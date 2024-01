Andrejs Ēķis: Mums tomēr ir paveicies, ka tik liels bars nepaņēma Latvijas pasi un negāja balsot Ieteikt







“Es pēkšņi ar atpakaļgaitu nodomāju, kā tomēr mums dzīvē ir veicies. Iedomājies, cik liels bars ar cilvēkiem kaut kādos gados nepaņēma Latvijas pasi un negāja balsot. Iedomājies, kas tas būtu par ārprātu!” diskutējot par 5. kolonnu Latvijā, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” prāto producents un režisors Andrejs Ēķis.

“Krievija kaut kādā ziņā, iedodot tās pensijas, parādīja savu stulbumu. Un tad es no tā viedokļa izgāju – kā es viņu šodien varu aizstāvēt, ja Latvijas valsts viņam dod iespēju, aizej un piesakies, izdari to, bet viņi pat par to neinteresējas, viņi dzīvo pāri tam. Tad jau viss ir skaidrs. Es it kā cilvēciski saprotu, bet atkal, no otras puses, es nesaprotu. Vai nu tu piedalies, vai tā ir tava valsts, vai nav tava valsts,” turpina viņš.

Diskusijā iesaistās arī žurnālists, rakstnieks Armands Puče, kurš uzskata, ka šis ir labākais laiks, lai šādas lietas notiktu:

“Jo ir tik daudz to blakus faktoru, ka arī krievi nevar kliegt: “Ko jūs mūsējos aiztiekat?!”. Vai tad kaut kas slikts notiek? Nu, brauciet taču pie saviem labajiem. Vai aiciniet pie sevis, kur jums tik labi ir. Līdz ar to viņi tagad var tikai manipulēt ar virsrakstiem, ne ar ko vairāk. Tā nav provokācija, tā ir ļoti racionāla kārtība.”

“Latvija turklāt parāda mugurkaulu – lai kā tur būtu, mēs mīcījāmies, atlikām, bet parādījām mugurkaulu, ko nedarām, piemēram, ar mazākumtautību skolām. Kaut ko darām, bet iedomājies, cik gadi ir pagājuši. Ko mēs te auklējamies? Mēs uzturam šīs skolas no valsts naudas. Mēs slēdzam ciet latviešu skolas, bet uzturam mazākumtautību skolas. Kas tā ir par Latvijas politiku?” norāda Puče.