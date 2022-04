Artis Kampars: Latviski runājošā auditorija principā ir gatava paciest šo cenu kāpumu Ieteikt







“Protams, ka inflācija vienmēr ir bijis viens no galvenajiem kairinātājiem, uz ko politiķiem jāatbild, jo sabiedrībai cenu celšanās un līdz ar to dzīves līmeņa pazemināšanās noteikti ir kaut kas tāds, ko viņi nevēlas,” TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts” norāda politiķis Artis Kampars (JV).

Viņš arī atzīmē, ka šobrīd, kad Ukrainā notiek karš, latviski runājošā auditorija ir vairāk gatava paciest šo cenu kāpumu, saprotot to, ka šajā situācijā tas ir objektīvi.

“Viņi to laukumu redz un nevaino valdību, un principā viņi ir gatavi pat pagaidām to ciest un to neredzēt,” Kampars komentē.

Toties pretējs stāsts ir ar krieviski runājošiem cilvēkiem – viņi lielākā daļa cenšas nedomāt par to, kas notiek Ukrainā, tāpēc vairāk fokusējas uz to, ko ierauga degvielas uzpildes stacijās, veikalos un rēķinos.

Pēc Kampara teiktā, rudenī šis patriotisma līmenis būs nosēdies un inflācija noteikti būs svarīga tēma.