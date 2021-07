Vakcinācija pret Covid-19 Latvijā un pasaulē

Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lūcija Ķuzāne Rīgā: “Kādas muļķības! Jo tālāk, jo trakāk. Drīz jau būs jāmaksā par to vien, ka elpojam. Man grūti saprast, kā pie tādas domas varēja nonākt. Vai tiešām jau esam piespiesti pie sienas, ka nav kur atkāpties?

Bet patiesībā laikam nav ko brīnīties – tagad tāds izbļaustīšanās laiks, aiz kura pazūd veselais saprāts. Un bēdīgākais, ka daudzi jau bļaustās par visu ko tikai bļaustīšanās dēļ. Ka tikai pret, ka tikai varu protestēt.”

Jānis Dzenis Koknesē: “Zinot to, kāda ir mūsu sabiedrība, pieļauju, ka kādu daļu nepotēto tiešām varētu iekārdināt aiziet sapotēties.

No vienas galējības otrā – ko nespēj sasniegt ar pātagu, to vēlas panākt ar pīrāgu. Viss notiekošais rosina uz atziņu – ja valstī tiešām būtu tik daudz saslimušo un nomirušo no Covid-19, kā tiek ziņots, tad nebūtu jālieto šīs pīrāga un pātagas metodes, cilvēki tāpat saprastu.

Novērotais man liek jautāt – cik precīzi ir kovida testi? Un kāpēc man – un ne jau es vienīgais tāds! – nedod sertifikātu? Es to kovidu esmu izslimojis, četras reizes laboratorijā atzina, ka man ir antivielas, infektoloģijas centrā pateica, ka uzrādītais antivielu daudzums ir pietiekams. Bet nē, lai saņemtu sertifikātu, mani ar varu – ar pātagu vai ar pīrāgu – grib aizdzīt potēties. Tā ir nelietība.”

Lidija Ozoliņa Neretas pagastā: “Latvijā ne viens vien sabiedrībā pazīstams cilvēks pateicis – potēšanās loterija ir ņirgāšanās. Bet var paskatīties arī no citas puses – vai laikā, kad tā jau pārāk daudz viss grozās ap naudu, naudu un vēlreiz naudu, būtu pareizi vēl lieku reizi vicināt tās naudas zīmes?

Vai tad citu vērtību mums vairs nav? Tā mēs tikai grimsim arvien dziļāk purvā. Potēšanai ir sena un ne tik sena vēsture – bakas, tīfs, stinguma krampji, gripa, ērču encefalīts. Cilvēki potējās, un viss. Tagad satrakojušies…”

Melita Majore Carnikavā: “Man tas viss atgādina tik pazīstamo pielabināšanos bērnam – konfekti gribi? Izdari to un to, dabūsi. Bet šī vīrusa slimība taču nav nekāda bērnu spēle. Viss ir pārāk nopietni, tad arī attieksmei jābūt nopietnai.”