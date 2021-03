Foto: Lita Krone/LETA

Arestēto Lemberga mantu grib pārvaldīt četri pretendenti. Kurš būs "jaunais Meroni"?







Uz Ventspils mēra Aivara Lemberga krimināllietā arestētās mantas pārvaldīšanu šveicieša Rūdolfa Meroni vietā pieteikušies četri pretendenti. Atsevišķiem no tiem var manīt iespējamu interešu konfliktu, ziņo LTV raidījums “De facto”.

Jau ziņots, ka pērn Rīgas apgabaltiesa nolēma atcelt no mantas pārvaldīšanas Meroni, kuru var uzskatīt par arhitektu sarežģītajam ofšoru uzņēmumu tīklam, aiz kura, pēc prokuroru pārliecības, slēpjas Ventspils domes priekšsēdētājs Lembergs.

Tiesa pērn lēma, ka arestētā manta turpmāk jāpārvalda Nodrošinājuma valsts aģentūrai, jo pret pašu Meroni Valsts policijā notiek izmeklēšana par mantas izsaimniekošanu.

Taču no šveicieša rokām manta tā arī nav paņemta.

Aģentūra un Meroni līdz šim sazinājušies dažādās valodās – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.

Tagad konkursā tiek meklēts mantas pārvaldnieks, kurš spēs ar pienākumu tikt galā. Elektroniskās iepirkumu sistēmas datu bāzē redzams, ka pieteikušies četri pretendenti. Trīs auditorfirmas – “BDO Latvia”, “Ernst & Young Baltic”, “KPMG Baltics” , kā arī viens zvērinātu advokātu birojs – “Vilgerts”.

Dažiem no pretendentiem var atrast lielāku vai mazāku saistību ar Lemberga lietā arestēto mantu, radot jautājumu par interešu konfliktu.

Piemēram, “BDO Latvia” vadošais partneris ir advokāts Jānis Zelmenis, viens no lieciniekiem Lemberga prāvā. Zelmenis savulaik pārstāvējis uzņēmumu “Annapolis Anstalt”, kas, vismaz pēc divu liecinieku stāstītā, piederēja Lembergam. Pirms divām nedēļām tiesa arī konfiscēja Lemberga un viņa dēla patiesā labuma guvēja tiesības caur “Annapolis Anstalt” uzņēmumā “Puses”.

Savukārt pirms deviņiem gadiem noplūduši rēķini liecina, ka Zelmeņa advokātu birojs varētu būt saņēmuši samaksu no Lihtenšteinas firmas “Miselva”, pie kuras atrodas “Latvijas Naftas tranzīta” nauda, kurai Meroni kontrolētais uzņēmums netiek klāt.

Kamēr norit konkurss, Zelmenis un “BDO Latvia” izvēlējās uz “De facto” jautājumiem par interešu konfliktu neatbildēt.

Nodrošinājuma valsts aģentūra gan konkursa prasības uzrakstījusi tā, ka uz mantas pārvaldību var pretendēt arī speciālisti, kuri savulaik ir pārstāvējuši kādu no iesaistītajām pusēm.

Pretendentiem jāapliecina, ka tie nav saistīti ar Meroni pārvaldītajiem aktīviem kopš 2007. gada 17. decembra.

Nodrošinājuma valsts aģentūra nesniedza LTV raidījumam izsmeļošu atbildi, kāpēc izvirzīta tieši šāda prasība. Esot izvēlēts datums, kurā mantu uzticēja Meroni, atbildēja aģentūra, nepaskaidrojot sīkāk.

Tādēļ šķietami interešu konflikts neveidojas advokātu birojam “Vilgerts”, kurā viens no partneriem ir advokāts Aivars Lošmanis. Viņš savulaik palīdzēja Lembergam strīdā pret Vācijas avīzi “Frankfurter Algemeine Zeitung” par neslavas celšanu.

Vaicāts, vai Lošmanis ir iesaistīts iepirkumā par arestētās mantas glabāšanu, advokātu biroja “Vilgerts” partneris Gints Vilgerts “De facto” pauda, ka birojs visām konkursa prasībām atbilst: “Iepirkuma dokumentācija paredzēja ierobežojumus par Meroni kungu, kurus ievērot mums un mūsu ārvalsts partneriem nebija šķēršļu. Citu ierobežojumu konkursā nebija.”

Vilgerts arī atzīmēja, ka viņa birojā strādājošie advokāti biroja darbības laikā nekad nav snieguši juridisko palīdzību Lembergam.

Pagaidām nav skaidrs, kā interešu konfliktu plāno novērst, piemēram, konkursa pretendenti “Ernst & Young Baltic”, kas līdz 2016. gadam bija Meroni kontrolētā uzņēmuma “Ventbunkers” revidenti.

“Atbilstoši iepirkuma noteiktajai konkursa dialoga procedūrai, veicamais darba apjoms un iesaistītās puses tiks atklātas sarunu procedūras nākamajā posmā, kad arī varēsim pilnībā izvērtēt iespējamos interešu konfliktus un iespēju piedāvāt konkrētos pakalpojumus,” LTV raidījumam atbildēja “Ernst & Young Baltic” partneris Guntars Krols.

Ceturtajam pretendentam “KPMG Baltics” redzamas saistības ar Lemberga lietā arestēto mantu nav, ja neskaita, ka pirms vairākiem gadiem Anglijas tiesa, kas skatīja “Latvijas Kuģniecības” īpašnieku “Vitol” prasību pret vairākām personām, tajā skaitā Lembergu, gribēja par mantas glabātājiem iecelt KPMG partnerus Londonā, bet tas nenotika.

“Vadoties no pašreiz pieejamās informācijas konkursa dialoga nolikumā un ar to saistītos dokumentos, “KPMG Baltics” secināja, ka “KPMG” rīcībā nav informācijas par iespējamu interešu konfliktu, līdz ar to iesniedza pieteikumu dalībai konkursa dialogā,” skaidroja “KPMG Baltics” mārketinga un komunikācijas vadītāja Lita Grafa.

Jāatzīmē, ka arī konkursa pretendentiem pašiem radās jautājumi, kā izpildīt interešu konflikta prasības, ja Meroni pārvaldāmo aktīvu saraksts viņiem nav iedots un nekur nav arī publicēts.

No aģentūras atbildēm izrietot, ka šāds saraksts būs zināms vēlākās konkursa stadijās, un, ja pastāvēs interešu konflikts, speciālisti būs jāatsauc.

