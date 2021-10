“Mammasdabas” spiningošanas sacensību uzvarētāji Dmitrijs Kručinskis un Mārtiņš Kampāns (“DM Team”). Foto: Aldis Sāvičs

Kopvērtējumā intriga līdz pēdējam vilcienam. Noskaidroti spiningošanas sacensību uzvarētāji







Aldis Sāvičs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ar gājputnu klaigām debesīs, ar zirnekļu austiem tīkliem krūmos, zālē un kokos, kuri it kā gribētu aizturēt vasaru un paildzināt “Mammasdabas” atklātās sacensības spiningošanā, 12. septembrī pienācis priekšpēdējais, piektais, šo aizraujošo sacensību posms “LVM” Lielauces ezerā.

Trešā vieta pirmajās sacensībās

Uz starta stājās sešas komandas pamatvērtējumā un viesi no Rīgas – Dagnija Burtniece un Juris Pīlēns (“JēunDē”). Jau ar pirmajām sacensību stundām uguņoja viena no līderu komandām – Dmitrijs Kručinskis un Mārtiņš Kampāns (“DM Team”), kuri ātri vien tika pie trīs ieskaites līdakām un nostājās rezultātu tabulas augšgalā.

Ezers lēnām modās, noklājās ar nelielu dūmaku un pavirpināja sīkus vilnīšus, pamodās arī līdakas, Aigars Līdumnieks ar Kasparu Grablovski (“Komanda”), kuri lēnām, bet pamatīgi tuvojās lomu tabulas augšgalam, bet, kad līdz sacensību beigām bija palikušas vien pāris stundas, vadību no rokām vairs neizlaida, ar sešām līdakām un astoņiem asariem pilnībā pietika, lai atstātu aiz sevis “DM Team”.

Par lielāko līdaku balvu no SIA “Salmo” “Lucky John” produktu līnijas saņēma “Komandas” dalībnieks Kaspars Grablovskis, bet otro vietu ieņēma Dmitrijs Kručinskis un Mārtiņš Kampāns (“DM ­Team”), kuriem četras līdakas un trīs asari, viņu sīvākajiem konkurentiem Artūram Dzeguzem un Rihardam Lapčenko (“Den Basta Fiskaren”) divas līdakas, divi asari un šoreiz ceturtā vieta, jo par pārsteigumu ar trīs līdakām parūpējās jau pieminētie rīdzinieki Dagnija Burtniece un Juris Pīlēns (“JēunDē”), kuri pieveica trīs līdakas un godam tika pie trešās vietas.

Pēc sacensību rezultātu apkopošanas par savu trešo vietu ļoti priecājās Dagnija un Juris, kuri pastāstīja, ka kopā ir trīs gadus, teju vai katru brīvu brīdi nododas makšķerēšanas priekiem, bet vislabāk patīkot kopīgie sirojumi pa Kurzemes foreļupēm.

Pirms gada no draugiem uzzinājuši par “Mammasdabas” sacensībām un nolēmuši piedalīties tieši Lielauces posmā, kur veicies ar trešās vietas izcīnīšanu draugiem, no kuriem saņemti atzinīgi vārdi par šīm sacensībām, to norisi un organizāciju. Piedevām Dagnijai vēl izdevies tikt pie savas pirmās mēra līdakas un viņa ar savu veikumu komandas labā ir ļoti apmierināta. Turklāt šīs bija viņu abu pirmās sacensības. Viņi bija arī patīkami pārsteigti par zivju resursu stāvokli “Latvijas valsts mežu” apsaimniekotajā Lielauces ezerā. Ja izdošoties atrast laiku, noteikti startēšot noslēdzošajā “LVM” Kaņiera ezera posmā.

