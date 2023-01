Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā un Rīgā izveidoti simboliski grafiti mākslinieku zīmējumi – veltīti kādam no ES fondu investīciju 2021.–2027. gada lielajiem mērķiem. Attēlā – Matīss Maksimovs strādā pie grafiti, kas simboliski atspoguļo sociālu un iekļaujošu Eiropu un Latviju. Šis grafiti tapis Jelgavā pie Pārlielupes bibliotēkas. Publicitātes foto

Par iekļaujošu Eiropu! Jelgavu izdaiļojis četrus metrus augsts un 10 metrus plats grafiti Ieteikt







Sandra Dieziņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Jelgavā pie Pārlielupes bibliotēkas Loka maģistrālē izveidotais četrus metrus augstais un 10 metrus platais grafiti zīmējums simboliski atspoguļo sociālu un iekļaujošu Eiropu un Latviju.

Šis ir viens no pieciem zīmējumiem, kas veltīti kādam no ES fondu investīciju 2021.–2027. gada lielajiem mērķiem. Šā mākslas darba autors ir Matīss Maksimovs, un tas tapis, sadarbojoties Jelgavas pilsētai ar Finanšu ministriju (FM) Eiropas Savienības fondu ietvaros. Ar grafiti mākslinieku piesaisti sienu gleznojumi izveidoti arī Valmierā, Daugavpilī, Liepājā un Rīgā. Katrs grafiti vizuāli attēlo kādu no ES fondu investīciju mērķiem, simboliski demonstrējot visu Latvijas reģionu iesaisti ES fondu investīciju veiksmīgā ieguldīšanā. Tādā veidā FM vērš sabiedrības uzmanību uz jaunā ES fondu perioda sākšanu.

Tieši nākamajos septiņos gados finansiāli vislielākā daļa – aptuveni pusotrs miljards eiro jeb viena trešdaļa no kopējā ES fondu finansējuma Latvijai – atvēlēta mērķim “Sociāla un iekļaujoša Eiropa un Latvija”. Tas nozīmē, ka ar ES fondu finansējumu tiks atbalstīta izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu modernizēšana, ienākumu paaugstināšana sociālā riska iedzīvotājiem, darba tirgus pasākumu pielāgošana, to skaitā padarot pieaugušo mūžizglītību pieejamāku un mērķētāku darba tirgus vajadzībām. Tāpat nozīmīgas investīcijas paredzētas veselības aprūpes sistēmas attīstībai, lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitātes un cenas ziņā vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem.

Latvijā līdz 2027. gadam tiks ieguldītas nozīmīgas ES fondu investīcijas, ko paredzēts novirzīt sešiem galvenajiem virzieniem. Pirmais – viedāka Eiropa paredz inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas, pētniecības un prasmju attīstīšanu, atbalstu uzņēmējdarbībai un digitalizācijai. Otrais virziens – zaļāka Eiropa – paredz virzību uz klimatneitralitāti, pielāgojoties klimata pārmaiņām un īstenojot vides aizsardzības pasākumus. Trešais virziens – ciešāk savienota Eiropa, kas mērķēts uz droša, ilgtspējīga un pieejama transporta attīstību. Ceturtais ieguldījumu virziens – sociāla un iekļaujoša Eiropa – vērsts uz Latvijas iedzīvotāju vienādu iespēju un piekļuves nodrošināšanu izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum. Piektais virziens – iedzīvotājiem tuvāka Eiropa – vērsts uz reģionos dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, bet sestais virziens paredz atbalstu sociālekonomisko grūtību risināšanai saistībā ar pārkārtošanos uz klimatneitralitāti. Kopumā no ES fondu finansējuma 4,3 miljardi eiro būs ES fondu finansējums, bet 700 miljoni eiro – nacionālais līdzfinansējums.