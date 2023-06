FOTO. VIDEO. Militārais fiasko: Vai Prigožins patiešām dodas uz Baltkrieviju, kas notiks ar Vāgnera grupu, un kā militārais dumpis ietekmēs karu Ukrainā?

Ārkārtas drošības pasākumi joprojām ir spēkā Maskavā pēc Vāgnera algotņu sacelšanās, kas satricināja Krievijas prezidenta pozīcijas, taču daudzi jautājumi joprojām ir neatrisināti, vēsta ziņu portāls “BBC“.

Ko Putins darīs tālāk?

24 stundu laikā Vladimirs Putins saskārās ar lielāko izaicinājumu savai autoritātei kopš nākšanas pie varas pirms vairāk nekā divām desmitgadēm. Lai gan šķiet, ka tiešais risks ir ierobežots,

Plaši pamanītais Putina riebums pret nodevību izpaudās sestdienas rītā viņa bargajā televīzijas uzrunā, kurā viņš apsūdzēja Vāgnera līderi Jevgēņiju Prigožinu “duršanā mugurā” un nodevībā.

Kopš tā laika Krievijas prezidents nav redzēts sabiedrībā, un tuvākajā laikā jauna prezidenta uzruna nav plānota. Iepriekš ierakstītā intervijā valsts televīzijai svētdien, kas, šķiet, tika ierakstīta vēl pirms sacelšanās, Putins sacīja, ka ir pārliecināts par kara gaitu Ukrainā.

Putin said that he keeps control over the course of the special operation around the clock

The President of the Russian Federation in the program “Moscow. Kremlin. Putin” said that he was giving priority to a special military operation. According to him, “the day begins with… pic.twitter.com/nnL0TJjb0x

