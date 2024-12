Ārsti Kristaps un Bertrams Zariņi piegādā simtiem tūkstošu vērtu humāno palīdzību Ukrainai Pēteris Apinis

Ārsti Kristaps un Bertrams Zariņi atveduši simtiem tūkstošu vērtu humāno palīdzību uz Ukrainu.

Kristaps Zariņš dzimis Otrā pasaules kara laikā 1943. gadā Tukuma luterāņu mācītāja Riharda Zariņa un angļu valodas skolotājas Marijas Zariņas ģimenē.

1944. gada oktobrī kopā ar vecākiem nonācis Zviedrijā, bet 1946. gada novembrī pārcēlies uz ASV. 1960. gadā pabeidza Bruklinas Tehnisko vidusskolu Ņujorkā, 1964. gadā ieguvis bakalaura grādu bioloģijā Lehigh universitātē. 1968. gadā viņš ieguvis medicīnas doktora grādu Džona Hopkinsa universitātē Baltimorā.

No 1968. līdz 1973. gadam strādāja Džona Hopkinsa slimnīcā, no 1974. līdz 1979. gadam – ASV Jūras kara flotes medicīnas centrā San Diego. No 1976. līdz 1993. gadam bija docētājs Čikāgas Universitātē, asinsvadu ķirurgs Medicīnas centrā, 1982. gadā kļuva par profesoru. 1993. gadā pārcēlās uz Kaliforniju, kur sāka strādāt par asinsvadu ķirurgu Stenfordas Universitātes Medicīnas centrā, vadīja Stenfordas Universitātes ķirurģijas klīniku.

Kristaps Zariņš ir vairāk nekā 15 grāmatu un vairāk nekā 350 zinātnisko rakstu autors vai līdzautors asinsvadu biomehānikas un aterosklerozes, miega artērijas stenozes, aortas aneirismas un endovaskulārās terapijas patobioloģijas jomā. 2007. gadā Zariņš kopā ar biomedicīnas inženieri Čārlzu Entoniju Teiloru (Charles Anthony Taylor) nodibināja medicīnas tehnoloģiju uzņēmumu HeartFlow, kas izstrādāja neinvazīvu, reāllaika virtuālās modelēšanas rīku koronāro artēriju slimību intervencei, izmantojot frakcionētās plūsmas rezerves novērtēšanu. HeartFlow šobrīd ir nozīmīgākais latviešu uzņēmums pasaulē.

Bertrams Zariņš ir pasaulē vislabāk zināmais latviešu ortopēds, sporta ārsts, bijis ASV olimpiskās izlases galvenais ārsts, Latviešu ārstu un zobārstu apvienības priekšsēdis. Dzimis 1942. gadā Tukumā luterāņu mācītāja Riharda Zariņa ģimenē, 1944. gadā kopā ar vecākiem devās bēgļu gaitās uz Zviedriju, 1946. gadā pārcēlās uz ASV, 1967. gadā absolvēja Sirakūzas Universitātes medicīnas koledžu (Syracuse (Upstate) College of Medicine)Ņujorkas pavalstī, beidza Vispārējās ķirurģijas rezidentūruDžona Hopkinsa universitātē Baltimorā, strādāja Masačūsetas Vispārējā slimnīcā (Massachusetts General Hospital) Bostonā, Hārvarda universitātē izstrādāja daudzas jaunas ķirurģiskas ārstniecības metodes.

1982. gadā kļuva par Hārvarda universitātes profesoru ortopēdiskajā ķirurģijā. Kopš 1976. gada bija NHL hokeja komandas Boston Bruins, kopš 1982. gada – amerikāņu futbola komandas Jaunanglijas Patriots (The New England Patriots), bet kopš 1996. gada — futbola komandas– Jaunanlijas revolūcija (The New England Revolution) galvenais ārsts, vairākas reizes bija arī basketbola komandas Boston Celtics galvenais sporta ārsts.[3] Atmodas laikā 1989. gadā Bertrams Zariņš bija idejas autors un viens no galvenajiem organizatroriem Pirmajam pasaules latviešu ārstu kongresam Rīgā.

Divi izcilākie latviešu ārsti un zinātnieki turpina strādāt humānismam un cilvēcei.

Īso skaidrojumu un saīsināto kolēģu dzīvesstāstu rakstīja Pēteris Apinis