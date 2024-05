Ar ko Lukašenko uzjautrinājis Slaidiņu: “Tur veči stūma ezi ārā ar visām adatām!” Ieteikt







Kas mani uzjautrināja, kāpēc es esmu tik pacilātā garastāvoklī? Baltkrievijā notikusi Visbaltkrievijas, teiksim tā, sapulce, – pārstāvji no visiem slāņiem. Tur tik vajadzēja dzirdēt, ko runā tur. Veči stūma esi laukā ar visām adatām, izcēlās gan Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, gan visi runātāji, smiedamies TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Reklāma Reklāma

Lukašenko tur paziņoja, ka amerikāņi gatavo Baltkrievijas atbrīvošanas armiju, kodols būšot Kaļinovska pulks un citi formējumi, kā liels brīvprātīgo korpusu.

“Viens ir skaidrs – viņi šobrīd neko neiesāks pret Baltkrieviju, tas galīgi nav izdevīgi. Ja kas sākies Baltkrievijā, tad skaidrs, ka tur notiks pilsoņu karš – tas būs vēl viens karstais punkts. Tie būs lieki zaudējumi, šobrīd pilnīgi nevajadzīgi,” šādu viedokli pauž Slaidiņš.

Vēl Lukašenko savā runā piedāvājis Rietumiem, lai kaimiņos esošais karš beigtos ar neizšķirtu, citādi Ukrainas pastāvēšanu būs apdraudēta (skatīt Lukašenko runu video no 1min 20sek). Savukārt Baltkrievijas Valsts drošības komitejas priekšnieks Tehders, kurš paziņoja, ka novērsts lietuviešu radikāļu mēģinājums dot riecienus pa Minsku ar droniem.

Lietuvieši uz to reaģēja, paziņojot, ka tā ir pilnīga demagoģija.

Tas, ko patiešām var apstiprināt, ka ir pārmesti divi baltkrievu bataljoni no ziemeļiem, no mūsu pierobežas uz Lietuvas pusi, to ziņo arī Baltkrievijas opozīcija. Lukašenko paziņoja, ka “tagad stāvot pieri pret pieri ar NATO karaspēku”.

Divi bataljoni – vienā 300 cilvēku un otrā ap 200 no Vitjebksas. Kā saka Slaidiņš: “Šis ir vienīgais, kas atbilda patiesībai visā eža laišanas pasaulē ar visām adatām. Viņš imitē vētrainu darbību, skaidrs, ka viņam kaut kas jādara!”

Lukašenko pieminējis arī taktiskos un stratēģisko kodolieročus, piebilstot, ka tā ir viņa un Putina darīšana, ko un kā ar tiem darīt, tādā veidā pievēršot uzmanību tam, ka arī šajā jomā Lukašenko ir nopietns, vērā ņemams vīrs.































































Aleksandrs Lukašenko



















































































Minskā simtiem tūkstošu cilvēku devušies protesta gājienā pret Lukašenko