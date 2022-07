“Esmu pārsteigts par Latvijas panākumiem mežsaimniecībā. Daudzās valstīs mežu daudzums samazinās, tikmēr Latvijā ir otrādi,” tā ANO Ģenerālās asamblejas prezidents Abdulla Šahids, viesojoties Mazsilu kokaudzētavā. Attēlā – kopā ar LVM valdes priekšsēdētāju Arni Melni (no labās). LVM publicitātes foto

ANO Ģenerālās asamblejas prezidents iepazīst Latvijas mežu saimniecību







Ingrīda Mičāne, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

No 21. līdz 23. jūlijam Latviju pirmo reizi apmeklēja ANO Ģenerālās asam­blejas prezidents Abdulla Šahids, kurš vizītes laikā tikās arī ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) valdes priekšsēdētāju Arni Melni un viesojās LVM Mazsilu kokaudzētavā.

Tikšanās laikā LVM valdes priekšsēdētājs stāstīja par starptautiska mēroga dabas aizsardzības projektiem, kā arī uzņēmuma informācijas tehnoloģiju risinājumiem ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā. Tāpat vizītes laikā Abdulla Šahids iepazina LVM Mazsilu kokaudzētavu, kur gadā izaudzē 16 miljonus stādu, apskatot gan to, kā sadīgst jaunās priedes un eglītes, gan to pakošanas līniju un glabātavu.

ANO Ģenerālās asamblejas prezidents Abdulla Šahids, iepazīstoties ar valsts mežu apsaimniekošanu Latvijā un vienu no modernākajām kokaudzētavām Baltijas jūras reģionā, uzsvēra: “Klimata pārmaiņu mazināšana ir viens no būtiskākajiem globālajiem izaicinājumiem, un esmu patiesi gandarīts redzēt, cik daudz meža nozare var darīt šajā jomā. “Latvijas valsts mežu” izaudzētie koku stādi, nonākot mežā, sāks fotosintēzi, kuras rezultātā no atmosfēras tiks savākta ogļ­skābā gāze, oglekli saglabājot koksnē, bet skābekli palaižot atpakaļ zemeslodes atmosfērā.”

Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.