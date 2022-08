Ambīcijas īsteno stiklā un eksportā, kaut ražot spiesti Polijā

“Turpināsim paplašināt produktu klāstu un audzēt eksporta apjomu. Mums joprojām ir lielas ambīcijas,” saka SIA “Angel Glass Design” dibinātāja un līdzīpašniece Agnese Garā-Nīmane. Foto: Timurs Subhankulovs

Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas zīmola “An&angel” stikla trauki tiek eksportēti uz teju trīsdesmit pasaules valstīm. Tie ir iekļauti pieczvaigžņu viesnīcu interjeros Honkongā, Marokā un citviet.

Latvijas inovatīva un funkcionāla stikla dizaina priekšmetu zīmolu “An&angel” stikla mākslinieks Artis Nīmanis kopā ar sievu Agnesi un partneri Andželu radīja 2004. gadā. “Bijām jauni un dulli, īsti pat neaptvērām, ko darām,” atceras SIA “Angel Glass Design” dibinātāja un līdzīpašniece Agnese Garā-Nīmane, atzīstot, ka mesties iekšā uzņēmējdarbībā ir daudz vieglāk, ja par to neko daudz nezina.

Artis ar Andželu tolaik mācījās Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Stikla mākslas nodaļā. Savā diplomdarbā Artis izstrādāja stikla trauku grupu. “Tas izrādījās ļoti veiksmīgs projekts, cilvēki šos traukus novērtēja un vēlējās iegādāties,” teic Agnese.

Pirmie stikla trauki tika izgatavoti sadarbībā ar tā laika lielāko stikla ražotni Latvijā – Līvānu stikla fabriku, kas bija vienīgā vieta, kurā bija iespējams apgūt stikla pūšanu. 2004. gadā “An&angel” ieguva žurnāla “Deko” dizaina balvu, kas bija grūdiens uzņēmuma “Angel Glass Design” izveidošanai.

“Tā kā mums bija labi konsultanti, lecām iekšā uz pilnu banku. Zīmola nosaukums bija vārdu spēle – Arta Nīmaņa iniciāļi un angliskots partneres Andželas vārds “An&angel”, stāsta Agnese.

Lai gan šobrīd Andžela vairs uzņēmumā nestrādā, astoņas “An&angel” kolekcijas tiek atpazītas kā “enģeļu trauki”. “Daudzi saka, ka es esmu Artim tas eņģelis, viņš ir mākslinieks – kolekciju radītājs, es tā vairāk pie zemes. Kopā mums ir lielisks tandēms,” secina uzņēmēja, kura pēc uzņēmuma dibināšanas iestājās biznesa augstskolā “Turība”, lai apgūtu uzņēmējdarbību.

Latvijas stikla dizaina priekšmetu zīmola trauks redzams 2013. gadā uzņemtajā Holivudas filmā “Runner Runner” (“Uz visu banku”). Latvijā pircēji šos izsmalcinātā dizaina traukus dēvē par “eņģeļa bļodām”, tie ir kļuvuši par iecienītu korporatīvo dāvanu un Latviju reprezentējošu suvenīru valsts iestādēm.

“An&angel” trauki ir iekļauti Dekoratīvi lietišķās mākslas muzeja kolekcijā. Nesen radīta gluži jauna kolekcija “Sun&moon” – dekoratīvie stikla objekti, kas jau guvuši atzinību eksporta tirgos, ir gandarīta Agnese Garā-Nīmane.

Iedvesmo “Terminators”

Ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu uzņēmums “Angel Glass Design” apmeklējis vairākas starptautiskas izstādes. Pirmā izstāde, uz kuru 2008. gadā aizceļoja “An&angel” trauki, bija “Ambiente”, kas notika Frankfurtē.

“Aizbraucām, pilnīgi neko nezinot par to, ko nozīmē piedalīties starptautiskā izstādē. Šāvām pilnībā uz dullo. Stends mums bija atšķirīgs, māksliniecisks. Lai arī nesaņēmām nevienu pasūtījumu, bija daudz ovāciju un pārsteiguma pilnu skatienu, kas deva pārliecību par to, ko darām.

