Armands Puče: KNAB masku šovs Valmierā – kā vīrieša grūtniecība

Pagājušajā nedēļā KNAB veica Valmieras mēra aizturēšanu. Pēc diennakts viņu atkal atbrīvoja, nenosakot nevienu drošības līdzekli, izņemot – muldēšanu… Ar to pēdējo vulgāro vārdu tiek saprasts, ka aizturētais nedrīkst publiski izteikties par jautājumiem, ko viņam uzdevuši izmeklētāji. Ko īsti Jānis Baiks tagad varētu kādam stāstīt vai taisnoties, ja tāpat ir skaidrs – citējot mūsu ģenerprokuroru – godīgus cilvēkus tāpat vien neaiztur… Tomēr, daži “bet” šeit prasās.

Ja aizturēšana kā izmeklēšanas metode tiek izmantota, tad vajadzētu tomēr rēķināties ar konskevencēm – kaut vai tādu sīkumu kā reputāciju. Piemēram, Baiks tagad var dušā vai pirtī nemaz neiet – to skumjo izrādi maskās viņš nenomazgās ne pie kādiem apstākļiem, lai kā tālāk ievirzītos process.

Tātad – kāds pieņēma lēmumu, ka tieši šāda procesuālā darbība ir izšķiroša. Kas interesanti – šim “kādam” par to nekas nebūs, ja beigās izrādīsies, ka pierādījumu trūkuma dēļ vai citādi, vaina par iespējamo nodarījumu netiks pierādīta. Un Baiks varēs kliegt kaut vai no Valmieras teātra skatuves vai Daliņa stadiona tribīnēm – es neesmu vainīgs! – bet pašu simbolisko aizturēšanas faktu, un līdz ar to arī aizdomas, tas nekad vairs neatcels. Nekad.

Nav zināms, vai Valmieras mērs gribējis izvairīties no izmeklētājiem, vai nedēļām bēguļojis gar Gaujas krastu, mēnešiem slapstījies Sedas purvos – to mēs nezinām. Bet zinām, ka viņu aizturēja. Skaļi. Vai vajadzēja? Nezinām. Nav jau arī mūsu kompetence un pienākums to zināt, bet – Baiku aizturēja… Faktiski ar šo ir pateikts, ka… laikam vainīgs. Jo aizturēšana nav kaut kas no sērijas – vai jūs negribētu atnākt parunāties? Lūdzu! Tev atbrauc pakaļ un savāc. Vai Baiks nesadarbojās ar izmeklētājiem? Izskatās, ka līdz tam viņi pat netika. Sašņorēja vēsā mierā. Aizdomās par Eiropas fondu izkrāpšanu lielos apmēros, jo 4 miljoni, kas tikuši šajā sakarā pieminēti, labi sit pa ausīm…

Bet – tad kāpēc Baikam nenosaka nekādus drošības līdzekļus? Liegumu tikties ar kādām personām, jo tās tur it kā bijušas vairāk kā piecas? Liegumu izbraukt no valsts, vai – liegumu tikties ar saviem partijas biedriem? Kolēģis no sabiedriskā radio prāto: tā jau nudien tas viss izskatās jocīgi, bet lietu jau iesāka Eiropas prokuratūra – nez vai viņiem var neticēt… Jūtat, cik tas viss vienkārši? Mūsu KNAB jau neko – viņi tikai aizturēja. Lietu sāka Eiropā… Pag, pag, pag!

Tad uzspēlējam pa godīgo – uz abām pusēm. Pieņemsim, Valmieras mērs ar sabiedrotajiem ir šāvis tādus bukus, ka Eiropas prokuratūra to vairs nav varējusi izturēt un tāpēc tapa šis process. Starp citu, tas bija jūnija sākums, kad viņi Latvijas pusei nodeva papīrus, lai tie sāktu pirmstiesas izmeklēšanu. Tagad ir septembra vidus. Paskaitiet uz pirkstiem mēnešus. Baiks ir aizdomās turamā persona… Bet šo rindu autors atļaujas tikpat viegli pateikt, ka aizdomās būtu jātur arī KNAB darbinieki un Eiropas prokuratūra.

