“Lotos Pharma” īpašniekam Kasparam Ivanovam ambīciju netrūkst – viņš pirmais no Latvijas farmācijas nozares pārstāvjiem plāno ielauzties milzīgajā ASV zāļu tirgū. Foto: Timurs Subhankulovs

Ambiciozais Kaspars Ivanovs – pirmais no Latvijas farmācijas nozares pārstāvjiem plāno ielauzties milzīgajā ASV zāļu tirgū Ieteikt







Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Uztura bagātinātāju ražotājs SIA “Lotos Pharma” plāno investēt aptuveni 100 tūkstošus eiro, lai tuvāko divu līdz trīs gadu laikā sāktu recepšu medikamentu ražošanu. Šāds solis sperts, lai paplašinātu jau esošo 20 eksporta valstu pulku, kā arī ar laiku iekarotu nozīmīgo ASV tirgu.

SIA “Lotos Pharma” ir ģimenes uzņēmums, kuru 2013. gadā izveidoja Kaspars Ivanovs, kurš ieguvis medicīnisko izglītību, taču par transplantoloģijas ķirurgu slimnīcā nostrādājis salīdzinoši neilgi. Kad piedzimis dēls, sācis piepelnīties franču uzņēmumā, kas Latvijā izplatīja zāles. Tā kā abas nodarbošanās apvienot bijis ļoti grūti, bet Francijas farmācijas uzņēmumā “Sanofi” pavērušās labas izaugsmes iespējas, izvēlējies par labu farmācijai. Uzņēmums piedāvājis apciemot savu ražotni Francijā.

“Tā bija 300 kilometrus no Parīzes, domāju, ka tur viss būs zeltā, sudrabā, bet nē – pavisam parasts angārs, kādi ir arī Latvijā. Cilvēki baltos halātos, cepurītēs, maskās. Braucot atpakaļ, domāju – vajadzētu kaut ko sākt darīt pašam un apsvērt, ar kuriem uzņēmumiem varētu sadarboties. Sarunas ar diviem lielajiem nozares flagmaņiem – “Grindeks” un “Olainfarm” – rezultātu nedeva.

Vairākas reizes uzrunāju “Silvanolu”, pagāja laiks, līdz atradām iespēju sadarboties. Tā radās mani pirmie produkti, kas tirgū bija visnotaļ veiksmīgi,” atceras K. Ivanovs. Laika gaitā viņš attīstījis vairākas “Silvanola” produktu grupas, piemēram, kaklā pūšamos līdzekļus, no kuriem vispopulārākais ir “Faringo Spray”, gan ieviesis jaunas tehnoloģijas, gan kļuvis par SIA “Silvanols” valdes priekšsēdētāju un kapitāla daļu īpašnieku. Taču vēlme veidot pašam savu uzņēmumu lika atteikties no “Silvanola” vadītāja amata un pārdot kapitāla daļas AS “Olainfarm”.

Fokusējas uz dabas veltēm

Uzņēmuma nosaukums ir radies no pozitīvām atmiņām par “Lotosa” nometnēm, kurās savulaik skolēni tika sūtīti vasaras brīvlaikos. Parasti tās bija saistītas ar lauku darbiem – garu biešu un burkānu vagu ravēšanu, taču K. Ivanovs nevar aizmirst daudzos mediķu “Lotosus”, kuros sanācis piedalīties. “Tie bija ļoti interesanti pasākumi, kuros sabrauca kopā daudzas medicīnas darbinieku vienības. Bija gan sporta aktivitātes, gan dažādi priekšnesumi.

Pēc kāda no šādiem “Lotosiem” es aizgāju strādāt par sanitāru Cēsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā, kur paralēli mācībām skolā nostrādāju kādus piecus gadus,” stāsta K. Ivanovs. Uzņēmuma logotipā ir izmantots lotosa zieds, kas ir miera, veselības un mīlestības simbols. Liela daļa izejvielu “Lotos Pharma” produktiem nāk no dabas dzīlēm. Ir tādas, kuras ir izaudzētas Latvijā – plūškoks, cidonijas, dzērvenes, kliņģerītes u. c. To augu ekstrakti, kurus Latvijā nevar iegūt, tiek importēti no Eiropas – Francijas, Vācijas, Itālijas un Spānijas. K. Ivanovam ārstniecības augus vākt iemācījusi vecmāmiņa, kura dzīvojusi dziļi laukos Limbažu rajonā.

