Apceļot pasauli un iegūt dzīvei noderīgas prasmes: 5 ieguvumi no brīvprātīgā darba







Brīvprātīgais darbs ir ne vien iespēja kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku, bet arī būtisks atspēriena punkts katra jaunieša karjerai. Turklāt ar brīvprātīgā darba palīdzību, veltot savu laiku, prasmes un zināšanas, katrs var pielikt roku sev un sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, piemēram, līdztiesības, vides aizsardzības un interešu pārstāvniecības jomās. Kāpēc iesaistīties? Sabiedrības integrācijas fonds aicina iepazīties ar pieciem ieguvumiem no brīvprātīgā darba pieredzes jauniešiem.

Atklāt jaunus talantus

Apmācība un praktiskā pieredze, ko ir iespējams iegūt brīvprātīgā darba laikā, var būt ļoti noderīga vismaz trijos aspektos. Pirmkārt, tā ļauj izmēģināt darbošanos jomā, kurā līdz tam cilvēkam nav bijusi pieredze, un tādējādi sniedz iespēju saprast, vai ir interese tajā būt arī ilgtermiņā un profesionāli. Jauniešiem, kuriem ir šaubas par savas nākotnes karjeras virziena izvēli, brīvprātīgais darbs ļauj atklāt talantus, kā arī stiprās un vājās puses. Tas ir labs orientieris nākotnes karjeras izvēlē.

Otrkārt, reizēs, kad jau strādājošais vēlas mainīt savu karjeru, brīvprātīgais darbs ir veids, kā produktīvi sevi nodarbināt un vienlaikus saprast, kādā profesionālajā virzienā doties turpmāk. Jauni izaicinājumi un savā ziņā pat atrašanās ārpus ierastās komforta zonas nozīmē arī iespēju izzināt un nereti pat apzināties savas vajadzības un vēlmes. Treškārt, brīvprātīgā darba laikā ir iespēja satikt cilvēkus, kas var kļūt par mentoriem, kolēģiem vai pat darba devējiem.

Spert pirmo soli karjerā

Tiem, kuri izvēlēsies turpināt profesionāli darboties jomā, kurā pirms tam strādāja kā brīvprātīgie, izveidotie kontakti var palielināt izredzes atrast labu darbu. Lielisks piemērs tam ir Mārtiņš Spriņģis, kurš kopš bērnības darbojās Latvijas Skautu un gaidu centrālajā organizācijā. Šī pieredze ir ļāvusi viņam saprast, ka arī savu profesionālo darbu Mārtiņš vēlas saistīt ar jauniešiem, līdztekus turpinot darboties arī skautu un gaidu organizācijā.

Savukārt viena no sabiedrībā zināmākajām brīvprātīgajām, kurai tieši šī pieredze ir bijis pirmais solis veiksmīgā karjerā, ir Natālija Knipše. Viņa jauniešu pilsoniskajās un politiskajās aktivitātēs iesaistās kopš 2015. gada, un ir bijusi Latvijas Jauniešu delegāte Apvienoto Nāciju Organizācijā. Pašlaik viņa strādā par jurista palīgu zvērinātu advokātu birojā, kas specializējas konstitucionālo tiesību jautājumos.

Iegūt draugus vai pat mīlestību

Veicot brīvprātīgo darbu, cilvēks kļūst par daļu no kopienas, kas ir būtiski, jo lielākajai daļai no mums piederības sajūta ir ļoti svarīga. Tā ir iespēja satikt citus ar līdzīgām interesēm vai mērķiem, kas ir labs priekšnoteikums, lai veidotu jaunus kontaktus un draudzību. Lielisks piemērs tam ir Rita Aveniņa, kura šī gada vasarā devās brīvprātīgajā darbā uz Portugāli. Tur viņa piedalījās mežu atjaunošanā pēc ugunsgrēkiem. Šajās sešās nedēļās Ritai bija iespēja iepazīties ar citiem brīvprātīgajiem no visas pasaules, ar kuriem jauniete uztur kontaktus joprojām. Tieši esot brīvprātīgajā darbā viņa iepazinās puisi no Grieķijas, ar kuru pēcāk kļuva par pāri.

Redzēt pasauli

Runājot par ieguvumiem, noteikti ir jāpiemin iespēja ceļot un būt dažādās pasaules vietās, sākot no Eiropas līdz pat Amerikai, Āzijai un Āfrikai, un tādējādi iepazīt dažādas tautas un kultūras. Interesanti, ka viena no tām vietām, uz kurieni visbiežāk vēlētos doties brīvprātīgie no visas pasaules, ir Dienvidāfrika. Tas, kas padara šo valsti tik interesantu, ir daudzveidīgās jomas, kurās var veikt brīvprātīgo darbu. Dienvidāfrikai seko Taizeme, kas brīvprātīgā darba darītājus pievilina ar džungļiem, pasakainajām pludmalēm un eksotisko ēdienu. Kā trešā valsts tiek minēta Kostarika Dienvidamerikā. Tā īpaši pievilcīga ir tiem, kuri vēlas sniegt savu artavu darbā ar savvaļas dzīvniekiem.

Lai gan brīvprātīgais darbs sniedz iespēju pabūt dažādās pasaules malās, iespēja gūt pozitīvas emocijas, var gūt neizbraucot no valsts. Ar brīvprātīgā darba palīdzību dažādu projektu ietvaros ir iespējams apceļot arī Latviju un Baltijas valstis.

Iegūt dodot

Lai gūtu prieku no tā, ka tu dod kaut ko citiem, nereti nav nepieciešams doties uz tālām valstīm vai pat pamest savu novadu. Pētījumos atklāts, ka brīvprātīgajam darbam ir pozitīvs efekts uz cilvēka fizisko un garīgo veselību, samazinot trauksmes līmeni un depresijas riskus. Palīdzot citiem vai darbojoties kāda laba mērķa labad, rodas gandarījuma sajūta, kas izstrādā par laimes hormonu saukto seratonīnu, kam piemīt stresa mazinoša ietekme.

Sabiedrības integrācijas fonds aicina ikvienu jaunieti izmantot brīvprātīgā darba iespējas nevaldības organizācijās, sniegt ieguldījumu sabiedrībai būtisku jautājumu risināšanā un iegūt gan jaunas zināšanas, kas var noderēt tālāk arī veidojot karjeru, gan saņemt pozitīvas emocijas, iepazīstoties ar cilvēkiem un apmeklējot dažādas pasaules valstis!