāja piemin, “Apkrāpuši skolotājus.” Viņa atgādina par politiķu neizpildīto solījumu paaugstināt algas skolotājiem.

Šo jautājumu vaicājot valsts augstākajām amatpersonām izveidojās amizanta situācija starp premjeri Eviku Siliņu un Edgaru Rinkēviču. Atbildot uz šo jautājumu, abi teju rāvās pie mikrofona.

Valdības vadītāja Evika Siliņa min, ka viņas personīgais labais darbs būtu valdības izveidošana. “Stambulas konvencija pieņemta. Bija solījums no valdības. Labs darbs. Pieņēmām arī kreditēšanas iespēju. Tātad pāriet no vienas bankas uz otru. Ātrāk, lētāk vienkāršāk. Kopumā pārējais personīgi… Nezinu. Būtu vairāk laiks pastaigām, tad es varētu arī no personīgās dzīves pastāstīt kas man izdodas labs.”

Savukārt Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šī gada labos darbus komentē šādi: “Es to nedēvēšu par labo darbu, bet ir lietas, kuras es gribētu izcelt. Simbolisku taisnīguma žestu. Un tas bija kompensāciju piešķiršana Jēkabpils traģēdijā bojā gājušās sievietes tuviniekiem. Tie paši elektroenerģijas tarifi. Valdība tomēr ir iestrādājusi gan likumā mehānismus, gan arī lēma par četru mēnešu atbalsta situāciju. Tā kā mums ir ļoti daudz, ko vēl darīt un nav šobrīd vēl tāda iemesla sist sev uz pleca. Ņemot vērā, ka es esmu knapi vairāk par pieciem mēnešiem amatā.”