Par ko? Par diversiju, par sabotāžu, par Eiropas drošības telpas graušanu. Paskaidrošu sīkāk. Viens no sadarbības līgumiem, kas tiek Valmieras industriālajā parkā uz papīra zīmēts, saistās ar Somijas militārās rūpniecības uzņēmumu, kas ražo bruņutransportierus. Ir zināms, ka vienu daļu no darbiem vai detaļām šī firma veidotu Valmierā. Tas ir konkrēts nodomu protokols starp pusēm, kas Baikam un viņa juristiem ir jāiesniedz Briselē – ja latvieši grib pretendēt uz līdzmaksājumu no Eiropas reģionālā fonda (ERAF).

Ieraugot, ka Eiropas nauda tiks tādiem mērķiem, kas nostiprina Baltijas reģiona militāro kompleksu, kas vairotu tā spēku, pirmkārt, iespringtu somu konkurenti šajā nozarē, jo brīvais tirgus arī viņiem izskatās kārdinošs, otrkārt, uz pakaļkājām nostājas Krievijas speciālie dienesti. Putinistiem nav nekāda interese, lai Valmierā vai Helsinkos kādam dzīve izskatītos ja ne šokoladē, tad vismaz – kā dzērvenes bez pūdercukura. Krievijai tas ir nepieņemami – kā viņi nepieņēma NATO paplašināšanos Somijas un Zviedrijas sakarā. Bet tagad – pati sāls! Diversija.

Tie, kas domā, ka Eiropas prokuratūra, atšķiribā no Makrona vai Merkeles, ir kaut kādi skaidra avota ūdens oficiālie izplatītāji, dziļi maldās. Ja krievs var korumpēt Eiropas politiķus, kaut kādi ierēdņi – vai tie būtu Briseles pārvaldes cīsiņi, vai Luksmeburgas tiesiskuma kāposti – nav ne par konvertējamu centu labāki.

Būsim godīgi – tur viņu ir kaudzēm, tāpat kā kaudzēm tiek krautas viņu intereses, vājumi, atkarības, hobiji… Speciālajiem dienestiem pat ir jātaisa kastings, lai izlemtu – kuru no tā bara savaņģotu, jo tā ir konkurence par barības ķēdes treknākajiem kumosiem. Sākoties karam Ukrainā, mēs daudz ko uzzinājām par tā sauktās vecās večiņas – lielo Eiropas valstu sabiedriski politiskās elites – hroniskajām iekārēm. Un, kāpēc Valmieras industriālais parks te tiktu ignorēts, ja uz tā fona izlec militārais komplekss – militārā rūpniecība, kas kara apstākļos ir zem visiem radariem.

Krieviem tā būtu ne tikai principiāla cīņa, bet arī stratēģiska, eksistenciāla. Tas nebija tik sen, ka netālu no lidostas “Rīga” aizdegās viena noslēpumaina ražošana – it kā droni – kas ietilpa tajā pašā nozarē, ko jau minu te vairākās rindās? Negadījums? Ups…Torpedēt Valmieras stāstu ir vēl vienkāršāk. Juridiski korekti noformēts iesniegums Eiropas prokuratūrā par aizdomām, ka kaut kas tur Latvijā krāpjas. Izmeklēšanu novirza Latvijas tā sauktajiem kolēģiem, kuri šo signālu jau sen kā gaida. Tad vajag dažus mēnešus pārdomām, vai – operatīvo darbību sinhronizācijai.

Kā man patika, ka pirmie par Baika aizturēšanu uzzināja sabiedriskā televīzija – cik daudzkārt iestaigāta taciņa… Un tad jau panesās, ka Valmieras mērs pat nepaspēja savā atvaļinājumā sarakt makšķerēšanas tārpus, nemaz nerunājot par tādu sīkumu, ka viņu pie šī jautājuma varēja vest pa kluso – lai vienkārši noskaidrotu. Neveda tāpēc, ka akcijas mērķis nebija noskaidrot vai izmeklēt. Šīs darbības vajadzēja veidot kā bezierunu apsūdzību, lai sabiedrībai no pirmās minūtes ir skaidrs, ka Baiks ir sitams visos iespējamos veidos. Tas jau arī izskaidro, kāpēc “Jaunajai vienotībai” neizdevās pasargāt Valmieras mēru no šīs dramaturģijas visā tās krāšņumā, jo šī procesa izpildīšana nesaistījās ar Latvijas valsts interesēm.