90% eksports

SIA “Lotos Pharma” produktu portfelī ir gan uztura bagātinātāji, gan medicīniskie līdzekļi – kopumā varāk nekā 70 dažādas formulas, izstrādes procesā nepārtraukti ir virkne jaunu preparātu veselības un labsajūtas uzlabošanai. 90% saražotās produkcijas uzņēmums eksportē. Viens no populārākajiem produktiem ir tā dēvētais dabiskais statīns – “Aterolip”, kas paredzēts holesterīna līmeņa samazināšanai.

Tā sastāvā ir tikai dabiskas, no augiem iegūtas aktīvās vielas. Šobrīd uzņēmuma produkcija pieejama visās trīs Baltijas valstīs, kā arī Grieķijā, Rumānijā, Uzbekistānā, Kazahstānā, Azerbaidžānā, Gruzijā, Armēnijā, Kirgizstānā, Vjetnamā u. c., bet nesen karadarbības rezultātā pazaudēts gan Krievijas, gan Ukrainas tirgus. “Lotos Pharma” ASV jau ir reģistrējis vienu produktu – uztura bagātinātāju imunitātes uzlabošanai “Imonosil Virufix”. Tas noticis Covid-19 pandēmijas laikā, kad pēc šāda veida preparātiem bijis īpaši liels pieprasījums.

“Mūsu uzņēmums bija viens no pirmajiem Baltijā un, iespējams, arī visā pasaulē, kas piecas izejvielas – C un D vitamīnu, cinku, kvercetīnu un melotanīnu – ielika vienā produktā, tādējādi atbilstoši ASV publicētajām vadlīnijām to bija iespējams reģistrēt trīs mēnešos,” ir gandarīts K. Ivanovs. Taču, lai varētu eksportēt recepšu medikamentus, ir garš ceļš ejams – nepieciešams izveidot prototipus, saražot paraugus, izanalizēt un sakārtot dokumentāciju, kā arī piereģistrēt produktu un iegūt attiecīgās valsts labas ražošanas prakses (GMP) sertifikātu. “ASV tirgus ar vairāk nekā 330 miljoniem iedzīvotāju e-komercijas laikā ir īpaši pievilcīgs,” neslēpj uzņēmējs.

“Lotos Pharma” neražos oriģinālos, bet gan patentbrīvos medikamentus. “Mēģināsim pievienot savu vērtību šiem produktiem gan ar devām, gan kompozīciju. Lai tirgū ieviestu oriģinālu medikamentu, daudzi gadi ir jāvelta klīniskajiem pētījumiem, turklāt ir nepieciešamas milzīgas investīcijas,” teic uzņēmējs. Uzņēmums plāno ražot recepšu medikamentus saaukstēšanās un elpošanas ceļu veselībai, kā arī iekaisumu un sāpes remdējošus recepšu medikamentus.

“Farmācijas tirgus ir konservatīvs un ļoti piesātināts, bet tas nenozīmē, ka tajā neparādās jauni spēlētāji. Katru gadu braucam uz lielākajām Eiropas farmācijas nozares izstādēm, piedalāmies ar saviem stendiem. Šajās izstādēs var redzēt, ka uzņēmumi, piemēram, no Polijas, kas savulaik bijuši salīdzinoši nelieli, piecu sešu gadu laikā ir strauji attīstījušies, to stendi kļuvuši par vieniem no grandiozākajiem. Mums ir jāmeklē veidi, kā mēs šajos konkurences aptākļos varam kļūt vēl labāki,” saka K. Ivanovs.

