Andris Bite: Vārdos ar jauno valdību esam tikuši tālāk – pēdējais brīdis pāriet pie darbiem







Latvijas konkurētspēja arī ir Latvijas drošība. Ko valdība ir paveikusi, lai Latvijas uzņēmējdarbība būtu konkurētspējīga? TV24 diskusiju raidījumā “Kārtības rullis” situāciju iezīmē LDDK prezidents, Pārtikas Uzņēmumu federācijas padomes loceklis, uzņēmējs Andris Bite.

“Mēs Baltijas valstu līmenī gadiem atpaliekam ekonomiskā attīstībā. Mums ir nekonkurētspējīgāka darbaspēka nodokļu vide, ir bijuši visādi OIK maksājumi un kas tik nav bijis. Un faktiski tas rezultējas ar to, ka, tā vienkārši runājot, katra ienākumi vai labklājības līmenis ir zemāks nekā kaimiņiem, kaut gan mēs sākām vienādās pozīcijās, no vienas starta līnijas,” ekonomisko situāciju raksturo uzņēmējs.

“Lai vērtētu jaunās valdības darbu, ir jāsalīdzina. Ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo Kariņa valdību, tad jāsaka, ka iesākums ir daudz pozitīvāks,” vērtē LDDK prezidents.

Kā pozitīvas iezīmes sadarbībā ar valdību, Bite norāda uz atmesto stāstu par jaunu darba grupu un stratēģiju veidošanu, jaunu un nesaprotamu vārdu veidošanu saistībā ar ekonomiku (piemēram, viedā reindustrializācija):

“Faktiski jāsaka kā ir – iepriekšējā premjera laikā viņš bija patīkams sarunu biedrs un tas arī viss. Vadīt savu ministru komandu, Kariņš nevadīja un izvairījās no šī darba. Šobrīd sešu mēnešu laikā mēs vārdos ar jauno valdību esam tikuši daudz pozitīvāk un tālāk. Vārdos. Tuvākie mēneši ir kritiski svarīgi, jo ir pēdējais brīdis pāriet arī pie darbiem.”

Bite stāsta, ka līdz šim ir veikti mazi un solīši-darbi, kas ir pozitīvi, taču tāpat arī ir riski, kuros var iekrist “atpakaļ Kariņa bedrē un kļūt par patīkamu sarunu biedru”.

“Jāsaprot, ka daudzi lēmumi gan ekonomikā, gan drošībā, gan vispār sabiedrībā saistīsies ar to, ka būs jāatrod kompromiss vai jāpiespiež, jāmotivē – saucam kā gribam – vairākus ministrus no dažādiem politiskiem spēkiem, ar dažādām interesēm, lai katrs no viņiem kaut kur piekāptos, izietu no komforta zonas un to jauno politiku varētu virzīt. Tas nebūs viegli un pats no sevis tas nenotiks nekādā gadījumā. Tas notiks tikai tad, ja komandas vadītājs, premjere, to darīs un izvirzīs,” uzsver Bite.