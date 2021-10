Jānis Vitenbergs Foto: Paula Čurkste/LETA

Ārkārtējās situācijas laikā valsts atbalsts uzņēmējiem varētu izmaksāt apmēram 60 miljonus eiro mēnesī, aģentūrai LETA atklāja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA).

“Protams, šajos apstākļos ir ļoti grūti noteikt precīzi, kādi būs cilvēku paradumi un kā tie ietekmēs uzņēmumu apgrozījumu, bet mēs redzam, ka tas varētu būt ap 60 miljoniem eiro,” sacīja ministrs.

Vienlaikus viņš skaidroja, ka konceptuāla vienošanās par konkrētām summām ir panākta tikai saistībā ar apgrozāmo līdzekļu programmu, kas varētu būt 40 miljonu eiro mēnesī, kamēr par citām atbalsta programmām finanšu ministra Jāņa Reira (JV) vadītā darba grupa turpinās diskutēt nākamajā nedēļā.

Ekonomikas ministrs atzīmēja, ka piektdien finanšu ministra vadītāja grupā Ekonomikas ministrija (EM) jau prezentējusi konkrētas nozares, kurām būtu nepieciešams atbalsts, un par tām saņemts atbalsts no kolēģiem.

Atbalstu, pēc ministra teiktā, paredzēts sniegt iekštelpu izklaides un atpūtas pakalpojumu sniedzējiem, mazumtirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, foto pakalpojumu sniedzējiem, ceļojumu pakalpojumu sniedzējiem, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu pakalpojumu sniedzējiem, sporta un ārpusskolas izglītības nozarei, mākslas, izklaides un atpūtas nozarei, friziera pakalpojumu sniedzējiem, fiziskās labklājības pakalpojumu sniedzējiem un ķīmiskajām tīrītavām.

“Salīdzinoši plašs nozaru klāsts ir atkarīgs no cilvēku pārvietošanās un cilvēku vēlmes saņemt šos pakalpojumus,” atzīmēja Vitenbergs.

Ekonomikas ministra ieskatā Latvijas sabiedrība pirmajā ārkārtējās situācijas nedēļā pret ieviestajiem ierobežojumiem attiecas ļoti nopietni, un ir redzams, ka daudzi labprātāk izvēlas pavadīt laiku ar ģimenēm mājās, kas, savukārt, ietekmē ļoti daudzu uzņēmēju finanšu plūsmu.

Par minētajām nozarēm ir panākta vienošanās – ja uzņēmumu apgrozījums kritīsies vismaz par 20%, tiem grantu veidā tiks kompensēti 30% no iepriekšējos trīs mēnešos (augustā, septembrī un oktobrī) nomāksātās summas algu fondā. Savukārt nozarēm, kas ir slēgtas pavisam, šādā veidā paredzēts kompensēt 60%. Atbalstam uzņēmēji par iepriekšējo mēnesi varēs pieteikties līdz esošā mēneša 25. datumam.

Vitenbergs atklāja, ka ir mērķis šo jautājumu izskatīt nākamās nedēļas Ministru kabineta sēdē, tādēļ brīvdienās darbu turpinās EM, Finanšu ministrijas (FM) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji, lai priekšlikumus nepieciešamības gadījumā “pieslīpētu” un precizētu.

Vienlaikus politiķis atklāja, ka ne visās nozarēs atbalsts apgrozāmajiem līdzekļiem ir pilnībā atbilstošs noteiktu specifikāciju dēļ, tāpēc, piemēram, atbalsts sporta nozarei un tirdzniecības centriem tiks mērķēts citā veidā, un par to diskusijas vēl turpināsies.

Savukārt, komentējot ideju par slimības lapu apmaksu, Vitenbergs pauda, ka pašreizējā redakcija paredz, ka to no pirmās dienas desmit dienu garumā valsts apmaksās darbiniekiem, kuriem ir derīgs Covid-19 sertifikāts un pozitīva Covid-19 testa rezultāts, vai trīs dienas to apmaksās darbiniekiem, kuriem ir Covid-19 saslimšanas simptomi.

FM pārstāvji aģentūrai LETA pavēstīja, ka darba grupā tika panākta konceptuāla vienošanās, ka pasākumu rīkotājiem daļēji kompensēs izdevumus par skatītājiem atgrieztajām biļetēm uz atceltajiem pasākumiem, kā arī pasākumiem, kas īstenoti ierobežotā kapacitātē saistībā ar epidemioloģisko prasību izmaiņām. Tas attieksies uz tiem pasākumiem, kas notiek laika posmā no 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim, un uz kuriem biļetes ir pārdotas līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai.

Savukārt apgrozāmo līdzekļu grantu programmu tika uzdots virzīt tālāk, un VID un FM brīvdienās un nākamās nedēļas sākumā detalizētāk jāizvērtē EM priekšlikumus un jāsniedz savi komentāri.

EM uzdots līdz nākamajai darba grupas sēdei sagatavot priekšlikumus par apgrozāmo līdzekļu grantiem Ministru kabineta noteikumu formātā, nosakot pilnībā precīzus kritērijus, kādi uzņēmumi varēs pretendēt uz atbalstu.

Nākamā darba grupas sēde notiks ceturtdien, 21.oktobrī, plkst.10.

Kā ziņots, valstī līdz 11.janvārim izsludināta ārkārtējā situācija, tādējādi spēkā stājoties vairākiem Covid-19 izplatības novēršanai paredzētiem ierobežojumiem.