Andris Grafs: Valsts kapitālsabiedrību potenciāls ir absolūti neizmantots Ieteikt







“Potenciāls ir absolūti neizmantots. Kaut vai, ja mēs skatāmies “Latvijas Pastu” un pasta pakalpojumus, kur mums ir ļoti ērti izmantot pakalpojumu uzņēmumus, kas attiecīgi ir vai nu Igaunijas, vai Lietuvas kapitālsabiedrību meitasuzņēmumi, kas šeit veiksmīgi darbojas. Un tad ir jautājums – ko darām mēs?” TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” stāsta Andris Grafs, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā.

Reklāma Reklāma

“Ja mēs skatāmies tā konceptuāli, tā lielā lietas, kas pietrūkst, ja skatāmies visas kapitālsabiedrības, protams, visas nevar būt eksportējošie, bet tajā pašā laikā, ja skatāmies uz tiem pašiem teātriem vai medicīnas pakalpojumiem, zināmas iespējas ir. Bet valsts jau nav nodefinējusi tās gaidas.

Pirmais ir jāizdara mājasdarbs un valstij kā akcionāram ir jāpasaka, ko tad sagaida no šiem uzņēmumiem, jo vairāk nekā no šiem 70 uzņēmumiem tikai 15 gadījumos ir definētas gaidas – rakstisks mandāts padomēm un valdēm, pēc kā vērtēt, vai tās strādā labi, vai slikti. Ja tas nav nodefinēts, tad arī ir tāds mērķis – aizej kaut kur… Un otrs, kā to nofinansēt. Šim finansējumam arī ir jābūt dažādam: gan aizdevumu veidā, gan dividenžu politika.

Ja mēs sagaidām strauju attīstību, tad varbūt valstij nevajag ņemt ārā 100% peļņu dividendēs, lai finansētu citus mērķus, bet ilgtermiņā investēt, lai uzņēmumi var attīstīt savu darbību, pārdefinēt mājas tirgu un nest šo labumu atpakaļ Latvijas iedzīvotājiem. Jo vērtīgāks uzņēmums, jo vairāk iegūst valsts ekonomika un arī budžets,” norāda Grafs.