Publicitātes foto

Mūsdienās nereti šķiet, ka patērētāju ikdienu nosaka digitālās tehnoloģijas un dažādi inovatīvie risinājumi. Pat brīdī, kad jāveic pusdienu pasūtījums. Neskatoties uz esošo digitālo risinājumu daudzveidību maltīšu iegādei, noskaidrots, ka 54% Latvijas iedzīvotāju joprojām izvēlas tradicionālo maltīšu pasūtīšanu klātienē restorānā pie kases, liecina ikgadējā ātrās ēdināšanas restorānu ķēdes “Hesburger” veiktā aptauja par pircēju paradumiem un ātrās ēdināšanas tirgus tendencēm Baltijas valstīs.

Latvijā un Lietuvā dod priekšroku tradicionālam maltītes pasūtīšanas veidam, kamēr Igaunijā populāras ir digitālās pašapkalpošanās kases

Veicot pasūtījumus ātrās ēdināšanas restorānos Latvijā, vairāk kā puse jeb 54% respondentu dod priekšroku maltīšu pasūtīšanai tradicionālā veidā – kasē pie pārdevēja, 14% aptaujāto izvēlas piegādi uz mājām, savukārt 9-11% dod priekšroku mobilai aplikācijai, digitālām pašapkalpošanās kasēm vai drive-in jeb auto kasei.

Igaunijā un Lietuvā patērētāju paradumi ir līdzīgi – 47% igauņu un 53% lietuviešu dod priekšroku pasūtījumu veikšanai klātienē pie kases. Igaunijas pircēju paradumi izceļas ar tendenci, kas nav tik raksturīga Latvijā un Lietuvā, proti, 25% igauņu ir iecienījuši maltīti iegādāties pie digitālās pašapkalpošanās kases, kamēr Latvijā tie ir vien 11%, bet Lietuvā 15%.

Digitālo risinājumu esamība ēdināšanas iestādēs ir svarīga jaunāko paaudžu vidū

Latvijā digitālie pasūtīšanas risinājumi ir iecienīti un svarīgāki jauniešu vidū. 35% respondentu norāda, ka viņiem ir būtiski, lai ātrās ēdināšanas iestādēs būtu ieviesti tādi digitālie risinājumi kā digitālie ekrāni, pašapkalpošanās kases.

Turklāt kā būtisku aspektu to galvenokārt norāda tieši jaunieši (50%) vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Lietuvā tendence ir ļoti līdzīga, jo digitālo risinājumu pieejamība ir svarīga 39% lietuviešu.

Īpaši nozīmīgi tie ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, jo gandrīz puse (46%) uzsver, ka izmanto digitālos risinājumus nevis tradicionālo maltītes pasūtīšanu pie kases. Arī Igaunijā jaunāko paaudžu vidū nozīmīgi ir digitālie risinājumi, kurus atbalsta 53% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 19 gadiem.

“Hesburger” attīstības direktore Ieva Salmela, ir novērojusi, ka ne tikai Baltijā, bet arī citviet Eiropā digitālo risinājumu klātesamība ātrās ēdināšanas tipa iestādēs kļūst arvien būtiskāka. Turklāt arvien vairāk to novērtē arī gados vecāki klienti.

“Ja arī šobrīd mūsu veiktās aptaujas rezultāti norāda vienu tendenci, domāju, ka drīzumā tas mainīsies un digitālos risinājumus savā ikdienā maltītes iegādei iekļaus arvien lielāks daudzums cilvēku, tai skaitā X paaudze. Jāpiebilst, ka arī mēs, sekojot līdzi patērētāju paradumiem, kā vienu no nākamā gada uzdevumiem esam paredzējuši digitālo pašapkalpošanās kasu ieviešanu Baltijā. Apzināmies, ka digitālie risinājumi nākotnē kļūs par vienu no veiksmīga uzņēmuma pastāvēšanas pamatprincipiem, un mums ir svarīgi, lai “Hesburger” spētu nodrošināt patērētāju gaidas par digitālajo risinājumu pieejamību,” norāda I.Salmela.

18% Latvijas iedzīvotāju vismaz reizi mēnesī izmanto ēdienu pasūtīšanu uz mājām

Pieaugot dzīves straujajam ritmam, arvien daudzveidīgāki kļūst maltītes pasūtīšanas veidi. Tā par vienu no šī brīža tendencēm ir kļuvusi piegāde uz mājām. Latvijā maltītes piegāde uz mājām ir svarīga gandrīz katram otrajam iedzīvotājam. Piegāde uz mājām ir nozīmīga 83% respondentu vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kamēr gados vecākiem patērētājiem vecumā no 40 līdz 49 gadiem tas ir būtiski tikai 38% gadījumu. Tas skaidrojams ar patērētāju paradumu maiņu, kas jaunākām paaudzēm ir vieglāk pieņemama. Vismaz vienu reizi piegādi uz mājām ir izmantojuši 62%, kamēr regulāri reizi nedēļā to izmanto 44% latviešu, bet mazāk, vismaz reizi mēnesī – 18%. Igaunijā piegādi uz mājām izmanto mazāk nekā Latvijā – 40%, bet Lietuvā visvairāk – 49%.

Uzziņa:

“Hesburger” aptauja veikta sadarbībā ar sociālo pētījumu centru “Socio Uuringukeskus”, lai noskaidrotu pašreizējās ātrās ēdināšanas nozares tendences. Aptauja veikta 2019.gada novembrī, aptaujājot 1000 Latvijas, 1058 Lietuvas un 1001 Igaunijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 49 gadiem.

“Hesburger” ir lielākā ātrās ēdināšanas restorānu ķēde Somijā un Baltijā ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi nozarē. Šobrīd “Hesburger” tīklā ir 50 restorāni visā Latvijā, uzņēmuma pārdošanas apjoms 2018. gadā sasniedza 26,1 miljonu eiro, kas ir par 16% vairāk nekā iepriekš. Šogad “Hesburger” atzīmē savu 15 gadu darbību Latvijā.