“Aizkulisēs aprunātais – Viktors Orbāns un Evika Siliņa – 🌹mīlasstāsts🌹 nu ir nācis gaismā. Lai nu ilgi un laimīgi! Tikai ne Latvijā!” tā raksta Ainis, kurš soctīklā “X” publicējis savu ierakstu pie foto, kurā redzams, kā Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns burtiski paklanījies satvēris roku un, iespējams, skūpstījis roku mūsu Latvijas premjerministrei Evikai Siliņai sanāksmē Briselē, kas notika vakar, 14.decembrī. Šajā sanāksmē Eiropas Savienības dalībvalstis sprieda par atbalsta finansējuma piešķiršanu Ukrainai.

Ar ievērību izpelnījušos foto dalījušies daudzi soctīkla “X” lietotāji, tostarp pati premjerministre Siliņa.

Komentāri pie foto ierakstiem ir dažādās valodās – latviešu, angļu, ukraiņu, franču…Katrs pierakstījis savu vērojumu par šo foto.

Tā, piemēram, Agris raksta: “Krupis bučo princesi.”

Savukārt kāds ārzemnieks angliski raksta: “Latvijas premjerministre Evika Siliņa stājas pretī Putina marionetei Orbānam – cilvēkam, kurš Ungāriju pārvērtis par Krievijas veto ES un NATO.”

Latvian Prime Minister Evika Siliņa confronts Putin puppet Orbán – the man who has turned Hungary into Russia’s veto in the EU and NATO. pic.twitter.com/2WJYBCP5lu

