Ar Covid-19 sasirgušo 30-39 gadus veco cilvēku skaits pārsniedzis 10-19 gadus veco pacientu skaitu







Līdz šim skaitliski visvairāk Covid-19 gadījumu tika atklāts starp jauniešiem vecumā no desmit līdz 19 gadiem, taču šobrīd šai vecuma grupai “aizsteigušies priekšā” 30 līdz 39 gadus vecie iedzīvotāji – tieši šajā vecuma grupā pēdējo 14 dienu laikā atklāts visvairāk jaunu Covid-19 gadījumu, liecina aģentūras LETA apkopotie Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Vecumā 30-39 gadi pēdējo 14 dienu jeb divu nedēļu laikā atklāti 5640 saslimšanas gadījumi, kas ir par 361 vairāk nekā vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem, kur šobrīd ir otrais lielākais sasirgušo skaits. Agrāk saslimušie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Trešais lielākais sasirgušo skaits reģistrēts vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, kur pēdējās divās nedēļās bijuši 5197 Covid-19 gadījumi. Šajās trīs vecuma grupās konstatēto gadījumu skaits veido 51,7% no pēdējās divās nedēļās konstatēto gadījumu skaita – 31 187.

Vismazāk Covid-19 gadījumu – 2288 – pēdējās 14 dienās atklāts iedzīvotājiem vecumā virs 70 gadiem. Arī otrā senioru vecuma grupā – no 60 līdz 69 gadiem – sasirgušo skaits ir mazāks nekā vairumā grupu. Līdzvērtīgs šis rādītājs patlaban ir vien vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, kur divās nedēļās atklāti 2583 Covid-19 gadījumi.

Vienlaikus, saskaņā ar pirmdien apkopotajiem Nacionālā veselības dienesta datiem par stacionēto Covid-19 pacientu vecumiem, tieši seniori šobrīd visvairāk tiek stacionēti, jo patlaban 65,6% stacionēto ir tieši vecumā virs 60 gadiem, kamēr šīs grupas īpatsvars veido 16,9% no visiem pēdējās divās nedēļās atklātajiem Covid-19 gadījumiem.

Tikmēr bērnu vecumā līdz deviņiem gadiem vidū pēdējās divās nedēļās atklāti 3020 Covid-19 gadījumi, kas ir ievērojami mazāk nekā pieaugušo vecuma grupās, jo arī starp iedzīvotājiem vecumā no 50 līdz 59 gadiem pēdējās divās nedēļās atklāts 4201 Covid-19 gadījums.

Jau ziņots, ka ārstniecības iestādēs pagājušās nedēļas pēdējā diennaktī ievietoti 162 Covid-19 pacienti, bet 40 no tām izrakstīti, līdz ar to Covid-19 pacientu skaits stacionāros palielinājies no 1352 līdz 1444, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Aizpagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 887 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 21 Covid-19 pacienta nāves gadījumu, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs ir nedaudz sarucis, taču aizvien saglabājas augstā apmērā. Dienas laikā tas samazinājies no 1653,1 līdz 1647 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kas joprojām ir līdz šim augstākais Latvijā reģistrētais rādītājs.