Taču izstādes laikā uzzinājām, ka Līvānu stikla rūpnīca tiek aizvērta. Tas bija šoks, jo bijām iecerējuši tur ražot traukus. Turpat Frankfurtes izstādē sākam meklēt citus stikla ražotājus.

Braucām mājās apmierināti, jo bijām atraduši kvalitatīvu rūpnīcu Polijā, kas tāpat kā Čehija ir stiklinieku paradīze. Taču Polija ir tuvāk, un cenas šajā valstī ir izdevīgākas. Tur tika saražotas vairākas eksperimentālās trauku partijas, kas sanāca brīnišķīgas,” atceras Agnese. Pirmie bija melnbaltie trauki, kurus izgatavot ir ļoti sarežģīti, tie ir dārgi ražošanā, un tiem ir salīdzinoši liels brāķa koeficients.

“Tie ražotāji, kas rūpīgi veic aprēķinus, šādus traukus noteikti neražotu, jo tas nav izdevīgi. Bet mēs toreiz par to nedomājām, taisījām to, kas mums pašiem patīk, vēlējāmies panākt rezultātu, kāds mūs pārsteidz.

Tas arī izdevās, jo Polijas rūpnīca pavēra daudz plašākas tehnoloģiskas iespējas nekā Līvānu stikla fabrika,” stāsta Agnese. Zīmola “An&angel” trauki ir roku darbs, kas veidoti, pūšot stiklu.

“Sākumā top zīmējums, tad skice, rasējums un forma, kas ir no koka vai metāla. Tad stikla pūtējs šajā formā pūš šķidru stiklu, kam seko virkne tehnisku darbību, ko var paveikt tikai rūpnīcā,” trauku tapšanas procesu apraksta Agnese. “An&angel” trauki ir vairākās krāsās, tos sedz ļoti plāns metālisks pārklājums.

“Tā ir šī zīmola identitāte. Trauki līdzinās spogulim, tāpēc lieliski pielāgojas videi, kurā tiek novietoti. Ir vairāki ražotāji, kuri vēlas panākt līdzīgu vizuālo efektu, bet viņiem līdz šim tas nav izdevies,” teic uzņēmēja.

Ideja par metālisku pārklājumu Artim radusies, skatoties filmu “Terminators” ar Arnoldu Švarcenegeru galvenajā lomā, kurā bija spoguļcilvēks.

Sāk ar eksportu

Tā sanāca, ka uzņēmums “Angel Glass Design” savu darbību sāka ar eksportu. Durvis uz starptautiskajiem tirgiem pavēra dalība Parīzes izstādē “Maison&Objet”, uz kuru pirmo reizi zīmola “An&angel” kolekcija aizceļoja 2009. gadā.

“Tā kā šajā izstādē neņem kuru katru jauno censoni, dalībnieku sastāvs ir īpaši izmeklēts, paši ar savu stendu tur nemaz netikām. Startējām kopā ar citiem uzņēmumiem. Parīzes izstādei bija pavisam cita elpa, mūsu produkcija tur lieliski iederējās. Pēc tās organizatori mums piedāvāja nākamajā gadā piedalīties ar savu stendu,” atceras Agnese.

Pēc tam uzņēmums šajā izstādē tika pārstāvēts katru gadu, tieši tur gūstot motivāciju veidot arvien jaunus produktus. SIA “Angel Glass Design” produkcija tiek eksportēta uz 26 pasaules valstīm. Pirmā valsts, uz kuru trauki aizceļoja, lielā mērā pateicoties dalībai Frankfurtes izstādē, bija Vācija, kur tie kļuva īpaši populāri HORECA (viesnīcu, restorānu un kafejnīcu) tirgus segmentā.

Šobrīd eksports pārsniedz 50% no uzņēmuma pārdošanas apjoma. Galvenie tirgi ir ASV, Austrālija, Itālija, Monako, Ķīna, Nīderlande, Anglija, Portugāle, Spānija, Šveice, Apvienotie Arābu Emirāti un Venecuēla.

Pēdējos gados tiem pievienojusies arī Indija, Bangladeša, Kuveita, Panama, Saūda Arābija un Turcija. Protams, trauki ir aizceļojuši arī uz citām valstīm, tie ir atrodami smalkās pieczvaigžņu viesnīcās, piemēram, “Rosewood” (Honkongā) un “La Compagnie Des Grands Hotel’s D’Afrique” (Marokā), kā arī uz luksusa jahtām un privātās rezidencēs.

