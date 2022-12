Šī aina ar Lionela Mesi gavilēm sporta pasaulei atsauc atmiņā, kā 1986. gadā pēc Pasaules kausa iegūšanas priecājās Djego Maradona. Foto: AFA

Argentīnā nacionālie svētki Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Argentīna turpina līk­smot par pirmo triumfu Pasaules kausā futbolā kopš 1986. gada, sajūsmai un sveicieniem pievienojoties no visas pasaules.

Puzle salikta

Argentīnas izlases uzvaru finālā pār Franciju (3:3, pēcspēles sitienos 4:2) Buenosairesas ielās svinēja vairāki miljoni iedzīvotāju, gavilēm pārņemot visu valsti.

Laimīgas beigas – tā var teikt par Lionelu Mesi, septiņkārtējo pasaules gada labāko futbolistu, kurš pierādīja sev, dzimtenei un pasaulei, ka labāka par viņu nav bijis. Bez šīs balvas turpinātos diskusija un salīdzinājumi, taču nu puzle ir pilnīga. Viņš vēl punktu karjerai valstsvienībā neliek, atzīstot, ka labprāt izbaudītu nacionālajā komandā pasaules čempiona godu, vienlaikus gan pateicis, ka nākamajā finālturnīrā nespēlēs. Mesi nu ir rekordists Pasaules kausā aizvadītajās spēlēs (26) un iegājis vēsturē arī kā pirmais spēlētājs, kurš mača labākā spēlētāja balvu saņēmis visās četrās izslēgšanas spēļu kārtās.

Skaistus stāstus varēs rakstīt arī par pārējiem varoņiem. Anhels Di Marija kļuvis par pirmo spēlētāju, kurš guvis vārtus olimpisko spēļu, kontinenta čempionāta un Pasaules kausa finālā. Vārtsargs Emiliano Martiness, kuram jau 30, tikai pirms trim gadiem nostabilizējās augstākajā līmenī Anglijā, pirms gada debitēja izlasē.

Lionels Skaloni par Argentīnas izlases galveno treneri kļuva pēc 2018. gada Pasaules kausa, taču tobrīd plāns bija, ka viņš vadīs komandu tikai divās pārbaudes spēlēs, pēc tam termiņš vairākkārt tika pagarināts, bet šogad septembrī abas puses vienojās par sadarbību līdz 2026. gada Pasaules kausam. Skaloni pirms šī darba nekad nebija vadījis pieaugušo komandu.

Pasaules reakcijas

* Garijs Linekers, bijušais Anglijas futbolists, TV eksperts: “Lieliskākā spēle, ko esmu redzējis. Un pareizais rezultāts, labākā komanda uzvarēja. Argentīna un Mesi to ir pelnījis. Tā ir bijusi privilēģija vērot šo spēlētāju gandrīz divas dekādes. Viņš ir futbola Dievu dāvana.”

* Garijs Kasparovs, pasaules eksčempions šahā: “Labākais Pasaules kausa fināls, ko esmu redzējis, un esmu redzējis visus kopš 1970. gada. Sveiciens maniem draugiem Argentīnā.”

* Endijs Marejs, tenisists: “Vai Mesi ir visu laiku labākais pasaules atlēts? Aizmirstiet tikai futbolu. Kas par cilvēku.”

* Taigers Vuds, golferis: “Varat teikt Maradona vai Pele, bet tas, ko dara ar bumbu Mesi, ir traki. Tā ir pielipusi viņa kājām.”

Pasaules kausa balvas

* Labākais jaunais spēlētājs: E. Fernandess (Argentīna)

* Labākais vārtsargs: E. Martiness (Argentīna)

* Labākais vārtu guvējs: K. Mbapē (Francija) – 8

* Vērtīgākais spēlētājs: L. Mesi (Argentīna)

Pelnīta uzvara

* Roberts Uldriķis, Latvijas izlases uzbrucējs: “Noteikti interesantākais fināls, kādu esmu redzējis. Argentīnas uzvara ir loģiska un pelnīta, labs sniegums visa turnīra garumā, bija pārāki par pretiniekiem visos mačos. Pirmajā spēlē zaudējums Saūda Arābijai bija sakritība, jebkura komanda var zaudēt, bet ilgtermiņā parādīja savu spēku. Nospēlēja ļoti labi kā komanda, uzbrukumā visu veidoja Lionels Mesi, aizsardzībā ļoti kompakti un pašaizliedzīgi, ar labu vārtsargu, pussargu līniju. Man šī izlase ļoti simpatizēja, viņi bija mani favorīti pirms turnīra. Tas, ko dara Mesi – neviens cits tā nespēlē, katrs viņa pieskāriens bumbai ir fantastisks, finālā arī aizsardzībā strādāja. Šī spēle pielika punktu debatēm par to, kurš ir visu laiku labākais futbolists. Tie, kas teica par kādu citu – nav vairs argumentu, viņš kļuvis ne tikai par labāko futbolistu vēsturē, bet vienu no labākajiem atlētiem pasaules sporta vēsturē. Par to, vai Mbapē nākotnē spēs pārspēt Mesi sasniegumus, grūti spriest. Viņam aprit 24 gadi, Mesi šajā vecumā divreiz bija atzīts par gada labāko futbolistu, Mbapē vēl nav šādas balvas. Ir potenciāls, taču izdarīt to būs ļoti grūti.”