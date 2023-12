Šāvēju iedvesmojis līdzīgs gadījums Krievijā: apšaudē universitātes ēkā Prāgas centrā daudz nogalināto un ievainoto

Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju plkst. 22.40

Čehijas policija ceturtdien paziņoja, ka apšaudē universitātes ēkā Prāgas centrā nogalināti 14 cilvēki un 25 ievainoti, koriģējot iepriekš sniegto informāciju.

BREAKING:

Reports of many killed in a mass-shooting at the Charles University of Prague, Czechia.

The pictures below show the shooter of the roof of the building and students trying to hide from him on a ledge high up in the air. pic.twitter.com/9K0ibvudGP

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 21, 2023