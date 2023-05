ASV Aizsardzības ministrija seko līdzi vēl vienam noslēpumainam balonam, kas sākotnēji tika pamanīts virs Havaju salām, paziņojušas amatpersonas.

Kam pieder balons, nav zināms, bet nekas neliecina, ka to vadītu vai kontrolētu ārvalstu aģenti vai ASV ienaidnieki, paziņoja ASV Aizsardzības ministrijas preses pārstāvis.

“Balons nelidoja tieši pāri aizsardzības kritiskajai infrastruktūrai vai citiem ASV valdības sensitīvajiem objektiem, kā arī neradīja militārus vai fiziskus draudus cilvēkiem uz zemes,” sacīja amatpersona.

Bezpilota balonu, kas lidoja lielā augstumā, pirmā piektdien pamanīja Federālā aviācijas administrācija. Tas lidoja gar Havaju piekrasti, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, ziņoja telekanāls “NBC News”, piebilstot, ka ASV to vēl var notriekt, ja tas pietuvosies zemei.

Balons pašreiz tuvojas Meksikai.

