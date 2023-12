Bite par darbaspēka ievešanu no trešajām valstīm: “Lai darba devējs ir atbildīgs par to, ka cilvēks šeit nostrādā, nomaksā nodokļus un dodas mājās” Ieteikt







“Šodien darbaspēka ievešana no trešajām valstīm notiek jau sen, tā ir nekontrolēta līdz šim, jo daļēji cilvēki ved pa taisno, bet tas ir garš un sarežģīts process,” tā TV24 raidījumā “Latvijas labums” sacīja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents, SIA “Karavela” vadītājs Andris Bite, diskutējot par pašreizējo darbaspēka plūsmu no pasaules trešajām valstīm uz Eiropas valstīm tādām kā Polija, Zviedrija, Somija.

“Lielākā daļa izvēlas ceļu starp Poliju un Lietuvu, kas ir legāls, bet mēs nezinām, cik daudz šie cilvēki ir, kā viņi tiek nodarbināti un tamlīdzīgi. Mēs no LDDK puses sakām: sakārtojam šo sistēmu – uztaisām, lai var ātrāk ievest un vienkāršāk, bet tikai uz noteiktu laiku un no noteiktiem reģioniem, no kuriem mēs akceptējam, ka kultūra un darba kultūra, varbūt pat reliģiskā piederība pie mums ir akceptējama, nevis no arābu valstīm, no kurienes tiešām nāk šī lielā plūsma uz Eiropu,” tā savu redzējumu par trešo pasaules valstu pilsoņu piesaisti darbam Latvijā pauda Bite.

Tāpat Bite uzsvēra, ka būtu jāskatās, lai darba devējs ir atbildīgs par šo darbaspēku no trešās pasaules valstīm.

“Skatāmies, lai darba devējs ir atbildīgs par to, lai cilvēks šeit nostrādā, nomaksā nodokļus un dodas mājās. Mazie regulējumi, lai to izdarītu ir, – cik ātri izskata dokumentus, vai ir “zaļais koridors” kādai uzņēmumu grupai, trešais – praktiskais lietas, kā piemēram, vai ir jāmaksā kā minimums vidējā alga kā valstī vai kā nozarē, jo nozares no nozares atšķiras, bet darbaspēka trūkums ir visur,” tā savu redzējumu TV24 raidījumā “Latvijas labums” skaidroja LDDK prezidents.

Bite uzsvēra: “Bet vienmēr runājam par to, ka tas ir uz laiku. Otrs, ka tas tiek darīts tikai tajā sadaļā, kad visas vietējās, iekšējās rezerves arī tiek izmantotas no darbaspēka rezervēm.” Šīs rezerves vēl ir ļoti lielas, bet tas prasot likumdošanas un pieejas maiņu, piebilda Bite TV24 raidījumā, diskutējot par darbaspēka ievešanu no trešās pasaules valstīm Latvijā.