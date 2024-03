Kaija.

Aprīlis sāksies ar nokrišņiem bagātu un vējainu laiku Ieteikt







Aprīlis sāksies ar nokrišņiem bagātu un vējainu laiku, prognozē sinoptiķi.

Reklāma Reklāma

Naktī no pirmajām uz otrajām Lieldienām vietām varēs dzirdēt pērkona dārdoņu, augsta iespējamība, ka valsts rietumu daļā.

Nedēļas pirmajās dienās būs patīkami silts, naktīs pārsvarā gaisa temperatūrai pieturoties +5 līdz +10 desmit robežās.

Pēc šī brīža prognozes, nedēļas vidū virs Latvijas esošo silto gaisa masu no dienvidiem nomainīs aukstā no ziemeļiem – diennakts gaišajās stundās gaiss iesils līdz +6, +12 grādiem, savukārt naktīs termometra stabiņš pat noslīdēs zem 0 grādu atzīmes, līdz ar to dažviet sagaidīsim arī slapju sniegu, sniegu.

Straujo temperatūras izmaiņu dēļ atkal vietām valsts teritorijā iespējamas zibens izlādes, stipri nokrišņi un brāzmains vējš.