Kvalitātes standarti dod priekšrocības

Kad uzņēmums veidoja savu jauno ražotni, kas tika atvērta 2018. gadā, Mār­upē, tika veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, lai tur varētu ražot arī recepšu medikamentus. Tā atbilst pasaulē atzītiem standartiem, ko apliecina Labas ražošanas prakses (Codex GMP – Codex Good Manufacturing Practice) sertifikāts. Katru gadu uzņēmums veic nozīmīgas investīcijas, lai pilnveidotu uzņēmuma darbību, ieviestu jaunas tehnoloģijas, un rūpējas, lai produkti atbilstu augstākajiem standartiem.

Šo darbību rezultātā 2020. gada maijā uzņēmums ieguva kvalitātes sertifikātu ISO 22000, kas ir nozīmīgs solis pašmāju tirgū, kā arī sniedz priekšrocības eksporta tirgos. Paplašinot uzņēmuma darbību, 2018. gadā “Lotos Pharma” apvienoja spēkus ar vietējo farmācijas uzņēmumu “Larifāns”, lai kopīgi nodrošinātu patērētājus ar Latvijā izstrādātiem BIO produktiem, kas satur patentētu dabiskas izcelsmes komponentu “dsRNS Larifan”, kas produktam piešķir papildu vērtību.

Pie produktiem strādā visa ģimene

Uzņēmums attīstās soli pa solim. Tam nav izvirzīti nekādi ambiciozi mērķi. “Nav bijis neviens gads, kad ražošanas apjomu pieaugums būtu mazāks par 20%,” ir gandarīts K. Ivanovs. Viņš sagaida, ka “Lotos Pharma” turpinās strādāt un attīstīties kā ģimenes uzņēmums.

“Jaunu produktu radīšanā ir iesaistījušies visi ģimenes locekļi. Vienam garša nepatīk, otram produkta iepakojuma dizains. Dēls uzņēmumā strādā par finanšu analītiķi un menedžeri, meita piepalīdz vasarās,” stāsta uzņēmējs. Šobrīd “Lotos Pharma” nodarbina vairāk nekā 30 darbiniekus. “Uzņēmuma komada strādā tā, lai šodien būtu labāka nekā vakar, bet rītdien labāka nekā šodien. Un cenšas neatkārtot savas kļūdas. Tikai tā var sasniegt labus rezultātus,” ir pārliecināts uzņēmējs. SIA “Lotos Pharma” apgrozījums 2021. gadā bija aptuveni divi miljoni eiro.

“Farmācijas tirgus ir konservatīvs un ļoti piesātināts, bet tas nenozīmē, ka tajā neparādās jauni spēlētāji. Ir jāmeklē veidi, kā mēs šajos konkurences apstākļos varam kļūt vēl labāki,” saka SIA “Lotos Pharma” īpašnieks Kaspars Ivanovs. Foto: Timurs Subhankulovs

PĀRKĀPUMA BŪTĪBA

Sēkla

Medicīniskā izglītība, zināšanas un pieredze gan vietējos, gan straptautiskos farmācijas uzņēmumos.

Dīgsts

Jaunas ražotnes izveidošana, kura atbilst pasaulē atzītiem kvalitātes standartiem.

Augļi

Plašs produktu portfelis, liels eksporta īpatsvars, investīcijas jaunā tirgus segmentā – bezrecepšu medikamentu ražošanā.

VĒRTĒJUMS: Spēs atrast savu tirgus nišu

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis: “Latvijā nav daudz farmācijas uzņēmumu, kuri ražo recepšu medikamentus – tikai četri. Tie ir AS “Grindeks”, AS “Olainfarm”, AS “Rīgas Farmaceitiskā fabrika” un SIA “Pharmidea”.

Recepšu medikamentu registrācijas process ir daudz sarežģītāks par uztura bagātinātāju reģistrāciju, tas ietver vairāk un detalizētākas produkta kvalitātes pārbaudes. Eksporta tirgus ir piesātināts, konkurence ir nikna. Ar gatavajām zāļu formām ASV tirgū nav gājuši pat abi lielākie Latvijas farmācijas uzņēmumi – AS “Grindeks”, AS “Olainfarm”, jo tur ir ļoti augstas barjeras. “Lotos Pharma” vadītājs ilgus gadus ir strādājis medicīnā un farmācijā, tāpēc spēj labi redzēt tirgus laukumu un atrast brīvu nišu.”