LDDK prezidents par valsts drošību: Ar mums komunicē kā ar maziem bērniem – tas nav pareizi! Ieteikt







“Šobrīd nav jautājums par to, ko dara valsts militārās aizsardzības jomā. Tas nav jautājums! Jautājums ir, kā ar mums – sabiedrību – komunicē? Un man liekas, ka ar mums komunicē kā ar maziem bērniem, kuriem saka: tu nebaidies, viss ir kārtībā, tev nav jāzina, mēs par visu parūpēsimies!” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Preses klubs” iesāka Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents un Zivrūpniecības uzņēmuma SIA “Karavela” valdes priekšsēdētājs Andris Bite, diskutējot par aktuālo tematu, kā Latvijas valsts vadītāji un atbildīgās amatpersonas komunicē ar sabiedrību par valsts drošības un aizsardzības jautājumiem.

Reklāma Reklāma

“Manuprāt, tajos ģeopolitiskajos un teritoriālajos apstākļos, kur mēs esam, tas nav pareizi! Manuprāt, sabiedrība justos daudz vairāk drošībā, ja ar viņu runātu kā ar pieaugušu cilvēku. Par to, ka šobrīd tiešām varbūt nav militāru draudu, bet tie vispār ir iespējami un tavs uzdevums ir tāds, tev – uzņēmējam – uzdevums ir tāds, tev tas, tev tas…Un cilvēki, pirmkārt, tad justos daudz drošāk par to, ka tu zini savu vietu. Tev ir pienākums, un tas arī savā ziņā mobilizē, ka tev ir pienākums darīt to citu vai trešo lietu…Un viņi arī būtu gatavi iesaistīties,” tādu viedokli TV24 raidījumā izteica LDDK prezidents Bite.

Tāpat LDDK prezidents uzsvēra, ka šobrīd uzņēmēji esot gatavi iesaistīties valsts aizsardzības stiprināšanā. Tiesa gan uzņēmumi jau esot “sadalīti pa kategorijām” – svarīgie infrastruktūras uzņēmumi. “Tur šīs apmācības notiek, bet varbūt pārāk lēni – to es varu nedaudz pateikt…Varbūt pārāk lēni un ar tādiem pārrāvumiem, bet tur notiek, tomēr es teiktu, kā arī mēs kā organizācija [LDDK] esam vērsušies gan pie Aizsardzības ministrijas, gan pie Iekšlietu ministrijas un teikuši – iesaistiet mūs vairāk!” tā “Preses klubā” mudināja Bite, diskutējot par valsts drošības un aizsardzības jautājumiem, tostarp par sabiedrības informēšanu.