KNAB paši ir vainīgi, ka viņus var turēt šādās aizdomās, jo kopš daži bijušie biroja darbinieki ar savām melnajām mapītēm nonāca politikā, par šīs organizācijas patiesajiem nodomiem vai pielietojumu nav daudz ilūziju. Juris Jurašs ir tikai šo tīklu redzamākais zirneklītis – bet mums taču vēl ir daudz tādu drošības struktūru darbinieki, kas to visu kārto pa maliņu.

Piektā kolonna vēl nekad nav jutusies Latvijā tik komfortabli, jo līdz ar ģeopolitiskajiem satricinājumiem, pieaug interese par noteiktu grupu pakalpojumiem ar konkrētiem cenrāžiem. Pasūtīt kratīšanu? Publisku masku šovu? Noziedzīga nodarījuma imitāciju? Publicitāte nav pat jāgarantē šajā paketē, jo tā automātiski izriet no pamestā kaula. Bet pati ideja – satricināt vai kompromitēt vidi, kas saistīta ar Baltijas drošības koncepciju – tiek piesegta ar skaļajiem saukļiem par korupciju, par cīņu ar Eiropas naudas izkrāpšanu un tamlīdzīgi. Un tos somus, kas ražo bruņutransportierus, mūsu pusē sit ne pirmo reizi… Sakritība?

Ja Rīgas pilsētā zināja, kam ir jādod miljons, lai panāktu kaut ko konkrētu pie aklās Temīdas, tad Rīgas pilsētā arī zina kā rupju ekonomisko diversiju pasniegt kā kādas Vidzemes pilsētas mēra personisko alkatību. Pie esošajiem apstākļiem un mūsu drošības iestāžu atkarības no Krievijas speciālajiem dienestiem – labi, ka dažus ik pa laikam pieķer pie rokas – tik vienkāršu pirmo ēdienu šeit pagatavo jebkuras nodaļas vaņka un raimondiņš, par inesītēm, baibiņām vai andiņām, nemaz nerunājot. Bet tautai iesmērēs pasaciņu par Valmieras noziedzīgo grupējumu.

Teiksiet, ka autors murgo… Jā. Bet, kāpēc šos murgus nevar likt pretī tiem otriem? Tiem, kas saka – ļausim izmeklētājiem tagad strādāt… Strādāt? Ja viņi būtu strādājuši, tad būtu vismaz nodemonstrējuši tādu profesionālitāti, ka mēs neko neuzzinātu par šādām izmeklējošām darbībām. Tad viņi – tie izmeklētāji – patiešām panāktu kaut kādu virzību, kustību, jēgu. Bet šobrīd iezīmētā un izkrāsotā Jāņa Baika aizturēšana notiktu tikai pēc tam, kad tiesa atzītu viņu par vainīgu. Nemākam? Acīmredzot. Vai tomēr – tēlojam? Izliekamies. Nevar būt tā, ka tie vieni spēlē ar instrumentiem, bet tiem otriem tos iedos, kad viņi… iemācīsies spēlēt… Puikas pārcentās? Baikam nepaveicās… Varbūt.

Bet tad es saku – pierādiet, ka neesat angažēti pasūtījuma izpildītāji? Jo pagaidām tādi esat… Tieši tik daudz, cik Baiks ir aizdomīgs, tieši tik pat aizdomīgs ir arī korupocijas apkarotāju tā sauktais speciālais tehniskais izpildījums. Nopelniet citu versiju. Es, piemēram, apšaubu, ka vīrietis var palikt stāvoklī… Kāds sakars tam ar Valmieras skandālu? Tur jau tā sāls, ka Valmieras gadījums ir nesakarīgs un neloģisks pēc visiem redzamajiem, publiski pieejamajiem parametriem ko, pirmkārt, noteica šīs lietas izmeklētāji. Viņi zina vairāk? Tieši tāpēc, ka viņi zina vairāk, viņiem darbs ir jāveic maķenīt kārtīgāk un atbildīgāk. Varbūt tautai vajag opiju, tikai tas neatceļ aroda profesionālos standartus.

P.S. Starp citu, tā kā no Eiropas nekāda nauda vēl nebija ienākusi un iztērēta šajā sakarā, Valmieras dome pagājušajā nedēļā nolēma, ka viņi bez visiem fondiem turpinās celt šo industriālo parku.