“Nevaram zināt visas vietas, kuru interjerā ir iekļauti mūsu trauki. Uzzinām tikai tad, ja klienti pamana un mūs par to informē, reizēm atsūta fotogrāfijas,” saka Agnese. “An&angel” trauku kolekcijas ir ieguvušas prestižo “RedDot” dizaina balvu un Vācijas dizaina balvu.

Tāpat tām netrūkst apbalvojumu Latvijā – 2007., 2010. un 2011. gadā žurnāla “Deko” konkursā “An&angel” uzvarēja kategorijā “Labākais rūpnieciskais dizains”, kā arī ieguva balvu kategorijā “Rūpnieciskais dizains” LIAA un Ekonomikas ministrijas rīkotajā Eksporta un inovācijas balvu pasniegšanā 2010. gadā.

Pirmās dāvinātājas – valsts iestādes

2014. gadā uzņēmums atvēra salonveikalu Rīgā. Līdz tam produkcija tika realizēta veikalos “MC2” un “Riija”, kas “An&angel” zīmola traukus tirgo jo­projām.

“Latvijā mums ir daudz klientu, kas saprot, ka tā ir ļoti laba korporatīvā dāvana. Vienas no pirmajām bija valsts iestādes,” teic uzņēmēja. Šobrīd uzņēmums aktīvi strādā pie internetveikala tirdzniecības apjomu palielināšanas.

Pavisam zīmolam ir astoņas kolekcijas, trauki pieejami astoņās krāsās un dažādās krāsu kombinācijās. Produktu sortiments sastāv no aptuveni 70 dažādiem produktiem. Trauku cenas ir, sākot no 59 līdz 349 eiro. Covid-19 pandēmijas laikā tika eksperimentēts arī ar citiem materiāliem, piemēram, koku, ar to papildinot stiklu.

Pat tapa jauna kolekcija, taču tā neizturēja kvalitātes standartus. Taču ideja par dekoratīviem objektiem, kas tiek stiprināti pie sienas vai novietoti uz galda, īstenojās jaunā kolekcijā “Sun&moon”.

Šobrīd šīs kolekcijas darbi tiek eksportēti, jo, tā kā tie ir visnotaļ augstā cenu kategorijā, Latvijā tiem vēl nav atrasts pircējs.

“Turpināsim paplašināt produktu klāstu un audzēt eksporta apjomu. Mums joprojām ir lielas ambīcijas,” rezumē uzņēmēja. Stikla ražotni Latvijā uzņēmums veidot neplāno. “Katram ir jādara tas, ko viņš vislabāk māk. Mēs esam dizaineri.

Ražošanu atstāsim profesionāļu ziņā,” teic Agnese.

Uzņēmuma apgrozījums 2020. gadā bija 215 tūkst. eiro.

PĀRKĀPUMA BŪTĪBA

Sēkla

Veiksmīgais Arta Nīmaņa Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas nodaļā radītais maģistra diplomdarbs – stikla trauku grupa.

Dīgsts

Ambīcijas īstenot stiklā vēl nebijušus risinājumus, kā rezultātā tiek radīta unikāla zīmola identitāte. Dalība starptautiskās izstādēs – īpaši Parīzes izstādē “Maison&Objet”.

Augļi

Liels eksporta īpatsvars un potenciāls. Salonveikals Rīgā.

VĒRTĒJUMS: Gabaliņš Latvijas

Zīmola “FaceLatvia” radītāja un īpašniece Iveta Vanaga: “Dodoties pie ārvalstu partneriem, pirmā izvēle dāvanai ir zīmola “An&angel” trauki. Savā ziņā tie ir kā neliels gabaliņš Latvijas. Lai arī trauki nav lēti, sajūsma, ar kādu tie tiek saņemti, izvēli pilnībā attaisno. Trauki ir piemēroti dažādām gaumēm un dzīves stilam. Tie lieliski iederas dažādos interjeros. Šī dāvana nekad netiks nolikta augstākajos plauktos, kur to ar laiku klās putekļu kārta, bet vienmēr novietota goda vietā.”