Līdz pēdējai minūtei

Sestdien, 25. septembrī, “LVM” Kaņiera ezerā norisinājās “Mammasdabas” atklāto spiningošanas sacensību pēdējais, sestais, posms, kurā uz starta stājās četrpadsmit komandas, sešas no tām, lai noskaidrotu “Mammasdabas” čempionāta kopvērtējuma vietu sadali, astoņas, lai baudītu rudens copes garšu un pacīnītos par balvām par pēdējo posmu.

Sacensību dalībnieki ļoti labi saprata, cik svarīgas ir šīs pēdējās sacensības, vairāki no viņiem pirms mačiem bija devušies uz ezeru, lai trenētos, sameklētu zivīgās vietas un piešautu roku atbildīgajam sacensību momentam. Treniņos zivis bija, copes bija drošas un līdaku izmēri ļoti apmierinoši, bet galvenajā dienā gan viss bija citādi, gaisa spiediens bija nokrities, mainījies vējš, atzīmētie punkti nestrādāja, zivis mānekļus nevis alkatīgi kampa, bet aizdomīgi bakstīja. Neko darīt – ap­stākļi visiem vienādi.

Copes baudīšana un cīņa par “LVM” Kaņiera ezera balvām ļoti vērtīga izvērtās Matīsam Rušam un Ērikam Kukutim (“Erimat Come”). Ēriks pieveica sacensību dienas lielāko astoņdesmit centimetrus garu līdaku un ieguva specbalvu no SIA “Salmo” “Lucky John” produktu līnijas mānekļu komplektu, savukārt viņu komanda Kaņiera posmā ierindojās augstajā otrajā vietā, par ko balva no “LVM”.

Kopvērtējumā intriga līdz pēdējam vilcienam

Kas attiecas uz sacensību kopvērtējumu, jāsaka, ka neliela skaidrība par godalgoto vietu sadali bija jau pirms pēdējā posma, ja teicami startētu “Komanda”– Aigars Līdumnieks un Kaspars Grablovskis, bet abi līderi “DM Team” – Mārtiņš Kampāns ar Dmitriju Kručinski un “Den Basta Fiskaren” – Artūrs Dzeguze ar Rihardu Lapčenko slikti, kopvērtējuma uzvaras laurus varēja plūkt “Komanda”, ja viņiem nepaveiktos, otrajā vietā esošajiem “Den Basta Fiskaren”, lai kļūtu par turnīra uzvarētājiem, lomu tabulā būtu jāierindojas virs “DM Team”.

Realitātē viss izvērtās citādi – diemžēl “Komandas” vīri pie ieskaites punktiem netika, atstājot visu sāncenšu ziņā, un, lai arī “Den Basta Fiskaren” komanda cīnījās līdz pēdējai minūtei, šajā cīņā “DM ­Team” pierādīja, ka viņi šogad ir labākie, godam nopelnīta pirmā vieta Kaņiera posmā, līdz ar to arī “Mammasdabas” atvērto spiningošanas sacensību kopvērtējumā, bet “Den Basta Fiskaren” pēdējā posmā izcīnīja trešo vietu, tāpēc kopvērtējumā otrie, līdz zeltam pietrūka vienas ieskaites līdakas, godpilnajā trešajā vietā kopvērtējumā ierindojās “Komanda”.

Šogad sacensību kopvērtējumā startēja sešas komandas un neviena no tām nepalika bez balvām, 4. līdz 6. vietas ieguvēji saņēma žurnāla “Lielais Loms” 2022. gada abonementus un “LVM” veicināšanas balvas, pirmajām trīs vietām balvas nodrošināja sacensību ģenerālsponsors SIA “Salmo” ar “Lucky John” produktu līniju, trešā vieta tika pie mānekļu kastēm, otrā saņēma spiningus un spoles, bet pirmā savā īpašumā ieguva vērtīgus makšķernieku kostīmus. Sacensību noslēgumā to dalībnieki vienprātīgi vienojās, ka “Mammasdabas” sacensībām būs būt arī turpmāk, tiksimies nākamajā sezonā!