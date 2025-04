Andis Kudors: “Ķīna šobrīd labi paēd no Krievijas resursiem” Ieteikt







TV24 raidījumā “Globuss” politologs, LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs Andis Kudors dalījās savā skatījumā par Ķīnas un Krievijas attiecībām, īpaši pievēršoties jautājumam par Krievijas dabas resursu izmantošanu un to lomu Ķīnas ekonomiskajā izaugsmē.

Kudors norādīja, ka Ķīnas pieeja ekonomiskajai ekspansijai, kas ietver aizdevumu piešķiršanu valstīm, kur šāda palīdzība var nebūt ekonomiski lietderīga, bieži rada ilgtermiņa saistības. “Ķīnas stils ir šīs ekonomiskās ekspansijas stils. Tātad aizdot tur, kur varbūt pat nav ekonomiski lietderīgi. Un pēc tam valsts paliek viņiem parādā par infrastruktūru, kuru viņiem daļēji vajadzēja, daļēji nevajadzēja,” skaidroja Kudors.

Politologs uzsvēra, ka, lai gan Ķīnas ekonomiskais modelis ir guvis lielus panākumus pēdējo desmit gadu laikā, Krievija ir apgrūtinājums tās globālās stratēģijas īstenošanā. “Krievijai Ķīna īsti neder. Ķīnas sistēma ir labi strādājusi pēdējās desmitgadēs, viņiem jau ir labi veicies. Putins viņiem ir kā neliels traucēklis,” piebilda Kudors.

Tomēr viņš arī norādīja, ka Ķīna šobrīd gūst lielu labumu no Krievijas dabas resursiem, it īpaši no tās naftas un citiem energoresursiem. “Ķīna šobrīd labi paēd no Krievijas resursiem,” sacīja Kudors.

“Tramps nupat solīja, ka varētu būt otreizējās sankcijas Krievijas virzienā par naftu. Tas jau būtu labi. Bet vislabāk būtu, ja viņš tās sankcijas īstenotu un Ķīna un Indija dabūtu pierauties, jo vairs tik lēti nevarētu šo resursu iepirkt no Krievijas,” norādīja Kudors.